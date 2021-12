1. India win Boxing Day Test : বক্সিং-ডে টেস্ট জিতে ইতিহাস ভারতের

এর আগে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ছাড়া সেঞ্চুরিয়নে কোনও দেশ টেস্ট জেতেনি ৷ এবার বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে সুপার স্পোর্ট পার্কে টেস্ট জয়ের নজির গড়লেন বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলরা (India win Boxing Day Test) ৷

2.Mamata Banerjee on Covid Situation : এখনই বন্ধ হচ্ছে না স্কুল, পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত, জানালেন মমতা

রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, ওমিক্রন ৷ তাই রাজ্যের সামগ্রিক করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (CM Mamata Banerjee to review present Covid situation in West Bengal) ৷

3. EC's green signal to Assembly polls with Covid protocol: কোভিড প্রোটোকল মেনে বিধানসভা নির্বাচনে সবুজ সংকেত কমিশনের

কোভিড প্রোটোকল মেনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে সবুজ সংকেত দিল নির্বাচন কমিশন (CEC press conference) ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন, সব দলই নির্ধারিত সময়ে ভোট চায় ৷

4. Corporation Election 2022 : পৌরনিগমের ভোটে কেন বাদ হাওড়া, রাজ্য ও কমিশনের কাছে জবাব তলব হাইকোর্টের

হাওড়াকে (Howrah Corporation) বাদ দিয়ে কেন বাকি চারটি পৌরনিগমে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল ? রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এর জবাব তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court seeks reply on Howrah Corporation Vote) ৷ আগামী 6 জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষকেই হলফনামা পেশের নির্দেশ আদালতের ৷

5.Police Commissioner of Kolkata : নগরপালের দৌড়ে এগিয়ে বিনীত, সম্ভাব্য তালিকায় জ্ঞানবন্তও

কলকাতার পরবর্তী নগরপাল কে (Next Police Commissioner of Kolkata) ? এই নিয়ে চলছে জল্পনা ৷ দৌড়ে বাকিদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন দু’জন ৷ এঁরা হলেন বিনীত গোয়েল (Vineet Goyal) এবং জ্ঞানবন্ত সিং (Gyanwant Singh) ৷

6.Minor Sexual Abuse : টিভি দেখানোর অছিলায় নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার প্রতিবেশী

হুগলির পাণ্ডুয়ার এই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে (Minor Sexual Abuse ) ৷ অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ নির্যাতিতা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

7.Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 70 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছাল 13 হাজারে, ওমিক্রন 961

চলছে উৎসবের মরশুম ৷ আর দু‘দিন বাদে আসছে নতুন বছর ৷ মেতে উঠেছে দেশবাসী ৷ তার ফল মিলল হাতেনাতে ৷ দৈনিক সংক্রমণ 9 হাজার থেকে 13 হাজারে (Corona Update in India) ৷ ওমিক্রনও হাজার ছোঁবে খুব শিগগিরিই ৷

8.Section 144 imposed in Mumbai: মুম্বইয়ে জারি 144 ধারা, কোভিড রুখতে বাতিল বর্ষবরণের সেলিব্রেশন

কোভিড সংক্রমণ রুখতে মুম্বইয়ে জারি করা হল 144 ধারা (Section 144 imposed in Mumbai)৷ বাতিল করা হয়েছে বর্ষবরণের সেলিব্রেশন (New Year celebrations banned)৷

9.WHO warns over Covid tsunami: ওমিক্রন-ডেল্টার জোড়া ফলায় আসছে কোভিড সুনামি, সতর্কবার্তা হু-র

ওমিক্রন ও ডেল্টার (Delta, Omicron threat) প্রভাবে কোভিড সুনামি (WHO warns over Covid tsunami) আসতে চলেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO latest statement on covid) প্রধান ডা. টেড্রস আধানম (Corona statement by Tedros)৷

10. Feluda in Hatyapuri: এবার হত্যাপুরী, সন্দীপ রায় আনছেন নতুন ফেলুদাকে

নতুন বছরে আসছে নতুন চমক ৷ এসভিএফ-এর প্রযোজনায় সন্দীপ রায় (Sandip Ray film) আনছেন নতুন ছবি যার প্রেক্ষাপট সত্যজিৎ রায়ের ‘হত্যাপুরী’ (Hatyapuri)। সেখানে দর্শকরা পাবেন নতুন ফেলুদাকে (new Feluda)৷