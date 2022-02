1. Russia-Ukraine Crisis : দেশ ছাড়ার মার্কিন প্রস্তাব খারিজ জেলেনস্কির, বদলে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াইয়ের ভিডিয়ো বার্তা

দেশবাসীর উদ্দেশে ভিডিয়ো বার্তা জারি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির ৷

2. Russia-Ukraine Conflict : রুশ হামলায় মৃত 198, ফেসবুক পোস্টে জানালেন ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়ার আক্রমণে ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন 198 জন ৷ 33 জন শিশু-সহ 1,115 জন আহত হয়েছে (Ukraine Health Minister says 198 killed by Russian Military) ।

3. Russia-Ukraine Conflict : রাশিয়ার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জের, ভারতে ভেঙে পড়তে পারে মহাকাশ কেন্দ্র !

যদিও রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমস (Russian Space Agency Roscosmos)-এর এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছে নাসা ৷

4. Bengal Students Stranded In Ukraine : ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে আসছে বোমারু বিমান, খারকিভ থেকে শিউরে ওঠা অভিজ্ঞতা শোনালেন মালদার শুভ্র

মুহূর্তে-মুহূর্তে বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে কতদূর লড়াই চালাতে পারবেন জানা নেই ৷ ইটিভি ভারতের মাধ্যমে তাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আর্তি জানালেন শুভ্রনীল (Subhranil from Kharkiv appeals to the government) ৷

5. Bengalis in Ukraine : সারারাত হেঁটে রোমানিয়া সীমান্ত, হাসিমুখে সেলফি নেহাদের

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক পৌঁছে যাব ৷ বাড়ি ফিরতে মরিয়া ইউক্রেনে থাকা ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা সেই রাস্তাই বেছে নিলেন (Durgapur Students in Ukraine) ৷

6. Trainee Aircraft Crash : তেলেঙ্গানার নালগোন্ডায় ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, মৃত 2

তেলেঙ্গানার নালগোন্ডায় ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান ৷ মৃত্যু হয়েছে দুই পাইলটের (Trainee Aircraft Crash in Telangana) ৷

7. Anish Khan Death Case : আনিশের বাবার পিঠের শিরদাঁড়া সোজা আছে, সালেম খান প্রসঙ্গে বিমান

টিআই প্যারেডে আনিশ খানের হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে পারেননি সালেম খান ৷

8. Bengali Student in Ukraine : ইউক্রেনে ছেলে, বর্ধমানে বাড়িতে ভিডিয়ো কলে ফেরার বার্তা

ইউক্রেনে রয়েছেন বর্ধমানের রোহিত ৷ বন্ধুর গাড়িতে কোনও ভাবে হাঙ্গেরি বা কাছাকাছি কোনও সীমান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন

9. Bengalis in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে শান্তিপুরের সুমন, আপাতত ঠাঁই পোল্যান্ডে

কাজের সূত্রে ইউক্রেনে গিয়ে আটকে শান্তিপুরের সুমন অধিকারী (Santipur man stranded in Ukraine) ৷

10. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পাল্টা, পুতিনের সম্পত্তি জব্দের তোড়জোড়

আমেরিকা ও কানাডাও পুতিন-সহ রুশ নেতৃবৃন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷