1. Municipal Corporation Election 2022 : ভোটমুখী চার পৌরসভায় করোনা পরিস্থিতিতে কেমন, রাজ্যের জবাব তলব হাইকোর্টের

চার পৌরনিগমের নির্বাচন (Municipal Corporation Election) নিয়ে রাজ্য ও কমিশনের জবাব তলব হাইকোর্টের ৷

2. IND vs SA Third Test : নিউল্যান্ডসে প্রথম ঘণ্টাতেই দুই ওপেনারকে হারাল ভারত

প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল মহম্মদ সিরাজের বদলি হিসেবে কেপটাউন টেস্টের একাদশে আসবেন ইশান্ত শর্মা ৷ সেই সম্ভাবনা খারিজ করে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে উমেশ যাদবে আস্থা রাখল টিম ম্যানেজমেন্ট (Umesh Yadav Replaces Mohammed Siraj) ৷

3. Dilip-Police Clash at Kulti : প্রচারে বাধার মুখে দিলীপ, পুলিশের সঙ্গে বচসা-ধাক্কাধাক্কি

আগামী 22 জানুয়ারি আসানসোল পৌরনিগমের ভোট (AMC Election 2022) ৷ তাই মঙ্গলবার কুলটিতে প্রচার করেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷ কিন্তু করোনাবিধির কারণে তাঁকে আটকায় পুলিশ ৷ যা নিয়ে ব্যাপক গোলমাল হয় কুলটির রামনগরে (Dilip-Police Clash at Kulti) ৷

4. Covid Vaccine Precaution Dose : তারিখ বিভ্রাটের জেরে বুস্টার ডোজ পেলেন না অতীন

করোনার টিকার দ্বিতীয় ডোজের তারিখ মনে রাখতে না পারায়, ভুল দিনে বুস্টার ডোজ নিতে চলে গেলেন কলকাতা পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ (Atin Ghosh Did Not Get His Covid Vaccine Precaution Dose) ৷ তবে, কো-উইন অ্যাপে আসল তারিখ জানার পর তাঁকে বুস্টার ডোজ দেওয়া সম্ভব হয়নি ৷ 3 দিন পর তিনি বুস্টার ডোজ নেওয়ার যোগ্য হবেন (Covid Vaccine Precaution Dose) ৷

5. Yogi Minister Quits BJP : ভোটের মুখে যোগী-গড়ে ভাঙন, তিন বিধায়ককে নিয়ে সপাতে যোগ মন্ত্রীর

উত্তরপ্রদেশে বিজেপিতে ভাঙন ৷ যোগী সরকারের মন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য দল ছাড়লেন ৷ যোগ দিলেন সমাজবাদী পার্টিতে (yogi government minister quits bjp to join sp ahead of assembly election) ৷ একইসঙ্গে বিজেপি ছাড়লেন তিন বিধায়কও ৷

6. A Family Isolated in Coochbehar : করোনার টিকা না নেওয়ায় সপরিবারে তালাবন্ধ করা হল স্কুল শিক্ষককে

করোনার টিকা না নেওয়ায় এক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে সপরিবার একঘরে করে দেওয়ার অভিযোগ মহিলা সমিতির বিরুদ্ধে (School Teacher Not Takes Covid Vaccine) ৷ মহিলা সমিতির সদস্যরা বাড়ির গেটে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ কোচবিহারের বক্সিহাট থানার মহিষকুচি 1নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা (A Family Isolated in Coochbehar) ৷ গ্রামের মহিলা সমিতির দাবি, ওই শিক্ষক এবং তাঁর মা ও স্ত্রী কেউ করোনার টিকা নেননি ৷ তাঁদের বাড়িতে আশাকর্মীদের বারবার পাঠানো হয় টিকার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর জন্য ৷ কিন্তু, তাঁরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান ৷ এমনকি পঞ্চায়েত প্রধান সুমন বর্মন নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করেন ৷ সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয় ৷ কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে করোনার টিকা না নেওয়ায় বাইরে থেকে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তি সঙ্গত (Teachers Family Isolated for Not Taking Covid Vaccine) ? কারণ পুরো বিষয়টিই আইন বিরুদ্ধ ৷

7. Corona positive Shirshendu Mukhopadhyay : কোভিড আক্রান্ত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় করোনায় আক্রান্ত (Writer Shirshendu Mukhopadhyay tested positive for COVID) ৷ মালদা থেকে ফিরে অসুস্থ হন ৷ তারপরই করোনা পরীক্ষা করালে সংক্রমণ ধরা পড়ে ৷ রয়েছেন হোম আইসোলেশনে ৷

8. BJP MLA Controversial FB Post : এবার বিজেপিতে ‘বিদ্রোহী’ ময়নাগুড়ির বিধায়ক, সরে দাঁড়ালেন রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে

ময়নাগুড়ির বিধায়ক কৌশিক রায় (Mainaguri BJP MLA Koushik Roy) ৷ তিনি আপাতত নিজেকে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে সরিয়ে নিলেন ৷ কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়েই ছড়িয়েছে জল্পনা ৷

9. SMC Election 2022 : জনসংযোগ বাড়াতে নিজের নির্বাচনী ওয়ার্ডে বাড়ি ভাড়া নিলেন গৌতম দেব

বিধানসভা নির্বাচনের মতো পৌরনির্বাচনেও মানুষের কাছাকাছি থাকার জন্য নিজের নির্বাচনী ওয়ার্ডে বাড়ি ভাড়া নিলেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব (New Residence of Goutam Deb) ৷ 33 নম্বর ওয়ার্ডের সেই নতুন বাড়িতে আজ ফিতে কেটে গৃহপ্রবেশ করলেন তিনি ৷

10. Lata Mangeshkar covid positive: করোনা আক্রান্ত লতা মঙ্গেশকর, ভর্তি আইসিইউতে

করোনায় আক্রান্ত লতা মঙ্গেশকর (Lata Mangeshkar covid positive) ৷ তাঁকে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালের (Lata Mangeshkar admitted to hospital) আইসিইউতে রাখা হয়েছে ৷