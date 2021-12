1. PM's Review Meet over Omicron: বাড়ছে ওমিক্রন, পরিস্থিতি পর্যালোচনায় কাল বৈঠকে মোদি

দেশে (Omicron in India) ক্রমে বাড়ছে ওমিক্রনের (PM's Review Meet over Omicron) সংক্রমণ ৷ সর্বাধিক আক্রান্ত দিল্লিতে ৷ তারপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র ৷ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi meeting on Omicron)৷

2. CPI files Case on KMC Election 2021 : কমিশনের ব্যর্থতা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কলকাতার দুই সিপিআই প্রার্থী

গত রবিবার কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন হয় (KMC Election 2021) ৷ সেদিন বিরোধীরা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছিল ৷ সেই নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলেন সিপিআইয়ের দুই প্রার্থী (two CPI candidates file case at Calcutta high court on KMC election 2021) ৷

3. Howrah Extramarital Affair Case : প্রেমিকদের সঙ্গে আসানসোল থেকে আটক হাওড়ার নিশ্চিন্দার দুই গৃহবধূ

মুর্শিদাবাদের দুই রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল হাওড়ার আনন্দপুরের দুই গৃহবধূ ৷ বেশ কিছুদিন পর আজ প্রেমিকদের মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে বাড়ি ফেরার পথ ধরতেই আসানসোল থেকে প্রেমিকদ্বয়ের সঙ্গে পুলিশের হাতে দুই গৃহবধূ (Howrah Extramarital Affair Case) ৷

4. Winter Session of Parliament : একদিন আগেই শেষ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

23 ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভের ফলে একদিন আগে অর্থাৎ আজ, 22 ডিসেম্বর সংসদীয় শীতকালীন অধিবেশন শেষের ঘোষণা করা হল (Winter Session of Parliament ends ahead of scheduled 23 December) ৷

5. Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah : দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপালের

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah) ৷

6. India tour of SA : কাঁটা ওমিক্রন! কোহলিদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালে বরাদ্দ হল বেড

আগামী 26 ডিসেম্বর বক্সিং-ডে টেস্ট দিয়ে প্রোটিয়া সফরে অভিযান শুরু করবেন কোহলি-বুমরারা ৷ স্বাভাবিকভাবেই ওমিক্রন আবহে সফরকারী দলের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা দিতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড (South Africa Cricket Board take utmost safety measures for Indian Cricket Team) ৷

7. Coal Scam Case accused Bikash mishra: কয়লাকাণ্ডে ধৃত বিকাশ মিশ্রের মেডিক্যাল রিপোর্ট সিবিআইকে দিল এসএসকেএম

কয়লাকাণ্ডে ধৃত বিকাশ মিশ্রের (Coal Scam Case accused Bikash mishra) মেডিক্যাল রিপোর্ট সিবিআইকে দিল এসএসকেএম (SSKM hospital sends medical report)৷ সিবিআই বিকাশের শারীরিক অবস্থার (sskm send letter to cbi) কথা জানতে চেয়েছিল ৷

8. Omicron Surge : ওমিক্রন আনতে পারে তৃতীয় ঢেউ, রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 200 ছাড়িয়েছে (Omicron Cases in India) ৷ মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে নতুন করে ফের 54টি ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷

9. Kohli takes Helium Balloon Challenge : প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগে অন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কোহলি

কয়েকবছরে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে হিলিয়াম বেলুন চ্যালেঞ্জ (Helium Balloon Challenge has become quite popular) ৷ বিজ্ঞাপনী শ্যুটিংয়ে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে দেখা গেল ভারতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ককে ৷

10. TMC Inner Clash : তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তপ্ত দিনহাটার গিতালদহ, জখম 1

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটা থানার গিতালদহ গ্রাম (TMC inner clash in dinhata) । চলল গুলি । ঘটনায় আব্দুল হামিদ নামে এক তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । গুলি লেগে একটি গবাদি পশুও জখম হয়েছে । খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । জানা গিয়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে দিনহাটার গিতালদহ গ্রাম । এর আগে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এই গ্রামে । ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে এলাকার বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া এবং তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় বর্মনের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধের জেরে এই গন্ডগোল বলে খবর ।