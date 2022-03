1.Zelenskyy to nominate for Nobel Prize : জেলেনস্কিকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে মনোনীত করার আবেদন ইউরোপের বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদদের

ভলোদিমির জেলেনস্কিকে নোবেল পুরস্কারে মনোনীত করা হোক ৷ এই মর্মে নরওয়ের নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটিকে আবেদন জানালেন ইউরোপের কয়েকজন প্রাক্তন এবং বর্তমান রাজনীতিবিদ (Several European politicians nominate Zelenskyy for Nobel Peace Prize) ৷

2.Dhaka ISKCON Temple Vandalised : দোল উৎসবে ঢাকার ইসকন মন্দিরে ভাঙচুর

আজ দোলপূর্ণিমা ৷ এই দিনে বাংলাদেশের ঢাকায় ইসকনের মন্দিরে আক্রমণ করল বাংলাদেশের একদল দুষ্কৃতী (Dhaka ISKCON Temple Vandalised) ৷

3. Mathura Holi 2022 : দোল উৎসবে মাতোয়ারা কৃষ্ণভূমি মথুরা, বাঁকে বিহারী মন্দিরে ভক্তের ঢল

আজ দোল, বাতাসে মিশছে নানা রংয়ের আবির ৷ দেশের সর্বত্রই এইদিনে সব ধরনের মানুষ রংয়ের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে ওঠে ৷ তবে দোলে মথুরার বাঁকে বিহারী মন্দিরের (Banke Bihari Temple) রং খেলা বিখ্যাত ৷ এখানে প্রত্যেকবার দোলের ঠিক কিছুদিন আগে থেকেই 'রঙভরনি একাদশী' (Rangbharni Ekadashi) উপলক্ষে শুরু হয় রং খেলা । মন্দিরের সামনে অগণিত ভক্তরা ভিড় জমান রঙ খেলতে। বাঁকে বিহারী মন্দিরের চারিদিকে এখন আবিরে রাঙা রঙিন মানুষের ভিড়। দেশজুড়ে করোনা আতঙ্কের মধ্যে বৃন্দাবনের মথুরা রয়েছে সনাতন মেজাজে । আবির ভর্তি প্যাকট হাতে নিয়ে 'রাধে রাধে' বলে আবির ছুঁড়ছে একে অপরের দিকে ।

4. KKR New Jersey : রংয়ের উৎসবে মাতলেন রাহানেরা, দোল পূর্ণিমায় নয়া জার্সি আত্মপ্রকাশ নাইটদের

আগামী 26 মার্চ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি হবে পার্পল ব্রিগেড (KKR will play the opening match of 2022 IPL against CSK) ৷ যা গতবারের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ৷

5. Dol Utsav 2022 : দোলের আনন্দে মাতলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম

রংয়ের উৎসবে মাতলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim Celebrates Festival of Colours) ৷ শুক্রবার দোল উপলক্ষে নিজের পাড়া চেলতায় এলাকাবাসীর সঙ্গে আবির খেললেন ফিরহাদ ৷ উঠে এল সম্প্রীতির ছবি ৷ গত দু'বছর করোনা সংক্রমণের কারণে রংয়ের উৎসব পালন করা সম্ভব হয়নি, এবছর তাই সঙ্গীদের নিয়ে প্রাণখোলা আনন্দে মাতলেন কলকাতার মেয়র ৷

6. Dol Utsav 2022 : কণ্ঠে 'রং বরসে', দোলের আনন্দে মাতলেন মন্ত্রী সুজিত বসু

গান গেয়ে, আবির খেলে, ঢোল বাজিয়ে রংয়ের উৎসবে মাতলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু (Sujit Bose Celebrates Dol and Holi) ৷ শুক্রবার বিধাননগরের বিএফ এবং সিএফ ব্লকের মাঠে ব্রজ কি হোলি অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তিনি । সকলকে দোল ও হোলির শুভেচ্ছা জানিয়ে রং খেলায় মাতেন তিনি ৷ গেয়ে ওঠেন রং বরসে...৷ চেনা গম্ভীর মেজাজের বাইরে বেরিয়ে এদিন ফুরফুরে আমেজেই সকলের মাঝে ধরা দিলেন রাজ্যের এই হেভিওয়েট মন্ত্রী ৷

7. Leopard Injured: নকশালবাড়িতে গাড়ির ধাক্কায় জখম চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ির হাঁসখোয়ায় 31 নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় জখম হল একটি চিতাবাঘ (Injured leopard in Naxalbari) ৷ বন দফতর সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ জাতীয় সড়ক পার হতে গেলে আচমকা একটি গাড়ি ধাক্কা মারে জন্তুটিকে। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়কের উপরই পড়েছিল চিতাবাঘটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা। তাঁরা চিতাবাঘটিকে খাঁচায় করে চিকিৎসার জন্য বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে যান। সেখানেই চিতাবাঘটির চিকিৎসা চলছে। এই নিয়ে গত এক বছরে 3টি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। বন দফতরের তরফে জাতীয় সড়কের উপর যেখানে চিতাবাঘ ও হাতির করিডোর রয়েছে, সেসব জায়গায় গাড়ির গতি মেপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও চালকদের অসতর্কতার কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলছে।

8. Union State Minister Celebrate Holi: যোগীর পাঠানো আবিরে হোলি খেললেন সুভাষ সরকার

বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ ঢেকেছে পদ্ম ফুলে ৷ আর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মসনদে ফের বসেছে যোগী সরকার ৷ বিজেপির এই জয়কে উপভোগ করতেই বিজেপির ‘পোস্টার বয়’ যোগী জায়গায় জায়গায় আবির পাঠিয়েছেন ৷ বাঁকুড়াতেও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে আবির পাঠিয়েছেন আদিত্যনাথ যোগী ৷ তাঁর পাঠানো আবির দিয়েই বাঁকুড়ার পাঞ্চজন্য ভবনে সংঘ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আবির খেলায় মাতলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার (Central Minister Celebrate Holi) ৷

9. Selim On Pegasus: পেগাসাস কিনেছেন মমতা, অভিযোগ মহম্মদ সেলিমের

পেগাসাস ক্রেতার তালিকায় এই রাজ্যের সরকার রয়েছে (Pegasus bought by Mamata)। সদ্য রাজ্য সিপিএমের সম্পাদকের চেয়ারে বসা মহম্মদ সেলিম এই দাবি করেছেন। তিনি বলেন, "আজ নয়, 4 বছর ধরে বলছি। হোয়াটঅ্য়াপ নিয়ে যখন আমেরিকায় মামলা হয়েছিল তখন ঘটনাক্রমে পেগাসাস চলে এসেছিল। মামলায় যে তথ্য দিয়েছিল, তাতে সরকার এবং সরকারি এজেন্সি ছাড়া বিক্রি না করার কথা বলা হয়েছিল। ভারতে চার-পাচটি সংস্থাকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। একটি কেন্দ্রীয় সরকার, বাকিরা হল রাজ্য সরকার বা তার মনোনীত এজেন্সি। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, "মমতা কিংবা মোদির আমলে সবাই নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। আমিও নজরদারির মধ্যে রয়েছি। বিরোধী দলনেত্রী থাকার সময় তো মমতা চেঁচিয়ে এই কথাগুলো বলতেন। আমরা বলি না।"

10. The Kashmir Files Controversy : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা, মত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের

মুক্তি পেয়েছে বিতর্কিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ৷ বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপি সরকার এই সিনেমাটিকে করমুক্ত করেছে ৷ কিন্তু এই সিনেমা নিয়ে খুশি নন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা (The Kashmir Files Controversy) ৷ তাঁদের মতে, এই সিনেমা বাস্তব থেকে বহু দূরে ৷