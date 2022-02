1. Opposition walks out over Governor issue: রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সংসদে একজোট বিরোধীরা, ওয়াক আউটে মুলতুবি অধিবেশন

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সংসদে একজোট বিরোধীরা (Opposition walks out over Governor issue) ৷

2. TMC Criticizes BJP Over Netaji Hologram : উধাও নেতাজির হলোগ্রাম, জাগোবাংলায় বিজেপিকে তুলোধোনা তৃণমূলের

ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির হলোগ্রাম মূর্তি বসানো নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত ছিল ।

3. Jagdeep Dhankhar on Mamata Banerjee : ‘পুলিশের মেরুদণ্ডে আঘাত’, ফের টুইট-বোমা ধনকড়ের

ঘটনার ফুটেজ তুলে ধরে সরাসরি আইএএস ও আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনকে ট্যাগ করেছেন রাজ্যপাল ৷

4. Joka-BBD bag metro : জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো রেলে সবুজ সঙ্কেত সেনার, শীঘ্রই শুরু হবে কাজ

জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো প্রকল্পের জন্য ময়দান ও ভিক্টোরিয়া এলাকায় পরিবেশের ক্ষতি হবে বলে কাজের অনুমতি দেয়নি সেনাবাহিনী ৷

5. Raining Before Saraswati Puja 2022 : বাগদেবীর আরাধনার আগেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি, পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত

শুক্রবার ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা (Raining in Kolkata) ।

6. Suvendu Adhikari criticizes CM : জনসমক্ষে এসপিকে ধমক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত শুভেন্দুর

মমতার কড়া সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari criticizes CM)।

7. Dilip Ghosh Slams Mamata : পুলিশ সুপারকে ধমক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শিলিগুড়িতে তীব্র আক্রমণ দিলীপের

শুভেন্দুর পর পূর্ব মেদিনীপুরের এসপিকে প্রকাশ্যে ধমকানোর বিরুদ্ধে সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ- সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷

8. Motichur Laddu Special : মল্ল রাজাদের আমলের মোতিচুরের লাড্ডুর জিআই স্বীকৃতির দাবি বিষ্ণুপুরবাসীদের

বিষ্ণুপুরের মোতিচুরের লাড্ডুর জিআই স্বীকৃতির দাবি বাঁকুড়ার মানুষের ৷

9. Burdwan Road Accident : দুর্ঘটনার জেরে মাঝ পুকুরে গাড়ি, স্থানীয়দের তৎরপতায় প্রাণরক্ষা 5 সওয়ারির

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে গিয়ে পড়ল একটি গাড়ি (Car Lost Control and Fell into Pond in Burdwan City) ৷

10. Delhi Schools-Gyms to reopen On Monday: সোমবার থেকে দিল্লিতে খুলছে স্কুল-কলেজ-জিম, তবে নাইট কার্ফু বহাল

সোমবার থেকে দিল্লিতে খুলছে স্কুল-কলেজ-জিম (Delhi Schools-Gyms to reopen On Monday) ৷