1. High Court On Gangasagar Mela : নজরদারিতে তিন সদস্যের কমিটি, শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলার অনুমতি হাইকোর্টের

করোনা বিধিনিষেধ পালন করে গঙ্গাসাগর মেলা আয়োজনে অনুমতি প্রদান করল হাইকোর্ট (Calcutta High Court Verdicts on Gangasagar Mela) ৷ প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে, প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেলা ইস্যুরে সচেতনতা প্রচার করতে। করোনা পরিস্থিতিতে বেশি লোক যাতে মেলায় না যায়, প্রচারে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে রাজ্যকে ।

2. PMs security breach : প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গাফিলতি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

গত বুধবার পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তায় গাফলতির অভিযোগ ওঠে ৷ সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলার শুনানিতে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত (Supreme Court directs top Punjab High Court officer to secure records PM security breach) ৷

3. Municipal Corporation Elections 2022 : পৌরভোট স্থগিত নয়, হাইকোর্টে জানাল কমিশন

রাজ্যের চার পৌরসভায় আসন্ন পৌরভোট পিছতে চায় না রাজ্য নির্বাচন কমিশন (dont want to postpone municipal corporation elections, SEC says in kolkata high court) ৷ শুক্রবার কমিশনের তরফে কলকাতা হাইকোর্টে এই কথা জানানো হয়েছে ৷

4. AMC Poll 2022 : ফের ভোট বয়কট আটকাতে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করালেন তৃণমূল প্রার্থী

পৌর নির্বাচনের (AMC Poll 2022) আগে নজরে আসানসোলের 74 নম্বর ওয়ার্ড ৷ বেহাল রাস্তার কারণে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করেছিলেন এখানকার পাটমোহনার বাসিন্দারা ৷ এদিকে, আসন্ন পৌরভোটের আগেই রাস্তার কাজ শুরু করিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল প্রার্থী তথা আড্ডা (আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)-এর ভাইস চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্য়ায় ৷ এবার কি তবে ভোটে ফিরবেন ভুক্তভোগীরা ? উত্তর দেবে সময় ৷

5. PM Modi inaugurates CNCI Campus: চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন মোদি

রিমোর্টের বোতাম টিপে দেশবাসীকে ক্য়ানসার ক্যাম্পাস উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi inaugurates CNCI Campus) ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন এর আগেই রাজ্যে ক্যানসার ইউনিটের উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে ৷

6. Suvendu Attacks TMC : ‘তোলা মূল’ তৃণমূলকে ফাঁকা করার হুঁশিয়ারি ‘ওস্তাদ’ শুভেন্দুর

2007 সালের 7 জানুয়ারি নন্দীগ্রামে সিপিএমের হার্মাদদের গুলিতে তিনজন নিহত হন ৷ সেই ঘটনার প্রতিবছর শহিদ দিবস পালিত হয় (Nandigram Martyr Day Program) ৷ শুক্রবার বিজেপি ও তৃণমূলের পৃথক শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখান থেকে দু’পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগে ৷

7. Omicron Terror in Darjeeling : শৈলশহরে করোনা আক্রান্ত দুই ব্রিটেন পর্যটক, উঠছে ওমিক্রন তত্ত্ব

পাহাড়ে করোনা আক্রান্ত ব্রিটেনের দুই পর্যটক ৷ তবে কি ওমিক্রন এবার শৈলশহরে (Omicron Terror in Darjeeling) ? জিনোম সিকোয়েন্স টেস্টের জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে কলকাতায় ৷

8. COVID Infection at NBMC : স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করে বর্ষবরণ-নবীনবরণ অনুষ্ঠানের জের, করোনার গ্রাসে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ

শুক্রবার স্বাস্থ্য় মন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিনে আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষ পেরিয়ে গিয়েছে (More than one lac infected in last 24 hours in India) ৷ পিছিয়ে নেই রাজ্যও ৷ বাংলায় দৈনিক আক্রান্ত 15 হাজারের বেশি ৷

9. PM Security Breach : সেদিন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জানাল পঞ্জাব সরকার

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে রিপোর্ট দিল পঞ্জাব সরকার (Punjab Government has submitted report to the Ministry of Home Affairs) ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, ঘটনার দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যাত্রাপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয় ৷

10. Municipal Corporation Elections 2022 : করোনার বাড়বাড়ন্তে পৌরভোট পিছনোর দাবি বিজেপি'র, পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের

রাজ্যে বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের কারণে পৌরভোট এক মাস পিছিয়ে দেওয়ার দাবি বিজেপি'র (BJP demands 1 month postponement of municipal corporation elections amid corona situation) ৷ গঙ্গাসাগর মেলাতেও নিয়ন্ত্রণ চায় গেরুয়া শিবির ৷ পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের ৷