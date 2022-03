1. Mamata on UP Poll : উত্তর প্রদেশে হারছে বিজেপি, অখিলেশকে পাশে নিয়ে বললেন মমতা

বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Varanasi for Election Campaign) ৷ সেই সভা থেকে অখিলেশকে পাশে নিয়ে তৃণমূল নেত্রী বললেন, উত্তর প্রদেশে হারছে বিজেপি (Mamata Banerjee says BJP is losing in UP)

2. Bhowanipore murder case: এক টুকরো গোলাপি কাগজেই যবনিকাপতন ভবানীপুরের হত্যাকাণ্ডের

ফোন নম্বর লিখে কাগজ টুকরো টুকরো না করে, একবার ছিঁড়ে হোটেলেই কাগজটি (police solves mystery from a pink paper) ফেলে যায় অভিযুক্ত বিমল শর্মা (Kolkata police arrests main accused)৷ তার থেকেই যবনিকাপতন হল ভবানীপুরের গেস্ট হাউসে স্বর্ণ ব্যবসায়ী শান্তিলাল বৈদ্যের হত্যাকাণ্ডের (Bhowanipore murder case)৷

3. Visva Bharati Protest : বিশ্বভারতীতে পড়ুয়াদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার, তা যেন শান্তিপূর্ণ হয়, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

বিশ্বভারতীতে হস্টেল খোলার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে ৷ এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কী বললেন বিচারপতি (High Court over Visva Bharati Protest) ?

4. Quad Virtual Meet : ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি, আজ কোয়াড গোষ্ঠীর ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৷ এর মাঝে আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন চার দেশের রাষ্ট্রনেতা (Quad Virtual Meet) ৷

5. Taherpur OC transferred: তাহেরপুর বামেদের, ফল ঘোষণার পরই ওসি-কে বদলি

পৌরসভা নির্বাচনে ঘাস-ফুলের ঝড়ে একমাত্র কাঁটা নদিয়ার তাহেরপুর পৌরসভা (Taherpur OC transferred) ৷ সেখানে জয়ী হয়েছে বামেরা ৷ সেই ফল প্রকাশের পরপরই বদলি করা হল তাহেরপুরের ওসিকে (OC of Taherpur PS transferred)৷

6. Bjp Called Meeting: 5 মার্চ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বৈঠক বিজেপির

পৌরসভা ভোটে ভরাডুবি বিজেপির । এবার আগামী ভোট কৌশল ঠিক করতে আসরে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য (Review Meeting On 5 March At National Library)।

7. Asansol Municipal Corporation : সবসময় খোলা থাকবে অফিসের দরজা, আসানসোলের মেয়রের অভিনব সিদ্ধান্ত

ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ করলেন আসানসোলের নবনির্বাচিত মেয়র বিধান উপাধ্যায় ৷ সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দরজা খুলে দিলেন (Asansol Municipal Corporation) ৷

8. TMC Protest at Durgapur : বারাণসীতে মমতাকে কালো পতাকা দেখানোর পালটা দুর্গাপুরে পুড়ল যোগীর কুশপুত্তলিকা

উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ভোট প্রচারে যেতেই বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ (BJP Allegedly shows black flag to Mamata Banerjee at Varanasi) ৷ তাঁকে উদ্দেশ্য করে গো-ব্যাক স্লোগানও দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনার পালটা বৃহস্পতিবার শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের 25 নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (TMC burns UP CM Yogi Adityanath Effigy at Durgapur) । এদিন বিক্ষোভে সামিল হন দুর্গাপুর পৌরনিগমের (Durgapur Municipal Corporation) মেয়র পারিষদ তথা তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর লাহা-সহ অন্যান্যরা । দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ।

9. UP Assembly Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে চলছে ষষ্ঠ দফা, ভোট দিয়ে যোগীর দাবি '80% আসনে জিতব'

উত্তরপ্রদেশে ষষ্ঠ দফার (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) ভোটগ্রহণ চলছে ৷ যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath casts his vote in Gorakhpur) ভোট দিয়ে আজও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, 80 শতাংশ আসনেই জিতবে বিজেপি (Voting for the sixth phase)৷

10. Modi Putin Talk over Safe Evacuation : ইউক্রেন সেনার হাতে পণবন্দি ভারতীয় পড়ুয়ারা ! মোদি-পুতিন কথোপকথনের পর চাঞ্চল্যকর দাবি রাশিয়ার

দিনে দিনে পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে ৷ ইউক্রেনে একের পর এক জায়গা দখলে মরিয়া রাশিয়া ৷ এদিকে সেখানে বিপন্ন ভারতীয়রা (Modi Putin Talk over Safe Passage) ৷