বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Putin orders strike in Ukraine)৷

2. Anish khan death : আনিশের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্নের পরই আমতা থানা ঘেরাও

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যু (Anish khan death) উদঘাটনে সিবিআই তদন্তের দাবি থেকে একচুলও নড়েননি পরিবারের সদস্যরা ৷ বৃহস্পতিবার আনিশের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের শাস্তির প্রতিবাদে ঘেরাও করা হল আমতা থানা (Amta thana gherao) ৷

3. Dhankhar Summons Budget Session : আগামী 7 মার্চ রাত 2টোয় বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ডাকলেন রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গে বাজেট অধিবেশন নিয়ে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সঙ্ঘাত নয়া মোড় নিল ৷ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব মেনে আগামী 7 মার্চ রাত 2টোয় অধিবেশন ডাকলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (dhankhar summons wb assembly budget session at 2am on 7th march as per mamata cabinet proposal) ৷

4. SIT probe over Anish Khan Death : পুলিশ দেখে পালাতে গিয়েই পড়ে মৃত্যু আনিশের ! তথ্য সিটের তদন্তে

পুলিশকে (Anish Khan fells down and died) দেখে পালানোর সময় রেইন পাইপ থেকে হাত ফস্কে মৃত্যু হয় আনিশ খানের (SIT probe over Anish Khan Death)। ধৃত পুলিশকর্মীদের জেরা করে এই তথ্যই এসেছে সিটের হাতে ।

5. Ukraine-Russia Conflict : ইউক্রেনকে অধিকার নয়, নিরস্ত্রীকরণের জন্য আক্রমণ, ঘোষণা পুতিনের

জল্পনা চলছিলই, রাজনৈতিক অস্থিরতাও বাড়ছিল ৷ তার অবসান ঘটিয়ে পুতিন জানিয়ে দিলেন ইউক্রেনের সেনা অভিযানের কথা (Ukraine-Russia Crisis) ৷ তবে কোনও দেশ এর মধ্যে নাক গলালে তার পরিণতি নিয়েও সচেতন করেছেন ভ্লাদিমির পুতিন ৷

6. Oil Price Hike : সাত বছরের রেকর্ড ভেঙে 100 মার্কিন ডলারের বেশি জ্বালানি তেলের দাম

বিশ্বের বাজারে বাড়ল অপরিশোধিত তেলের দাম ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে সেনা অভিযানের ঘোষণা করার পরই এই দাম বৃদ্ধি ৷ এখন ব্যারেল প্রতি ওই জ্বালানির দাম ছুঁল 100 মার্কিন ডলার (Oil prices soar past 100 dollar) ৷

7. HC on SSC Group C Case : সিবিআই বাতিল, গ্রুপ-সি মামলার দায়িত্বে আরকে বাগের নেতৃত্বাধীন কমিটি

এসএসসি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড় । দুই মামলাতেই ফের তদন্তভার দেওয়া হল আরকে বাগের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে (High Court Orders to cancel CBI Probe) ।

8. Anish Khan Death Case : আনিশকাণ্ডে নয়া মোড়, এবার সিবিআই তদন্তের দাবি ধৃত হোমগার্ডের স্ত্রীর

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death Case) এখনও পর্যন্ত দুই পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনায় পুলিশের দিকেই তির আনিশের পরিবারের ৷

9. Dead Body Found in Asansol : শ্যালকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার জামাইবাবুর বাড়িতে

জামাইবাবুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল শ্যালকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার দোমোহানি রেল কলোনি এলাকায় (Dead Body Found in Asansol) ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

10. Firhad Hakim Directed : প্রতিটি বাস ডিপোতে রাখতে হবে 'কমপ্লেন বুক' এবং বাসে লাগাতে ভাড়ার তালিকা

প্রতিটি বাস ডিপোতে রাখতে হবে কমপ্লেন বুক এবং বাসে টাঙাতে হবে ভাড়ার তালিকা । নির্দেশ পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের (Transport Minister Firhad Hakim) ।