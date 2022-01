1. Mamata on Bengal COVID surge : এই রোগ মারাত্মক নয়, অভয় মুখ্যমন্ত্রীর

রাজ্যের করোনা পরিস্থিতিতে অযথা ভয় না পাওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee on West Bengal COVID cases) ৷ বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মমতা ৷ মানুষকে মাস্ক-গ্লাভসের ব্যবহার এবং সাবধানতা অবলম্বনের কথা মনে করিয়ে দেন বারবার ৷ জোর দিতে বলেন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ভাবনায় ৷

2. Ganga Sagar Mela : কোভিডবিধি মেনেই গঙ্গাসাগরে মেলা করতে চায় রাজ্য

কোভিডবিধি মেনেই গঙ্গাসাগর মেলার (Gangasagar Mela) আয়োজন করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে জানালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷

3. PM Narendra Modi : চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের ক্যাম্পাসের উদ্বোধনে কাল ভার্চুয়ালি শহরে মোদি

আগামিকাল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi to inaugurate second campus of CNCI) ৷

4. BJP Candle Rally : পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে পড়ার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে মোমবাতি মিছিলের ডাক বিজেপির

বুধবার পঞ্জাবে একটি অনুষ্ঠান যোগ দিতে যাওয়ার সময় কৃষক বিক্ষোভের জেরে প্রায় 15-20 মিনিট আটকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয় ৷ এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুলে আজ মোমবাতি মিছিল করে প্রতিবাদের ডাক দিল বঙ্গ বিজেপি (BJP Candle Rally) ৷

5. Uncertainty about Madhyamik : টেস্ট, ফর্ম ফিল-আপ হলেও মাধ্যমিক পরীক্ষা ঘিরে অনিশ্চয়তা

করোনা পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে (Uncertainty about West Bengal Secondary Exam) ৷ যদিও টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ৷ তার ফল প্রকাশ হয়েছে বুধবার ৷ বৃহস্পতিবার হল পরীক্ষার ফর্ম ফিল-আপ ৷ তবে পরীক্ষা কবে এবং কীভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ৷

6. Third Wave Effect : ফের লকডাউনের আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে বর্ধমানের খাবারের দোকানদারদের

ফের রাজ্যে লাগু হয়েছে করোনা বিধিনিষেধ ৷ আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ছোটখাটো খাবারের দোকানের ব্যবসায়ীরা ৷ আবার যদি লকডাউন ঘোষণা হয়, তাহলে কী হবে ?

7. Alapan Bandyopadhyay : আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা সরানো নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালের প্রিন্সিপাল বেঞ্চ-এর মামলা সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court sets aside Alapan Bandyopadhyay Calcutta High Court order) ৷

8. Corona Infection at NBMC : এবার করোনা আক্রান্ত উত্তরবঙ্গের ওএসডি, সংক্রামিত প্রিন্সিপাল-সুপারও

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে করোনার থাবা অব্যাহত (covid in nbmc) ৷ এবার করোনা আক্রান্ত হলেন উত্তরবঙ্গ জনস্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার সুশান্ত রায়-সহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও প্রিন্সিপাল ৷ চিন্তায় স্বাস্থ্য বিভাগ ৷

9. Old Man Claims About Covid Vaccine : কোভিড টিকার 12 ডোজ নিয়েছি, পিঠের যন্ত্রণা কমেছে; দাবি বিহারের বৃদ্ধর

বিহারের মাধেপুরার বাসিন্দা বৃদ্ধের দাবি 11 মাসে তিনি কোভিড টিকার 12টি ডোজ পেয়েছেন (old man from bihar claims to have twelve covid vaccine shots) ৷

10. PM's Security Breach : মোদির নিরাপত্তায় গলদ খুঁজতে তদন্ত কমিটি, শীর্ষ আদালতে রুজু মামলা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয়ের নিরাপত্তায় কতটা গলদ (Prime Minister Narendra Modi's Security Breach Incident) ছিল, তা জানতে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি তৈরি করল পঞ্জাব সরকার (Punjab Government) ৷ অন্যদিকে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা রুজু হয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতে (Supreme Court of India) ৷ শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে (CJI led Bench) মামলাটি শুনানির জন্য উঠবে ৷ উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবিতে এই মামলা রুজু করা হয়েছে ৷