1. TMC wins in Municipal Corporation Election 2022 : চার পৌরনিগমেই তৃণমূলের ‘খেলা হল’, অস্তিত্ব সঙ্কটে বিরোধীরা

আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও বিধাননগর পৌরনিগমের ভোটের ফল প্রকাশিত হল সোমবার ৷ প্রতিটি পৌরনিগমই তৃণমূলের দখলে গেল (tmc wins all four municipal corporation vote in west bengal) ৷ বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপিরও ফল শোচনীয় ৷

2. BJPs Miserable Result in Municipal Corporation Election 2022 : চার পৌরনিগমে শোচনীয় ফল, বঙ্গ বিজেপি আরও কাহিল

আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও বিধাননগর পৌরনিগমের ভোটের ফল প্রকাশিত হল সোমবার ৷ প্রতিটি পৌরনিগমই তৃণমূলের দখলে গেল ৷ বিজেপির ফল শোচনীয় হয়েছে (bjp miserably lost in four municipal corporation election 2022) ৷ ফলে তারা কার্যত অস্তিত্ব সংকটে পড়ে গেল ৷

3. TMCP Protest in Asutosh College : আশুতোষ কলেজে বিক্ষোভের মুখে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু

বিক্ষোভে মুখে শুভেন্দু অধিকারী । আজ দুপুরে আশুতোষ কলেজের সামানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারান শুভেন্দু অধিকারী (Trinamool Chhatra Parishad Protest in Asutosh College)। হাজরা মোড়ে বিজেপির শহিদ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচি শেষে ফেরার পথে বিক্ষোভ মধ্যে পড়েন বিরোধী দলনেতা । শুভেন্দুর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন আশুতোষ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা । বিক্ষোভের মুখে পড়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন শুভেন্দু ৷ ছাত্রছাত্রী এবং শুভেন্দুর নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে ধস্তাধস্তিও হয় খানিক ৷

4. Indranil Sen Reaction On Chandannagar Victory : তৃণমূলের জয়ে যাতে নজর না লাগে, তাই একটা ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে : ইন্দ্রনীল সেন

"আগে যেমন বাচ্চাদের নজর না লাগার জন্য কাজলের টিপ দিত । আমরাও একটি ওয়ার্ড দিয়েছি । তাছাড়া কিছু নেই । চন্দননগর পৌরনিগমে ৩২টা ওয়ার্ডের মধ্যে ৩১টাতেই জিতে এই মন্তৃতব্ণয করেন ইন্দ্রনীল সেন (Indranil Sen Reaction On Chandannagar Victory)

5. SMC Election Result 2022 : বিরোধীদের প্রত্যাখান, শিলিগুড়িতে উল্লাসে মাতল ঘাসফুল শিবির

শিলিগুড়িতে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিরোধীদের দুরমুশ করে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে ঘাসফুল শিবির (TMC wins Siliguri Municipal Corporation Election) ৷

6. Elephant Fell in Well : লালগড়ে মুখখোলা গর্তে পড়ে গেল পূর্ণবয়স্ক হাতি

মুখখোলা গর্তে পড়ে গেল একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি (Elephant Fell in Well) ৷ লালগড় রেঞ্জে পাটঝরিয়ার ঘটনা ৷ লালগড় রেঞ্জের এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাওয়ার সময় হাতিটি গর্তে পড়ে যায় ৷ অন্ধকার থাকার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে (Elephant Fell in Well at Lalghar) ৷ গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন লালগড়ের ঝিটকা, ভীমপুর সহ বিভিন্ন জঙ্গলে 30-35টি হাতির দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, একটি হাতি শাবকের জন্ম দিয়েছে ৷ সেই কারণেই হাতির দলটি জঙ্গলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এ দিন সকালে বন দফতরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছায় ৷ আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, পাটাঝরিয়া সংলগ্ন জঙ্গলে হাতির দলটি অবস্থান করছিল ৷ গতকাল রাতে অন্যত্র যাওয়ার সময় হাতিটি অন্ধকারের কারণে গর্তটিতে পড়ে যায় ৷

7. New NCA In Bengaluru : সৌরভের হাত ধরে নয়া জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিলান্যাস

সূত্রের খবর, নয়া অ্যাকাডেমি যেখানে গড়ে উঠছে সেই জায়গাটি 99 বছরের জন্য লিজ নিয়েছে বিসিসিআই (The BCCI has secured the land on a 99-year lease) ৷ সৌরভ ছাড়াও এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ, বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা, কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল ৷

8. TMC Celebration : নেচে-গেয়ে শিলিগুড়ি পৌরনিগমে জয়ের উৎসব পালন তৃণমূলের

শিলিগুড়ি পৌরনিগম দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷ 47টি আসনের মধ্যে 37টিতে জিতেছে তারা ৷ এই জয়ের আনন্দে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে ঘাসফুল শিবিরে ৷ শহরজুড়ে উড়েছে উড়ছে সবুজ আবির ৷ রাস্তায়, পাড়ার মোড়ে মোড়ে নাচ-গানের মাধ্যমে উৎসব পালন করছেন তৃণমূল কর্মীরা (siliguri tmc workers celebrate municipal corporation win) ৷

9. Mamata Banerjee on TMC victory : চার পৌরনিগমে বিপুল জয়ে মা মাটি মানুষকে প্রণাম মমতার

এটা মা, মাটি, মানুষের (victory of Ma Mati Manush) অপ্রতিরোধ্য জয় ৷ চার পৌরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত হতেই প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on TMC victory in Bengal civic polls) ৷

10. SSC Recruitment Case : গ্রুপ-ডি নিয়োগ মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চের

573 জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় (SSC Recruitment Case) কমিটিকে আজই রিপোর্ট দিতে হবে না জানিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ ৷