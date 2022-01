1. Republic Day 2022 Celebration : সাধারণতন্ত্র দিবসে আটারি-ওয়াঘা বর্ডারে বিটিং রিট্রিট

73তম সাধারণতন্ত্র দিবসে আটারি-ওয়াঘা বর্ডারে বিটিং রিট্রিট (Beating retreat ceremony at Wagah Attari Border) ৷ দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতের পর্দায়...

2. Biman Banerjee on Jagdeep Dhankhar: রাজ্যপাল এবার বিধানসভায় আসতে চাইলে কারণ জানতে চাইব: বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় নিজে বিধানসভায় আসতে চাইলে কারণ জানতে চাইব ৷ বললেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee on Jagdeep Dhankhar)৷

3. Mamata Dhankar in R-Day Parade : প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে মমতা-ধনকড় দূরত্ব

রেড রোডে অনুষ্ঠিত হল 73 তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান ৷ সেখানে মুখোমুখি হন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata dhankhar in republic day parade at red road) ৷ কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে দু’জনের মধ্যে মমতা-ধনকর দূরত্ব প্রকাশ্যে চলে এল ৷

4. Aspirants protests in Bihar : রেলের নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ, প্রতিবাদে ট্রেনের কামরা জ্বলল গয়া স্টেশনে

বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীদের কাছে বিশেষ আবেদনে পুলিশ জানায়, তারা যেন কারও মদতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি না করে ৷ এমনকী সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করে পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ (A committee has been formed by the government to look into the matter) ৷

5. Delhi gang rape case: আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে 8 বছরের গণধর্ষিতা, দিল্লিতে আটক 2 বালক

আইসিইউ-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে 8 বছরের মেয়েটি (8 year old girl Raped By Underage Boys In Delhi)৷ দিল্লিতে গণধর্ষণে (Delhi gang rape case) অভিযুক্ত দুই বালককে আটক করা হয়েছে ৷

6. 73rd Republic Day : সাধারণতন্ত্র দিবসে ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা মোদির, পাল্টা ধন্যবাদ জানালেন জন্টি রোডস-ক্রিস গেইলরা

দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদদের ‘ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসের’ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । প্রত্যুত্তরে আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন জন্টি রোডস, ক্রিস গেইলরা (Modi sends Republic Day wishes to Jonty Rhodes Chris Gayle) ৷

7. Dilip Attacks Communist : বামপন্থীরা বরাবর দেশের সংস্কৃতিকে অপমান করে, মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

পৌর ভোট নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) । বুধবার তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসহীন ভোট হল সোনার পাথরবাটি ৷’'

8. First Indian Woman Rafale Pilot : বায়ুসেনার ট্যাবলোয় অংশ নিলেন রাফালের প্রথম মহিলা পাইলট

এবার সাধারণতন্ত্র দিবসে বায়ুসেনার বিবর্তন নিয়ে ট্যাবলো ছিল ৷ সেখানে রাফালের মডেল রাখা ছিল (Indian Air Force Tableau in Republic Day Parade) সঙ্গে ছিলেন লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গী সিং (IAF Lieutenant Shivangi Singh) ৷ রাফালে যুদ্ধবিমানের প্রথম ভারতীয় মহিলা পাইলট ৷

9. Rahul Gandhi's Republic Day Tweet : কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়িয়ে রাহুলের শুভেচ্ছা টুইটে অমর জ্যোতি

সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে টুইটে অমর জওয়ান জ্যোতির (Rahul Gandhi on Amar Jawan Jyoti) অগ্নিশিখা নিভিয়ে দেওয়ার বিতর্ককে উস্কে দিলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi highlights Amar Jawan Jyoti in Republic Day) ৷

10. Solanki Roy : নিজের প্রথম ছবি নিয়ে আড্ডায় শোলাঙ্কি রায়

আসছে তাঁর প্রথম ছবি 'বাবা বেবি ও...'। আর প্রথম ছবিতেই তিনি জুটি বেঁধেছেন বাংলা সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তর সঙ্গে ৷ কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা ? কতটা ভয় আর চাপা টেনশন প্রথম ছবি নিয়ে ? অকপটে ইটিভি ভারত-কে জানালেন অভিনেত্রী শোলাঙ্কি রায় (Solanki Roys shares her thoughts about her upcoming film) ৷