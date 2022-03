1. CPIM New state Secretary Md Salim : সিপিআইএমের নয়া রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম

সিপিআইএমের রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে দলের নতুন রাজ্য সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা হল মহম্মদ সেলিমের নাম (CPIM New state Secretary Md Salim) ৷ পাশাপাশি এদিন ঘোষণা হল রাজ্য কমিটিও ৷

2. HS Examination 2022 : বদলাল উচ্চমাধ্যমিকের সূচি, 6 থেকে 15 এপ্রিল থাকছে না কোনও পরীক্ষা

বৃহস্পতিবার নবান্নে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

3. BJP Walkout : বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ, ঘটনাকে অশোভন বললেন অধ্যক্ষ বিমান

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Bengal Finance Minister Chandrima Bhattacharjee) যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেই সময় বিজেপি বিধায়করা নিঃশব্দে বেরিয়ে যান (BJP MLAs Walkout From Bengal Assembly) ৷ পরে এই ঘটনার সমালোচনা করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal Assembly Speaker Biman Banerjee) ।

4. Rare Surgery at NBMC : গলায় আটকে পেরেক, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে জটিল অস্ত্রোপচারে বাঁচল একরত্তির প্রাণ

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ফের বিরল অস্ত্রোপচার (Rare Surgery at North Bengal Medical College) ৷ প্রাণে বাঁচল বছর তিনেকের শিশু ৷ প্রায় এক ইঞ্চির একটি পেরেক গিলে ফেলেছিল সে ৷ অপারেশনের মাধ্যমে সেটি বের করা হয় ৷

5. HC cancels SSC recruitments: আরও 4 শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের, ফেরাতে হবে বেতন

আরও চারজন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court again cancels 4 SSC recruitments) ৷ তাঁদের এতদিন পাওয়া বেতনও ফেরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (HC cancels SSC recruitments) ৷

6. Suvendu Adhikari Privilege Motion : শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস, তদন্তে প্রিভিলেজ কমিটি

তিনি বিধানসভায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া চার বিধায়ককে নানা ভাবে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ এবার বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু (Suvendu Adhikari Privilege Motion) ৷

7. HC Orders Against Lawyer : জাল নথি দিয়ে মক্কেলের জামিন! আইনজীবীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ হাইকোর্টের

ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট মন্তব্য করেছে, আইনজীবীর জালিয়াতি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর প্রবণতা (HC Orders Against Lawyer) ৷

8. Case filed against Sharapova-Schumacher: শারাপোভা-শুমাখারের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা গুরগাঁও পুলিশের

মারিয়া শারাপোভা ও মাইকেল শুমাখারের (Case filed against Sharapova-Schumacher) বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে গুরগাঁও পুলিশ (Gurugram Police) ৷

9. Election Campaigning Time Change: 12 এপ্রিলই ভোট, আসানসোল ও বালিগঞ্জের উপনির্বাচনের প্রচারের সময় বাড়ল

দিন পরিবর্তন না করলেও আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রচারের সময় বাড়াল জাতীয় নির্বাচন কমিশন (Election Campaigning Time Change)।

10. Sidhu Praises AAP CM : পঞ্জাবে মাফিয়া বিরোধী যুগের শুরু, আপের প্রশংসা কংগ্রেসের সিধুর

পঞ্জাবে সদ্য প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধু ফের দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিলেন ৷ এবার তিনি প্রশংসা করলেন পঞ্জাবে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের ৷ তাঁর দাবি, পঞ্জাবে মাফিয়া বিরোধী যুগের শুরু হল Sidhu says New anti-Mafia era in Punjab starts after bhagwant Mann take charge as CM) ৷