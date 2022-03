1. Mamata Banerjee on BJP Win : চার রাজ্যের ভোটের ফলে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়নি, দাবি মমতার

প্রধানমন্ত্রীর দাবি পত্রপাঠ খারিজ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সাফ বক্তব্য, মানুষের রায় নয়, উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যে কারচুপি করে জিতেছে বিজেপি (Mamata Banerjee says assembly election result in UP is not the verdict of the people) ৷

2. PK takes a dig at PM: আসল লড়াইটা 2024-এই হবে সাহেব ! নমোকে বিঁধলেন পিকে

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে পাঁচে চার পেলেও, সেই ফল কখনওই লোকসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে না (PK takes a dig at PM)৷ আসল লড়াইটা 2024 সালেই হবে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের জবাব দিয়ে এ কথা বললেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor attacks PM Modi)৷

3. ECI on CCTV Footage Examine : সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষার পরিকাঠামো নেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের, শুনানি পিছল পৌরভোট মামলার

কলকাতা হাইকোর্টে কাঁথি পৌরসভার নির্বাচন নিয়ে মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলায় ভোটের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার মতো পরিকাঠামো জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হাতে আছে কি না জানতে চায় হাইকোর্ট ৷ কিন্তু কমিশন জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষার পরিকাঠামো নেই তাদের (ECI says to Cal HC that they do not have Infrastructure to Examine Election CCTV Footage) ৷

4. Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের

ইউক্রেনে (Russia Ukraine War) হামলাকারী রুশদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পোস্টেও অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের অভিভাবক সংস্থা মেটা (Facebook Instagram to allow posts calling for violence against Russians) ৷

5. HC On Anubrata Mandal : হাইকোর্টে ধাক্কা অনুব্রতের, গরু পাচার মামলায় রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ

সিবিআইয়ের গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন হাইকোর্টে ৷ যদিও অনুব্রতকে রক্ষাকবচ দিতে রাজি হলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (HC On Anubrata Mandal) ৷

6. Nadda on BJP Victory: নির্বাচনের সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন মোদি, জয়ের পর পরিবারতন্ত্র নিয়ে খোঁচা নাড্ডার

চার রাজ্যে বিধানসভা (Assembly elections 2022) নির্বাচনে বিপুল জয়ের (Nadda on BJP Victory) পর জেপি নাড্ডা বললেন, দেশের রাজনীতির সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (BJP landslide victory in four of the five Assembly Elections) ৷

7. Chakda Xpress Preparations: ঝুলন গোস্বামী হয়ে উঠতে লাগাতার পরিশ্রম বিরাট-ঘরণীর

চাকদা এক্সপ্রেস ছবির অনুশীলনে মেতে রয়েছেন অনুষ্কা শর্মা ৷ পর্দায় ঝুলন গোস্বামী হয়ে উঠতে চলছে কঠিন মেহনত (Anushka Sharma shares a video of her preparations ) ৷

8. Afghan refugees returning: গত 6 মাসে দেশে ফিরেছেন সাড়ে পাঁচ লাখ আফগান শরণার্থী

তালিবান সরকারের মন্ত্রীর (Afghan refugees returned to Afghanistan) দাবি, গত 6 মাসের মধ্যে সাড়ে পাঁচ লাখ আফগান শরণার্থী দেশে ফিরেছেন (Afghan refugees returning) ৷



9. Haridevpur Murder Case : হরিদেবপুর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক

হরিদেবপুরে প্রৌঢ় খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 1 অভিযুক্ত । বারুইপুর জেলা থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । এর আগে বিহার থেকে গ্রেফতার হয়েছিল আরও দুই যুবককে (Police arrest one more accused)৷

10. Deepika-SRK shoot Pathaan song in Spain: স্পেনে পাঠানের গান শুটে রোম্যান্স শাহরুখ-দীপিকার, কী বললেন রণবীর ?

পাঠানের একটি গানের শুটিংয়ের জন্য স্পেনে গিয়েছেন শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika SRK shoot Pathaan song in Spain) ৷ জানালেন রণবীর সিং (Ranveer Singh on Pathaan)৷