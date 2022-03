যুদ্ধের অষ্টম দিন অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার যুদ্ধরত দু'দেশের দ্বিতীয় দফার বৈঠকে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল (Russia-Ukraine agreed to organize humanitarian corridors) ৷ কোনও সমাধানসূত্র বা রফাসূত্রে পৌঁছতে না-পারলেও 'মানবিক করিডর' তৈরি করে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষদের উদ্ধারে সম্মত হয়েছিল দু'পক্ষ ৷

2. Suvendu Skips BJP Meeting : রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে শুভেন্দুর অনুপস্থিতি ঘিরে জল্পনা

রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Absent from BJP meeting) ৷

3. Indian Students in Ukraine : সুমিতে আটকে থাকা পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তিত ভারত, যুদ্ধবিরতির অনুরোধ রাশিয়া-ইউক্রেনকে

শনিবার দশম দিনে পড়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনের সংঘর্ষ (Russia Ukraine Conflict) ৷

4. Maoist poster in purulia : পুরুলিয়ার মাওবাদী পোস্টারের ঘটনায় 14 জন গ্রেফতার

24 ঘণ্টার মধ্য়েই আড়ষায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার ঘটনায় গ্রেফতার 14 জন (14 people arrested in maoist poster recovery case) ৷ আদালতে পেশ করা হয়েছে ধৃতদের ৷

5. NMC Circular : ইউক্রেন থেকে আসা ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভারতে ইনটার্নশিপের সুযোগ, জানাল এনএমসি

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ রেখে ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরে এসেছেন ৷ এবার কী হবে, জানা নেই (NMC Circular) ৷

6. TMC on Darjeeling Politics : পাহাড়ে এবার একলা চলো নীতি তৃণমূলের, সিদ্ধান্ত জেলা পর্যালোচনা বৈঠকে

দার্জিলিং পৌরসভা (Darjeeling Municipality) নির্বাচনের ফল নিয়ে শনিবার পর্যালোচনা বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা ৷ সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, পাহাড়ের পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে তৃণমূল একাই লড়াই করবে (TMC Decides to go alone in next elections of Darjeeling) ৷

7. Mamata Flight Turbulence : আচমকা 2 হাজার ফুট নিচে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান, পিঠে আঘাত পেলেন

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার আগে দুর্ঘটনার মুখোমুখি তাঁর বিমান (Mamata Flight Turbulence) ৷

8. Jadeja breaks Kapil Dev record : কেরিয়ারের বেস্ট ইনিংস খেলে কপিলের রেকর্ড ভাঙলেন জাদেজা

সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেললেন 'জাড্ডু' ৷ সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে 1986 শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই 163 রানের ইনিংস খেলেছিলেন কপিল দেব ৷ যা এতদিন ছিল সর্বোচ্চ (Ravindra Jadeja breaks record of Kapil Dev) ৷

9. Jay Bangla Slogan : জিতেন্দ্রর ‘জয় বাংলা’ বিরোধিতার পাল্টা বাংলা পক্ষের

‘জয় বাংলা’ ধ্বনির বিরোধিতা করায়, জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ বাংলা পক্ষ সংগঠনের (Jitendra Tewari vs Bangla Pakkho Over Jay Bangla Slogan) ৷ ‘‘গুটখা বহিরাগত বাঙালি বিরোধী জিতেন’’ সম্বোধনে বিজেপির এই নেতাকে নিশানা করেছে সংগঠনটি ৷ পাশাপাশি ‘জয় বাংলা’ ধ্বনির উপ কোনও দেশের একছত্র অধিকার নেই বলেও ওই পোস্টে উল্লেখ করেছে বাংলা পক্ষ ৷

10. Ukrain Student disconnect parents : ইউক্রেনে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, দোয়া করে দিন কাটাচ্ছেন বাবা-মা

ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে সেখানে নেটওয়ার্ক সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণে মাসুমের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি পরিবারের (medical student in ukraine disconnect parents) ৷