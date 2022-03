বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষার্থীকে ব্লেড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল স্থানীয় যুবকরা (Attack on Higher Secondary Examinee for Protesting Against bursting firecrackers) ৷ বারুইপুরের মল্লিকপুর এলাকার ঘটনা ৷ মহম্মদ ফায়েজ নামে ওই পরীক্ষার্থীর শরীরে 32টি সেলাই পড়েছে ৷ পুলিশ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 2 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

2. Slogan Debate On Foot Bridge Inauguration: ফুটব্রিজের উদ্বোধনে জয় শ্রীরাম, জয় বাংলা স্লোগান ঘিরে বিতর্ক

রবিবার মেদিনীপুরে ফুটব্রিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া একমঞ্চে থাকাকালীন 'জয় শ্রীরাম' ও 'জয় বাংলা' স্লোগান ঘিরে তৈরি হল বিতর্ক (Joy Sriram, Joy Bangla Slogan Debate) ৷

3. Ballygunge Assembly Bye Poll : সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশীর্বাদ নিতে যেতে চান বিজেপি প্রার্থী কেয়া

মন্দিরে পুজো দিয়ে রবিবাসরীয় প্রচার শুরু করলেন বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী কেয়া ঘোষ (BJP Candidate of Ballygunge Assembly by poll ) ৷ এদিন সকালে প্রথমে শিবমন্দিরে পুজো দেন তিনি ৷ জানান, ভগবানের দর্শন পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে ৷ এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ বলেছেন, "সুব্রতদা'র পরিবারের আশীর্বাদ নিয়েই আমি বালিগঞ্জে প্রচার করব।"

4. Pope Francis Meets Ukrainian Children : ইউক্রেনে জখম শিশুর কপালে ব্যান্ডেজ ছুঁলেন পোপ ফ্রান্সিস

তিনি পোপ ফ্রান্সিস ৷ শান্তি কামনাই তাঁর ধর্ম ৷ ছুটে গেলেন ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা শিশুদের কাছে (Pope Francis Meets Ukrainian Children) ৷

5. Ex Minister at Pool Party : পৌরপ্রধান হয়েই জলকেলিতে মাতলেন প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু

ফের ইংরেজবাজার পৌরসভার মসনদ পেতেই ‘ফর্ম’-এ কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী । পুল পার্টিতে মেতে উঠলেন প্রাক্তন মন্ত্রী (Krishnendu Narayan Choudhury at Pool Party ) । শুক্রবার সকালে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে বসন্ত উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন তিনি । শনিবার পাড়ার লোকেদের সঙ্গে হোলিও খেলেন । এদিন দুপুরে ফের রঙিন মেজাজে ধরা দিলেন পঞ্চমবার ইংরেজবাজারের পৌরপ্রধানের পদে বসা কৃষ্ণেন্দু ৷ তিনি বলেন, ‘‘পরিবারের অনেকেই বাইরে পড়াশোনা করে । দোল উৎসবে তাঁরা বাড়ি ফিরে এসেছে । ওরা বন্ধুদের নিয়ে পার্টি করছে । আমিও তাতে যোগ দিয়েছি । বেশ ভাল লাগছে ।’’

6. Hijab verdict : হিজাব মামলায় কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতিদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার 2

হিজাব মামলায় কর্নাটক হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতিদের প্রাণনাশের হুমকি ৷ সেই ঘটনায় 2 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ (2 Arrested for Death Threats to Karnataka HC Judges Over Hijab Verdict) ৷ ধৃতেরা তামিলনাড়ু তৌহিদ জামাতের দফতরে কাজ করেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে কর্নাটক ও তামিলনাড়ুতে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷

7. Lavrov on Ukraine War : ইউক্রেনে আক্রমণ পশ্চিমা দেশগুলিকে সবক ! দাবি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের হাত ধরে মস্কোকে সমঝোতার বার্তা দেওয়ায় জো বাইডেনকে তুলোধনা করল ভ্লাদিমির পুতিনের বিদেশমন্ত্রক (Sergey Lavrov slammed Washington for holding the hand of the Ukrainian delegation in negotiations with Russia) ৷

8. Explosions in Pakistan : পাকিস্তানের শিয়ালকোট সেনা ক্যাম্পে একাধিক বিস্ফোরণ

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে সেনা ক্যাম্পে একের পর এক বিস্ফোরণ (Multiple Explosions at Sialkot Military Base in Northern Pakistan) ৷ মনে করা হচ্ছে ক্যাম্পের ভিতরে মজুত অস্ত্রভান্ডারে ওই বিস্ফোরণ হয়েছে ৷

9. Footballer Died in Nadia : খেপের মাঠে দেবজ্যোতির মৃত্যু নিয়ে কী বলছেন ফুটবল-কর্তারা

শনিবার নদিয়ার ধুবুলিয়ায় একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়ে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হয় কৃষ্ণনগরের ওই তরুণ ফুটবলারের (Raiway FC footballer dies due to cardiac arrest during a match yesterday) ৷

10. ISL 2022 Final : দর্শক আবাহনে আজ নয়া চ্যাম্পিয়ন বরণে প্রস্তুত আইএসএল

মেগা ম্যাচ জিতে প্রথমবার ক্যাবিনেটে ট্রফি তুলতে মরিয়া কেরালা ব্লাস্টার্স এবং হায়দরাবাদ এফসি (Kerala Blasters will take on Hyderabad FC in ISL final today) ৷ এ যাবৎ যাদের টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ধারাবাহিক দল বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷