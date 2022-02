1. Mamata-Adani Meeting : নবান্নে ফের মুখ্যমন্ত্রী-আদানি বৈঠক

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে শিল্পপতি গৌতম আদানি (Mamata-Goutam Adani Meeting at Nabanna) । গত ডিসেম্বরে তিনি নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছিলেন । তারপর মুখ্যমন্ত্রীর (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে এটি তাঁর দ্বিতীয় বৈঠক । নবান্নের একটি সূত্রের খবর, তাজপুর বন্দরে বিনিয়োগ নিয়েই এই বৈঠক ।

2. Application on CS Removal from Poll Procedure : মুখ্যসচিবকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরাতে আবেদন হাইকোর্টে

পৌরনির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে সরাতে আবেদন জানানো হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে (Application to Calcutta HC on Chief Secretary Removal from Election Procedure) ৷

3. Mamata on School Reopening : কোভিড আয়ত্তে থাকলে খুলবে ছোটদের স্কুল, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার ছোটদের স্কুল খোলার ভাবনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Schools in West Bengal may reopen soon) ৷ জানালেন, করোনা পরিস্থিতি আয়ত্তে থাকলে প্রাথমিক স্তরে স্কুল খোলার ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷

4. TMC Advice to Sougata on IPac Issue : সৌগতকে আইপ্যাক নিয়ে মুখ খুলতে নিষেধ তৃণমূল নেতৃত্বের

প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাক সম্পর্কে মুখ না খুলতে তৃণমূলের তরফে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (TMC ask MP Sougata Roy to maintain Silence on IPac Issue) ৷ তৃণমূল সূত্রে এমন খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ কিন্তু কোনও পক্ষই মুখ খুলতে নারাজ ৷

5. farm labour wins lottery: লটারি কেটে কোটিপতি ক্যানিংয়ের ক্ষেতমজুর

ঘুরল ভাগ্যের চাকা । ৩৫০ টাকার লটারি কেটে কোটিপতি ক্যানিংয়ের বাসিন্দা রফিক আলি গাজি (laborer won crores of rupees)।

6. woman arrests for killing lover's wife : পরকীয়ার জেরে প্রেমিকের স্ত্রী ও ৪ সন্তানকে খুন প্রেমিকার

প্রেমিককে বিয়ে করতে তাঁর স্ত্রী ও নাবালক সন্তানকে খুন করল প্রেমিকা । কর্নাটকের মান্ডা এলাকার ঘটনা (incident held on mandya) । গ্রেফতার অভিযুক্ত।

7. Modi's Comment on Muslim Women : মুসলিম মহিলাদের পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, অভিযোগ মোদির

আজ, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশে ভোটের (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) প্রচার করেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সাহারনপুরে দলের সভায় যোগ দেন এই বিজেপি নেতা (Modi at UP for Poll Campaign) ৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন ৷

8. SC on Hijab Row : জরুরি ভিত্তিতে হিজাব মামলার শুনানিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

আজ কর্নাটক হাইকোর্টে হিজাব বিতর্ক মামলার শুনানি ৷ তাই সুপ্রিম কোর্ট এতে নাক গলাবে না (SC on Hijab Row) ৷

9. BJP Protest in SEC : নির্বাচন কমিশনে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের দফতর (Bengal State Election Commission Office) ঘিরে রেখেছে পুলিশ ৷

10. Ashish Misra gets bail in Lakhimpur Kheri case: লখিমপুর খেরি হিংসায় গ্রেফতারির 4 মাস পর জামিন মন্ত্রী-পুত্রের

জামিন পেলেন লখিমপুর খেরি হিংসা মামলায় (Lakhimpur Kheri violence case) মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্র ৷ এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ (Ashish Misra gets bail in Lakhimpur Kheri violence case) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির পুত্রের জামিন মঞ্জুর করেছে ৷