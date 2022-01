1. Narendra Modi's Security Lapse : নিরাপত্তা ইস্যুতে কর্মসূচি বাতিল করে ভাটিন্ডায় ফিরল মোদির কনভয়

পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরনামায় বিপত্তি ৷ বুধবার ফিরোজপুরের কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে ফ্লাইওভারে বিক্ষোভের মাঝে 15-20 মিনিট আটকে রইল নমো'র কনভয় ৷ নিরাপত্তা ইস্যুতে পরবর্তীতে কর্মসূচি বাতিল করে ফিরলে্ন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi convoy stucks on Punjab flyover due to major security laps) ৷

2. Kolkata International Film Festival postponed : কোভিড কোপ, স্থগিত কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব ৷ তবে তার আগেই শহরে ক্রমবর্ধমান কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল (27th Kolkata International Film Festival postponed due to COVID situation) ৷

3. Dilip Ghosh comments on Hiran Chatterjee : হিরণের হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ ত্যাগে দলের গাইডলাইন মানার বার্তা দিলীপের

বিজেপি বিধায়কদের হোয়াট্সঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন খড়্গপুর সদরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্য়ায় (Hiran Chatterjee left BJP MLA WhatsApp Group) ৷ প্রকাশ্যে বিষয়টিকে আমল দিতে নারাজ বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh comments on Hiran Chatterjee) ৷ তবে, একইসঙ্গে দলের সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রিতিনিধিকে মানুষের সঙ্গে থাকার এবং দলীয় ‘গাইডলাইন’ মেনে চলার বার্তাও দেন দিলীপ ৷

4. High Court On Gangasagar Mela 2022 : গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে রাজ্যকে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে কী সিদ্ধান্ত ? আগামিকাল রাজ্যকে এই বিষয়ে জানানোর নির্দেশ দিল হাইকোর্ট (High Court On Gangasagar Mela 2022) ৷

5. JP Nadda Bengal Visit Postponed : স্থগিত নাড্ডার বঙ্গ সফর, দায়ী কোভিড পরিস্থিতি

ক্রমবর্ধমান কোভিড পরিস্থিতি এবং কলকাতায় নতুন সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে স্থগিত হল জেপি নাড্ডার পশ্চিমবঙ্গ সফর ৷ 9-10 জানুয়ারি তাঁর এরাজ্যে আসার কথা ছিল (Bengal Visit of JP Nadda Postponed due to Corona) ৷

6. IND vs SA Second Test : পূজারা-রাহানের জোড়া অর্ধশতরানে লিড একশো পেরল ভারতের

দুই টপ-অর্ডার ব্যাটারের দৃঢ়চেতা ব্য়াটিংয়ে ওয়ান্ডারার্সে দ্বিতীয় ইনিংসে একশো রানে লিড নিল টিম ইন্ডিয়া (India take 100 runs lead as Pujara and Rahane hit half century) ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে এখনও লড়াই জারি পূজারার ৷ 58 রানে আউট হলেও ব্যাড-প্যাচ কাটল মুম্বইকর রাহানের ৷

7. Changes in Home Isolation Guidelines : বদলাল উপসর্গহীন ও মৃদু উপসর্গযুক্ত কোভিড রোগীদের নিভৃতবাসের নিয়ম

উপসর্গহীন কোভিড আক্রান্তদের (Asymptomatic Covid Patients) জন্য নিভৃতবাসে থাকার নিয়মাবলীতে (Home Isolation Guidelines) কিছু পরিবর্তন আনল স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Union Health Ministry) ৷ নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির করোনা রিপোর্ট পজিটিভ (Covid Positive Report) আসার পর অন্তত সাতদিন তাঁকে নিভৃতবাসে থাকতেই হবে ৷ এবং টানা তিনদিন জ্বর না এলে একমাত্র তবেই প্রকাশ্যে আসা যাবে ৷ যাঁদের উপসর্গ অত্যন্ত মৃদু (Covid Patients with Mild Symptoms) তাঁদের ক্ষেত্রেও একই নিয়মাবলী কার্যকর থাকবে ৷ সংশ্লিষ্ট করোনা রোগীদের শ্বাসকষ্ট থাকা চলবে না এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা থাকতে হবে 93 শতাংশের বেশি ৷

8. Migrant Workers Returning Home : বাড়ছে করোনা, লকডাউনের আশঙ্কায় বাড়ি ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

করোনার পুরনো স্মৃতি উসকে বাড়ছে সংক্রমণ, ফের লকডাউনের আশঙ্কায় ঘরমুখী রায়গঞ্জের পরিযায়ী শ্রমিকরা (Migrant Workers of Raiganj Returning Home )

9. Sana Ganguly tests Covid positive : করোনা আক্রান্ত সৌরভ কন্যা সানা-সহ পরিবারের চার সদস্য

করোনা আক্রান্ত সৌরভ কন্যা সানা ৷ গত বছরের শেষ দিকে আক্রান্ত হয়েছিলেন সৌরভ ৷ আর এবার শুধু মহারাজের কন্যাই নন, আক্রান্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের আরও তিনজন সদস্য় (Sana Ganguly and others infected with covid )৷

10. IAF Report on CDS Chopper Crash : মেঘের উপরে উঠতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি, রাওয়াতের চপার দুর্ঘটনায় রিপোর্ট পেশ বায়ুসেনার

মেঘের আস্তরণ ভেদ করে উপরে উঠতে গিয়েই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল সিডিএস বিপিন রাওয়াতের (General Bipin Rawat) চপার ৷ দুর্ঘটনার তদন্তে সামনে এসেছে এই তথ্য ৷ বুধবার সেই তদন্ত রিপোর্ট (IAF Report on CDS Chopper Crash) কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের (Rajnath Singh) হাতে তুলে দেন বায়ুসেনার প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরী ৷