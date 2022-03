1. Left Front Candidates for Bye Election : আসানসোল-বালিগঞ্জ উপ-নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা বামফ্রন্টের

আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হবে আগামী 12 এপ্রিল (Bye Election for Asansol and Ballygunge) ৷ আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ইস্তফা দেওয়ায় ওই আসন শূন্য ছিল ৷ অন্যদিকে বালিগঞ্জ আসনটি শূন্য হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ৷

2. Rahul attacks Facebook : ফেসবুক গণতন্ত্রের জন্য খারাপ, দাবি রাহুল গান্ধির

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির নিশানায় ফেসবুক (Rahul attacks Facebook) ৷ তিনি বুধবার টুইট করে আক্রমণ করেছেন ফেসবুককে ৷ তাঁর দাবি, ‘‘মেটা গণতন্ত্রের জন্য খারাপ (Rahul Gandhi says Facebook worse for democracy) ৷’’ কারণ, ফেসবুক নাকি ভোটে বিজেপিকে সাহায্য করে ৷

3. Police Patrolling on Holi : বেপরোয়া বাইক রুখতে দোলের দিন শহরে নজরদারি লালবাজারের

দোলের দিন শহরের বেপরোয়া বাইক আরোহীদের শায়েস্তা করতে রাজপথে বিশেষ নজরদারি চালাবে লালবাজার (Police Patrolling on Holi) ৷ থানার অফিসার ইনচার্জের ইমেইল মারফত এই বার্তা লালবাজারের তরফে পাঠানো হয়েছে ৷ এছাড়াও বিশেষ কর্তব্য পালন করবে কলকাতা পুলিশের প্রমিলা বাহিনী উইনার্স টিম ।

4. Defamation Case Hearing on Suvendu : নিম্ন আদালতে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলার শুনানিতে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না নিম্ন আদালত (Lower Court will not Takes Any Action in Defamation Case Against Shuvendu Adhikari ) ৷ আজ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু ৷ সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

5. Mamata on Ukraine Students: ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের রাজ্যে পড়ার সুযোগ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বুধবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Ukraine Students)৷ এদিন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউক্রেন ফেরত 364 জন পড়ুয়া ৷

6. Kasba Fire : কসবায় বহুতলে আগুন, দমকলের 4 ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

কসবায় বহুতলে আগুন (Fire in A Building at Kasba) ৷ একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ দমকলের 4টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ ঘটনায় কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৷

7. Rohingya Arrested from NJP Station: এনজেপি স্টেশন থেকে গ্রেফতার 7 রোহিঙ্গা

ফের এনজেপি রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হল 6 জন মহিলা-সহ সাত রোহিঙ্গাকে (Rohingya Arrested from NJP Atation)। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির থেকে পালিয়ে দিল্লিতে পালানোর ছক ছিল তাদের ।

8. Panihati Councillor murder update: পানিহাটির কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার আরও 1, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

পানিহাটির কাউন্সিলর খুনে (Panihati Councillor murder update) গ্রেফতার করা হল আরও একজনকে ৷ তাকে আজ বারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷ উদ্ধার হয়েছে আরও একটি আগ্নেয়াস্ত্র ।

9. Hijab Ban in Classroom : দোলের ছুটির পর হিজাব মামলার শুনানি, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

গতকাল, মঙ্গলবার হিজাব মামলার রায় দেয় কর্নাটক হাইকোর্ট (Karnataka High Court Verdict on Hijab) ৷ আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে (Karnataka HC Upholds Hijab Ban in Educational Institutions) ৷ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে (Hijab Case in Supreme Court) ৷

10. Assam Encounter : গুয়াহাটির পর উদালগুড়ি, 24 ঘণ্টায় আলাদা এনকাউন্টারে হত দুই ধর্ষণে অভিযুক্ত

সকালে পুলিশি এনকাউন্টারে মারা যান গুয়াহাটির গারিগাঁও গণধর্ষণ-কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত বিকি আলি ৷ দ্বিতীয় এনকাউন্টারটি ঘটেছে আসামের উদালগুড়ি জেলার লালপানি এলাকায় । নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত রাজেশ মুন্ডা (In less than 24 hours Two rape accused killed in encounter)।