1. Anish Khan Murder Case : সরকারের উপর আস্থা রাখার আর্জি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

ছাত্রনেতা আনিশ খুনে রাস্তায় নেমেছে পড়ুয়ার দল, নাগরিক মঞ্চ ৷ উত্তাল মহানগর ৷ এ অবস্থায় সরকারে ভরসা রাখতে বললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Anish Khan Murder Case) ৷



2. Student Leader Anish Khan Death : পার্ক সার্কাসে মানববন্ধন, মিছিল আটকানোয় মহাকরণের রুট বদল পড়ুয়াদের

আনিশ খানের হত্যার বিচার চেয়ে এদিন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসএফআই'য়ের মহাকরণ অভিযানে উত্তাল হল কলকাতার রাজপথ (Seeking justice in Anish Khan death SFI and Aliah University students agitation in Kolkata) ৷ মঙ্গলবার ব্যস্ত সময় পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট অবরোধ করে তারা ৷ রাস্তা বসে পড়েও বিক্ষোভ দেখায় তারা ৷



3. Anish Khan Murder Case : আনিশ খান খুনে উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এসএফআইয়ের ছাত্র ধর্মঘট

গত শুক্রবার রাতে আমতায় ছাত্রনেতা আনিশ খান খুন হন ৷ তাঁর মৃত্যুতে একের পর এক ছাত্রসংগঠন বিক্ষোভে সামিল হচ্ছে (Anish Khan Murder Case) ৷



4. Dilip Ghosh on Anish Khan murder : ‘মুসলমান বলে লোকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে’, আনিশের মৃত্যুতে বিস্ফোরক দিলীপ

সিট গঠন করা হয় সত্যি চাপা দেওয়ার জন্য ৷ মঙ্গলবার বাঁকুড়া শহরের ভৈরবস্থান মালপাড়ায় 'চায়ে পে চর্চা' কর্মসূচিতে যোগ দেন দিলীপ ঘোষ । সেখানে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ৷

5. Anish Khan Murder Case : 18 ফেব্রুয়ারি আনিশের বাড়িতে পুলিশ ? জানাচ্ছে প্রাথমিক তদন্ত

শুক্রবার রাতে আনিশের বাড়িতে পুলিশের পোশাক পরা কারা গিয়েছিল ? প্রাথমিক তদন্ত জানাচ্ছে, অভিযুক্ত হত্যাকারীরা পুলিশই ছিল (Anish Khan Murder Case) ৷



6. Anish Khan Murder Case : আনিশের বাড়িতে ভারতের মুসলিম ল বোর্ডের সদস্য সৈয়দ কাসিম রাসূল ইলিয়াস

আনিশ খানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য সৈয়দ কাসিম রাসূল ইলিয়াস (AIMPLB Member Syed Qasim Rasool Ilyas Meet With Anish Khan Family ) ৷ তিনি আনিশের মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন৷ এমনকি এনআরসি ও সিএএ প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন তিনি ৷



7. India on Ukraine : রাশিয়া-ইউক্রনে সংকট মেটাতে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া জরুরি, মত ভারতের

রাশিয়া ও ইউক্রেন সীমান্তে উত্তপ্ত পরিস্থিতি অব্যাহত (Russia-Ukraine Crisis) ৷ মঙ্গলবার এই নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, এই পরিস্থিতির সমাধানে সবপক্ষকেই কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া উচিত (India asks all sides to exercise restraint along Ukraine-Russia border at UNSC) ৷



8. SSC Group D Recruitment Case: গ্রুপ ডি নিয়োগ মামলায় তদন্ত কমিটির কাছে নথি দেখতে চাইল আদালত

গত বছরের অগস্ট মাস থেকে এসএসসি-র গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ নিয়ে মামলা চলছে ৷ আজ ডিভিশন বেঞ্চ কর্মী নিয়োগের সুপারিশপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল (SSC Group D Recruitment Case) ৷



9. Aryan Khan to Debut as Writer : বাবার মত পর্দায় অভিনয় করতে চান না কিং খান জুনিয়র

বাবার মত বড় পর্দায় অভিনয় করতে চান না শাহরুখ পুত্র ৷ বরং তিনি থাকতে চান ক্য়ামেরার পিছনে ৷ ইতিমধ্য়েই অ্যামাজন প্রাইমের জন্য় একটি ওয়েব সিরিজ লিখে ফেলেছেন আরিয়ান ৷ তাই আগামী দিনে সব ঠিকঠাক থাকলে ছবিতে স্ক্রিন রাইটার হিসাবেই দেখা যাবে কিং খান জুনিয়রকে (Aryan Khan wants to make debut as writer) ৷



10. Arjun Kapoor on Ranbir Alia : ভাই এবং হবু ভ্রাতৃবধূর মধ্যে ঝগড়া লাগাতে চান অর্জুন ?

ভাই রণবীর এবং হবু ভ্রাতৃবধূ আলিায়ার মধ্যে রীতিমত ঝগড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে অর্জুন কাপুরের সাম্প্রতিক একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ৷ পোস্টে কী এমন লিখলেন অভিনেতা (Arjun Kapoor New Post) ?