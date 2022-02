1. CBI Notice to Dev : গরুপাচার কাণ্ডে এবার দেবকে নোটিশ সিবিআইয়ের

গরুপাচার কাণ্ডে অভিনেতা-সাংসদ দেবকে নোটিশ পাঠাল সিবিআই (CBI sends notice to Dev) ৷ চলতি মাসের 15 তারিখ তাঁকে নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছে ৷

2. TMC Reshuffle in S24 Parganas : দক্ষিণ 24 পরগনায় সরানো হল অরূপকে, দায়িত্বে কুণাল-সওকত

দক্ষিণ 24 পরগনায় সমন্বয়ের দায়িত্ব থেকে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে সরিয়ে দিল তৃণমূল ৷ বদলে দায়িত্ব দেওয়া হল কুণাল ঘোষ ও সওকত মোল্লাকে (kunal ghosh and saokat molla get new responsibility in tmc for s24parganas) ৷

3. HC cancels recruitment of group D staffs: চতুর্থ শ্রেণির 573 কর্মচারীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণির 573 জন কর্মচারীর চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (HC cancels recruitment of group D staffs)৷ এতদিন তাঁরা যে বেতন নিয়েছেন, তাও ফেরাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি (corruption in recruitment of group d staffs)৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : মনোনয়ন জমা নিয়ে উত্তেজনা দিনহাটায়, মিহির গোস্বামীকে গো-ব্যাক ধ্বনি

পৌরনির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল দিনহাটায় (Agitation in Dinhata over Municipal election nomination) ৷ অভিযোগ, বিজেপির 9 জন প্রার্থীকে মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে ৷ পরে মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে গো-ব্যাক ধ্বনি দেওয়া হয় ৷

5. Tiger Terror in Kultali : ফের কুলতলিতে লোকালয়ে বাঘের পায়ের ছাপ, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

কুলতলিতে ফের বাঘের আতঙ্ক ৷ সকালে দেউলবাড়ি-দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পেটকুলচাঁদ এলাকায় বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখা যায় l মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসিন্দাদের মধ্যে l খবর পাওয়া মাত্রই বনদফতরের কুলতলি বিট অফিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ বনদফতর সূত্রের খবর, আজমলমারি 1 নম্বর জঙ্গল থেকে বাঘটি কোনওভাবে বেরিয়ে চলে এসেছিল পেটকুলচাঁদ এলাকায় l বাঘের এই মুহূর্তের অবস্থান জানতে চেষ্টা চালাচ্ছেন বনকর্মীরা (Kultali Tiger Footprint) ৷

6. Bengal Civic Polls 2022 : বিজেপিকে ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর দিয়েছেন, এবার গ্রাউন্ড ফ্লোর দিন; শিলিগুড়িতে আবেদন শুভেন্দুর

আগামী শনিবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation Election 2022) ৷ তার আগে বুধবার প্রচার করলেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী থেকে তৃণমূলের রাজ চক্রবর্তী ৷ শুভেন্দু বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করলেন (Suvendu urges Siliguri voters to vote for BJP) ৷ রাজ চক্রবর্তী ‘গুন্ডা’ বলে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দুকে (TMC MLA Raj Chakraborty attacks BJPs Suvendu Adhikari) ৷

7. Kunal Ghosh on Suvendu Adhikari : তৃণমূলের দরজায় ঠক ঠক করছেন শুভেন্দু, দাবি কুণাল ঘোষের

শুভেন্দু অধিকারীর পরিবারে কাউকে পৌরনির্বাচনের টিকিট দেয়নি তৃণমূল ৷ এ নিয়ে কী বললেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Suvendu Adhikari) ?

8. KMC On Digital Map : শহরের 50টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার ডিজিটাল মানচিত্র বানাল কলকাতা পৌরনিগম

কলকাতার 50টি ওয়ার্ডের ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার ডিজিটাল মানচিত্র বানাল কলকাতা পৌরনিগম (KMC On Digital Map)। সেই মানচিত্র দেওয়া হবে কলকাতা পৌরনিগমের ওয়েবসাইটেও। পরে ধাপে ধাপে বাকি ওয়ার্ডগুলির ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির কাজও করবে কলকাতা পৌরনিগম।

9. SK Sufian gets Anticipatory Bail : নন্দীগ্রামে মমতার নির্বাচনী এজেন্ট সুফিয়ানকে আগাম জামিন সুপ্রিম কোর্টের

2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন শেখ সুফিয়ান ৷ পরে তাঁর নাম জড়ায় বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় ৷ ওই মামলায় বুধবার তিনি সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিন পেলেন (SK Sufian gets Anticipatory Bail) ৷

10. Sonu Sood rescues accident victim : দুর্ঘটনায় জখম তরুণকে বাঁচালেন সোনু, উদ্ধারের ভিডিয়ো ভাইরাল

দুর্ঘটনায় জখম তরুণ প্রাণে বাঁচাল সোনু সুদের (Sonu Sood rescues accident victim) চেষ্টায় ৷ তিনি নিজে ওই তরুণকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেন ৷ ছেলেটিকে উদ্ধারের ভিডিয়ো ভাইরাল (viral video of sonu sood) হয়েছে ৷