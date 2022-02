1. Dev at CBI Office : এনামুলকে চিনি না, সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে বললেন দেব

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে বিকেল চারটে সাত নাগাদ কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে এলেন অভিনেতা তথা সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব (Dev Statement After CBI enquiry)।

2. Suvendu Adhikari Warns TMC : বিজেপির উপর হামলা হলেই পৌঁছে যাব, তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কাঁথি পৌরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari at Contai) ৷ ওই ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী কাঁথির বিধায়ক অরূপ দাস ৷ তাঁকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ ৷ তার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেন, ‘‘যেখানে ওরা (তৃণমূল) হামলা করবে, সেখানেই আমি যাব । মানুষ ভোট দিলে বিজেপি জিতবে (suvendu adhikari warns tmc during his campaign in contai) ।’’ একই সঙ্গে তিনি জানান, পৌরভোটে (Bengal Civic Polls 2022) কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে বিজেপি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ৷

3. Dilip Ghosh attacks Dev: গরু পাচারের টাকায় বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চলছে, দেবকে বিঁধলেন দিলীপ

গরু পাচারের টাকায় বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চলছে (Bengal film industry running with the money of cow trafficking)৷ দেবকে কটাক্ষ করে এ কথা বললেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh attacks Dev)৷

4. Netai mass killing case: 5 এপ্রিলের মধ্যে নেতাই গণহত্যার তদন্ত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ সিবিআই-কে

নেতাই গণহত্যা মামলায় (Netai mass killing case) 5 এপ্রিলের মধ্যে সিবিআই-কে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷

5. Mamata on Tribal Development : আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রায় সব কাজ শেষ, শিলিগুড়িতে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় আদিবাসী পরামর্শদাতা পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠক হয় (Tribal Advisory Council Meeting at Uttarkanya) ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন (Bengal CM Mamata Banerjee at Siliguri) ৷ বৈঠক শেষে বেরিয়ে তিনি জানান, আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রায় সব কাজ শেষ ৷

6. US relocates Embassy in Ukraine : ইউক্রেন সমস্যায় এবার দূতাবাস সরাচ্ছে মার্কিন প্রশাসন

2014 থেকে ক্রিমিয়া অঞ্চল অধিকার করে রয়েছে রাশিয়া ৷ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকা সমস্যায় এবার নিজেদের দূতাবাস সরানোর কথা জানালো মার্কিন প্রশাসন (US relocates Embassy) ৷

7. Rohit Sharma backs Virat Kohli : কোহলির হয়ে ব্যাট ধরে সাংবাদিকদের 'ধমক' রোহিতের

বুধবার ক্রিকেটের নন্দনকানন দর্শকশূন্য থাকলেও আকাশে-বাতাসে রয়েছে বিরাটের বড় রানে ফেরার আকুতি ৷ প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাটের সমর্থনে ব্যাট ধরে সাংবাদিকদের রীতিমতো 'ধমক' দিলেন 'হিটম্যান' (Rohit Sharma lashes out media on Virat Kohli issue) ৷

8. CM Meets New Councillors : শিলিগুড়িতে জয়ী কাউন্সিলরদের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ির জয়ী তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে দেখা করলেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Meets New Councilors) ৷ তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি (CM Congratulates New Councillors of Siliguri) ৷ সেই সঙ্গে আগামী দিনে শিলিগুড়ি পৌরনিগমে এলাকার উন্নয়নের কাজ করবেন তাঁরা, তার একটি রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন মমতা ৷

9. Soumitra Khan Ambulance : অবহেলায় পড়ে সৌমিত্র খাঁ’র সাংসদ তহবিলের টাকায় কেনা অ্যাম্বুলেন্স

ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে সৌমিত্র খাঁ’র সাংসদ তহবিলের টাকায় কেনা অ্যাম্বুলেন্স ৷ যা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্সটিকে ইচ্ছাকৃত ফেলে রাখার অভিযোগ করেছেন সৌমিত্র খাঁ (Soumitra Khan MP funded Ambulance Not Use) ৷ ওই অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কিরণ মিদ্দাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, ওই অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্বে তিনি নেই ৷ আর সৌমিত্র খাঁ’র অভিযোগের জবাব তিনি দিতে বাধ্য় নন বলে জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি ৷

10. CBI Interrogate Dev : উপহারের বদলে কী কী সুবিধা দিতেন এনামুলকে ? দেবকে প্রশ্নবাণ সিবিআইয়ের

3 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ সাংসদ দেবকে (CBI Interrogate Dev) ৷ নিজাম প্যালেসে গরুপাচার-কাণ্ডে দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই (CBI Interrogate MP Dev in Cow Smuggling Case) ৷ সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের অনেক প্রশ্ন অভিনেতা তথা সাংসদ দেব এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ এমনকি সাংসদের অনেক জবাবে সন্তুষ্ট নয় সিবিআই (CBI Not Satisfied With Response of MP Dev) ৷