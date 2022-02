1. CMC Election 2022 : চন্দননগরের 5 ও 6 নম্বর ওয়ার্ডে অশান্তি

চন্দননগরের 6 নম্বর ওয়ার্ডের বিন্দুবাসিনী পাড়ার 31 ও 32 নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি এবং নির্দল প্রার্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলেছেন । দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় (Chandernagore Municipal Corporation Election 2022) । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি বিদিত রাজ বুন্দেস । উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে পুলিশ । অন্যদিকে 5 নম্বর ওয়ার্ডের 22 নম্বর বুথে ইভিএমে কালি লাগানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ তবে সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

2. MEA on Hijab row: অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য স্বাগত নয়, হিজাব নিয়ে বিশ্বকে বার্তা দিল্লির

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্যকে স্বাগত নয় (Hijab row: Motivated remarks on internal issues not welcome) ৷ হিজাব নিয়ে বিভিন্ন দেশকে এই বার্তাই দিল বিদেশ মন্ত্রক (MEA on Hijab row) ৷

3. Aryan khan at IPL Auction: এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আইপিএল নিলামে আরিয়ান, এবার সঙ্গী সুহানা

আইপিএল-এর নিলামে (IPL auction) দেখা গেল শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে (Aryan khan at IPL auction) ৷ ছিলেন কন্যা সুহানাও (Suhana Khan at IPL auction) ৷

4. SMC Election 2022 : মায়ের ভোট দেওয়ায় অভিযুক্ত তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট, বিতর্ক শিলিগুড়িতে

তৃণমূল কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টের বিরুদ্ধে তাঁর মায়ের ভোট দেওয়ার অভিযোগ উঠল (tmc polling allegedly cast his mother vote at siliguri) ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা শিলিগুড়ির 6 নম্বর ওয়ার্ডে । শনিবার দুপুরে রাজেন্দ্র প্রসাদ হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটে । অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট সৈয়দ মোস্তাফা হুসেন মায়ের ভোট নিজে দিয়ে দেন । কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট তাঁর মায়ের ভোট করাতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় ৷ এরপরই বুথের মধ্যেই শুরু হয় তুমুল উত্তেজনা । পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

5. AMC Election 2022 : রানিগঞ্জে সিপিএম প্রার্থীর মাথা ফাটানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

আসানসোল পৌরনিগমের 34 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী সঞ্জয় প্রামাণিকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার (attack on CPIM candidate) অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে । এই ওয়ার্ডে শাসকদলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোট করানোর অভিযোগও উঠেছে । আক্রান্ত সিপিএম প্রার্থীর অভিযোগ, তিনি বুথ দখলের প্রতিবাদ করায় তাঁর উপর চড়াও হয় তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ লাঠি নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয় । গুরুতর আহত অবস্থায় সিপিএম প্রার্থী সঞ্জয় প্রামাণিক বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

6. Dhankhar prorogue Bengal Assembly : অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা স্থগিত, ধনকড়ের টুইটে বিতর্ক

রাজ্যে কি এবার সাংবিধানিক সংকট হতে চলেছে ? শনিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের একটি টুইট থেকে আপাতত সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ কারণ, তিনি জানিয়েছেন যে, আপাতত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) স্থগিত করে দিলেন (bengal governor prorogue wb legislative Assembly from today) ৷ আজ, 12 ফেব্রুয়ারি থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হল ৷

7. Subhas Sarkar Inaugurated Hostel : মালদায় কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেল উদ্বোধনে মন্ত্রী সুভাষ সরকার

শনিবার মালদায় কেন্দ্রীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেল উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার (Subhas Sarkar Inaugurated Hostel) । ৩২০ জন পড়ুয়া থাকতে পারবেন এই হস্টেলে ।

8. TATA IPL Auction 2022 : শ্রেয়স আইয়ারকে 12.25 কোটি টাকায় কিনল কেকেআর

শ্রেয়স আইয়ারের উপরে বড় বাজি ধরল কলকাতা নাইট রাইডার্স (Shreyas Iyer Sold to Kolkata Knight Riders for 12 Crore 25 Lakhs) ৷ 12.25 কোটি টাকায় তাঁকে 2022’র আইপিএল নিলামে (TATA IPL Auction 2022) কিনল কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ সেই সঙ্গে প্যাট কামিন্সকে নিলাম থেকে 7.25 কোটি টাকায় ফের দলে নিয়েছে নাইটরা ৷

9. Bengal Civic Polls 2022 : বহরমপুরে কংগ্রেস নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দুষ্কৃতীদের

প্রচারে না বেরতে হুমকি কংগ্রেসের ওয়ার্ড সভাপতিকে ৷ বহরমপুর পৌরসভার 2নং ওয়ার্ডের ঘটনা ৷ শুক্রবার রাতে ওই কংগ্রেস নেতার বাড়িতে দুষ্কৃতীরা বন্দুক নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ (Miscreants Threatening to Congress Leader in Baharampur) ৷ আগামী 27 ফেব্রুয়ারি বহরমপুর পৌরসভার নির্বাচন (Bengal Civic Polls 2022) ৷

10. IPL Auction 2022 : আপাতত স্থিতিশীল, তবে নিলামের পরবর্তী অংশে থাকছেন না সঞ্চালক এডমিডেস

বছর চৌষট্টির ব্রিটিশ সঞ্চালককে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হুলুস্থুল পড়ে যায় নিলাম ঘরে ৷ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় মেগা নিলামপর্ব ৷ তবে অনতিপরেই অনুরাগীদের উৎকন্ঠার অবসান ঘটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় আপাতত সুস্থ রয়েছেন এডমিডেস (Auctioneer Edmeades is stable after collapsing) ৷