1. Mamata to Visit Bagtui : বিরাট ষড়যন্ত্র ! আগামিকাল বগটুই যাচ্ছেন মমতা

বৃহস্পতিবার রামপুরহাট যাচ্ছেন মমতা (Mamata to go to Bagtui) ৷ এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নিজেই জানালেন সেকথা ৷

2. Mamata slams BJP MLAs : অকুস্থলে পৌঁছনোর আগেই ল্যাংচা হাতে বিজেপি বিধায়কেরা, কটাক্ষ মমতার

এদিন সকালেই বিজেপির প্রতিনিধি দল কলকাতা থেকে রামপুরহাটের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ মাঝপথে তাঁরা শক্তিগড়ে খাওয়ার জন্য থামে ৷ সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে ৷ সেই বিষয়টি নিয়েই বিজেপিকে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee slams BJP MLAs over the viral video) ৷

3. HC on Rampurhat Massacre: রামপুরহাট কাণ্ডে রাজ্যকে আগামিকালের মধ্যে রিপোর্ট জমার নির্দেশ হাইকোর্টের

রামপুরহাট কাণ্ডে (Rampurhat Massacre latest news) রাজ্য সরকারকে আগামিকালের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (HC on Rampurhat Massacre)৷

4. Rampurhat Massacre : নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকব না, রামপুরহাট কাণ্ডে মমতাকে পাল্টা চিঠি রাজ্যপালের

রামপুরহাট কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির জবাব দিয়ে তাঁর অতীত আন্দোলনের কথা স্মরণ করালেন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar Tweet) জগদীপ ধনকড় (Dhankhar's reply to Mamata over Rampurhat Arson) ৷ জানিয়ে দিলেন, তিনি নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবেন না ৷

5. Yogi's Swearing-in Ceremony : যোগীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি তুঙ্গে

অগামী 25 মার্চ উত্তরপ্রদেশের মুখ্য়মন্ত্রী হিসাবে বিজেপির যোগী আদিত্যনাথ শপথ নেবেন ৷ তার আগে গোটা শহর সেজে উঠেছে ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণসহ 12 জন বিভিন্ন রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী, পাঁচ রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা (Preparations in full swing for Yogi Adityanath's swearing-in ceremony) ।

6. Md Selim in Rampurhat : 'বাংলার বুকে তৃণমূলের কবর খুঁড়তে হবে', বগটুইয়ে পৌঁছে বললেন সেলিম

সোমবার রাতে গণহত্যার পর বুধবার সকালে রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে পৌঁছে বললেন সিপিআইএমের নয়া রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (CPIM state secretary Md Selim reaches at Bogtui village in Rampurhat) ৷এদিন সকালে বাইকে চড়ে শুনশান বগটুইয়ে ঢোকেন মহম্মদ সেলিম ৷ ছিলেন সিপিআইএমের অন্যান্য নেতারাও ৷

7. Infant Body in Microwave : চিরাগ দিল্লিতে মাইক্রোওয়েভ থেকে উদ্ধার মৃত শিশুকন্যা, গ্রেফতার মা

বাড়ির মধ্যে থাকা মাইক্রোওয়েভ থেকে মেলে 2 মাসের শিশু কন্যার দেহ ৷ এই ঘটনায় পুলিশ সন্দেহ করছে তার মাকেই (Infant Body in Microwave) ৷

8. Humanitarian convoy attacked : মারিউপোলে মানবিক কনভয়ে হামলা চালাচ্ছে রুশ সেনা, মারাত্মক অভিযোগ জেলেনস্কির

মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভিডিওবার্তায় মারিউপোলের শরণার্থীদের দুর্দশার চিত্র সামনে এনেছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ৷ বম্ব শেল্টারে আটকে থাকা অবশিষ্ট শরণার্থীদের অবস্থা নাকি আঁতকে ওঠার মত ৷ জানিয়েছেন জেলেনস্কি ৷ (Zelenskyy says Russian occupiers attacked humanitarian convoy in Mariupol) ৷

9. Rampurhat Massacre : রামপুরহাট-কাণ্ডের জের, সফর কাটছাঁট করে কলকাতা ফিরলেন রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় ফিরলেন রাজ্যপাল (Governor Back to Kolkata from Mid Way of Siliguri Tour) ৷ কলকাতায় ফিরে তিনি রামপুরহাটে যেতে পারেন বলে সূত্রের খবর ৷ পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবকে রাজভবনে তলব করতে পারেন তিনি ৷

10. BJP MLAs Towards Rampurhat : রামপুরহাটে যাচ্ছেন 55 বিজেপি বিধায়ক, কিড স্ট্রিট থেকে ছাড়ল দু'টি বাস

আজই রামপুরহাটের বগটুইয়ে যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়কেরা ৷ পৌঁছবেন শুভেন্দু অধিকারীও (BJP MLAs Towards Rampurhat) ৷