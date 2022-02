1. Sadhan Pande Passes Away : প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডে

প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডে (Minister Sadhan Pande Passes Away) ৷ ভর্তি ছিলেন মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ৷ তাঁর মৃত্যুতে টুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷

2. Sadhan Pande-Subrata Mukherjee : অস্তাচলে সুব্রত-সাধন, মাস কয়েকের ব্যবধানে দুই স্থপতিকে হারাল তৃণমূল

চলে গেলেন তৃণমূল নেতা এবং মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে (Minister Sadhan Pande Passes Away) ৷ গত নভেম্বরে প্রয়াত হয়েছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও ৷ ফলে কয়েকমাসের ব্যবধানে রাজ্যের শাসকদল হারাল তাদের দুই স্তম্ভকে ৷



3. UP Assembly Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে সপ্তম দফার প্রচারে 3 মার্চ মোদি গড়ে মমতা

ফের একবার ভোটপ্রচারে যোগী রাজ্যে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাও আবার মোদির কেন্দ্রে ৷ বারাণসীতে 3 মার্চ সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচার করবেন তিনি (Mamata Banerjee will Campaign for Samajwadi party in Varanasi) ৷



4. Student Leader Anish Khan Death : পুলিশে ভরসা নেই, ছেলের মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের দাবি আনিসের বাবার

আমতার বাসিন্দা তথা ছাত্রনেতা আনিশ খানের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে (Howrah Amta Student Death) ৷ তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও পুলিশ আদৌ কিছুই করছে না । স্থানীয় নেতারা যুক্ত থাকার জন্যই পুলিশ চুপ করে বসে আছে ।



5. Bangladeshi arrested at Swarupnagar : স্বরূপনগর সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখল বিএসএফ, গ্রেফতার 10 বাংলাদেশি

নেই কোনও বৈধ কাগজপত্র ৷ চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে স্বরূপনগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে পাকড়াও 10 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী (10 Bangladeshi arrested at Swarupnagar) ।



6. Sadhan Pande Passes Away : "বাংলার রাজনীতিতে সাধন পান্ডের বড় জায়গা ছিল", শোকাহত গৌতম দেব

বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পান্ডের প্রয়াণে (Sadhan Pande Passes Away) শোকাহত তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির ভাবী মেয়র গৌতম দেব ৷

7. Firhad on Suvendu : শুভেন্দু বেশিদিন বিজেপিতে থাকবেন না, মন্তব্য ফিরহাদের

শুভেন্দু নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যে হইচই রাজ্য রাজনীতিতে ৷ শুভেন্দু বেশিদিন বিজেপিতে থাকবেন না বলে মন্তব্য করেছেন ফিরহাদ (Suvendu Adhikari will not be in BJP for long says Firhad Hakim) ৷

8. Moubani Sorcar in choti : অ্যান্টি ভ্যালেনটাইন্স সপ্তাহে মৌবনিকে জুতোপেটা স্বামীর, গোপন ভিডিয়ো ফাঁস !

অ্যান্টি ভ্যালেনটাইনস উইকে (Anti valentine week 2022) মৌবনি সরকারকে জুতোপেটা করল তাঁর স্বামী ! এই ঘটনার গোপন ভিডিয়ো সামনে এসেছে (Moubani Sorcar in Choti) ৷



9. Ranji Trophy 2021-22 : স্মরণীয় প্রত্যাবর্তন, সর্বাধিক রান তাড়া করে 'বরোদা বধ' বাংলার

নবাগত অভিষেক পোড়েলকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাকে কাঙ্খিত জয় এনে দিলেন শাহবাজ আহমেদ ৷ শাহবাজ অপরাজিত থাকেন 71 রানে এবং অভিষেকের সংগ্রহে অপরাজিত 53 রান (Shahbaz Ahmed made unbeaten 71 and Abhishek score unbeaten 53) ৷



10. Leopard Stuck on Tree : নকশালবাড়িতে গাছের মগডালে আটকে চিতাবাঘ, সাড়ে 3 ঘণ্টা পর উদ্ধার

গাছের মগডালে উঠে আটকে গেল চিতাবাঘ (Leopard Stuck on a Tree in Darjeeling) ৷ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা গাছের মধ্যে আটকে থাকার পর এসএসবি এবং বন দফতরের চেষ্টায় চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করা হয় (Leopard rescued from a tree in Naxalbari) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ি ব্লকের কালুয়াজোতের ঘুঘুঝোড়া এলাকায় ৷