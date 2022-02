1. Mamata Writes Letter to Modi : ইউক্রেন পরিস্থিতিতে ডাকা হোক সর্বদলীয় বৈঠক, মোদিকে চিঠি মমতার

রাশিয়ার আক্রমণের জেরে বিধ্বস্ত ইউক্রেন (Russia-Ukraine Crisis) ৷ সেখানে পড়তে গিয়ে আটকে পড়েছে বহু ভারতীয় ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন অনেক বাঙালি ৷ চিন্তায় ওই পড়ুয়াদের পরিবারের লোকজন ৷ তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) এই বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠক চেয়ে চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (Prime Minister Narendra Modi) ৷

2. HC Orders on SSC Recruitment : স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ফের সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের (cal hc orders cbi investigation in school teacher recruitment case) । এর পিছনে কারা রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

3. BJP Bengal Strike: বনধের সমর্থনে মিছিল করে গ্রেফতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ

বনধের সমর্থনে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার থেকে বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয় (BJP Bengal Strike)। মিছিলটি বউবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়ে আসতেই কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। গ্রেফতার করা হয় সজল ঘোষ-সহ বিজেপির অন্যান্য কর্মীদের। তাঁদের লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

4. Mukul Ray's Pac Case: মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ বিজেপির আইনজীবীর (Mukul Ray's Pac Case) । এর আগে হাইকোর্টকে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ।

5. Russia-Ukraine Crisis : বেলারুশে শুরু হল রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠক

যুদ্ধে রাশ টানতে রবিবারই ইউক্রেনের কাছে শান্তি বৈঠকের আবেদন গিয়েছিল রাশিয়ার তরফে ৷ কিন্তু বৈঠকের জন্য রাশিয়ার প্রস্তাবিত ভেন্যু মিনস্কে প্রথমে কোনওভাবেই যেতে রাজি ছিলেন না ভোলোদেমির জেলেনস্কি ৷ কিন্তু অবশেষে গোঁ ছাড়লেন ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ৷ অবশেষে রাশিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলেন তিনি ৷ সেই মতো বেলারুশে সোমবার শুরু হল রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি বৈঠক (Negotiations between Russia and Ukraine begin in Belarus) ৷

6. BJP Calls Bengal Strike : বিজেপির ডাকা বনধের প্রভাব নেই ধর্মতলায়, রাস্তায় প্রচুর পুলিশ

রবিবার রাজ্যের 108টি পৌরসভার নির্বাচন ছিল । নির্বাচনে সন্ত্রাস ও হিংসার অভিযোগে তুলে আজ রাজ্যজুড়ে 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেয় বিজেপি (12 Hours Strike By BJP) । কিন্তু বনধের কোনও প্রভাব পড়ল না শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় । ডোরিনা ক্রসিং থেকে মেয়ো রোড, কোথাও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দেখা গেল না । যদিও বনধ ঠেকাতে রাস্তায় নামলেন পুলিশ কর্মীরা । খুলেছে দোকান, বাজার, অফিস-কাছারি ৷ চলছে বাস, গাড়ি ৷

7. Anish Khan Death case : দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলা হল আনিশের দেহ

আনিশের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death case) ইতিমধ্যেই দুই পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে সিট ৷

8. BJP TMC Clash in Bankura : বিজেপির অবরোধ কর্মসূচিতে তৃণমূলের বাইক বাহিনী, উত্তেজনা বাঁকুড়া শহরে

বিজেপির অবরোধ কর্মসূচিতে ঢুকে পড়ল তৃণমূলের বাইক বাহিনী ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বাঁকুড়া শহরের ভৈরবস্থান সার্কিট হাউসের সামনে (BJP TMC Clash in Bankura Over Bengal Strike) ৷ বিজেপির 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের কর্মসূচিতে সার্কিট হাউসের সামনে পথ অবরোধ করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ অভিযোগ, সেই সময় বাঁকুড়া 2নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব বাইক বাহিনী বিজেপির মিছিলে ঢুকে পড়ে ৷ সেই সময় বিজেপির কর্মীরা তৃণমূলের বাইক বাহিনীকে আটকায় ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় ৷ তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷

9. 12 Hours Strike By Bjp: বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধে সচল কলকাতা কর্পোরেশন

রবিবার রাজ্যের 108টি পৌরসভার নির্বাচন ছিল । এই নির্বাচনে সন্ত্রাস ও হিংসার অভিযোগে তুলে আজ রাজ্যজুড়ে 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিজেপি । যদিও ধর্মঘটে সচল কলকাতা পৌরসভা । অন্যান্য সাধারণ দিনের মতো কর্মীরা যোগ দিয়েছিলেন কাজে । প্রতিটি বিভাগে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো (12 Hours Strike Raise By Bjp)। পৌরসভার কর্মীদের কথায় আর পাঁচটা সাধরণ দিনের মতো এদিন সহজেই কাজে যোগ দিতে পেরেছেন । শুধু কর্মীরাই নয় । পৌরসভায় নিজস্ব কাজে এসেছেন সাধারণ মানুষও (kolkata Municipality Corporation)।

10. Student Agitation at Visva Bharati : ছাত্রাবাস খোলার দাবিতে কর্মসচিবকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ, উত্তাল বিশ্বভারতী

কোভিড পরিস্থিতির পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (Visva Bharati University) খুললেও হস্টেল খোলা হয়নি ৷ তাই হস্টেল, ক্যান্টিন খোলার দাবিতে সোমবার বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা ৷