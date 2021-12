1. KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি, শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত হাইকোর্টে

কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিল বিজেপি ৷ মামলার শুনানির শেষে রায়দান স্থগিত রাখল আদালত (calcutta high court reserves verdict on appeal demanding central force in KMC election) ৷

2. KMC election 2021: শেষবেলায় নজর কাড়ল তৃণমূলের রঙিন প্রচার

শেষবেলায় নজর কাড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের (colorful rallies of TMC) রঙিন প্রচার ৷ কলকাতা পৌরনির্বাচনের (KMC election 2021) প্রচারের শেষ দিনে (last day campaign of KMC election 2021) হেভিওয়েট নেতাদের নিয়ে প্রচার চালালেন প্রার্থীরা ৷

3. West Bengal Primary Education : প্রাথমিক শিক্ষায় দেশের শীর্ষে বাংলা, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বীকৃতি

ফের একবার কেন্দ্রের কাছ থেকে সেরার স্বীকৃতি পেল রাজ্য (West Bengal is Number One in Primary Education) ৷ প্রাথমিকের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের (Economic Advisory Council of Prime Minister) রিপোর্টে প্রথম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ৷

4. Kovind inaugurates Ramna Kali Mandir : ঢাকায় নবনির্মিত রমনা কালী মন্দিরের উদ্বোধনে কোবিন্দ

বাংলাদেশ সফরের শেষ দিনে ঢাকায় নবনির্মিত রমনা কালী মন্দিরের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind inaugurates historic Sri Ramna Kali Mandir at Dhaka) ৷ 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মন্দির ধ্বংস করে পাকিস্তানী সেনা ৷

5. SC Stays Bengal Pegasus Commission : পেগাসাস নিয়ে মমতার তদন্ত কমিশনে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ ওঠে কয়েকমাস আগে ৷ তা নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ সেই কমিশনের উপরই স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court Stays on west bengal government two Member Inquiry Commission) ৷

6. UP ATS Arrest Fake Passport Maker : নকল পাসপোর্ট ও ভিসা তৈরির অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ এটিএসের জালে মায়াপুরের যুবক

জাল পাসপোর্ট ও ভিসা তৈরির অভিযোগে মায়াপুর থেকে গ্রেফতার 1 যুবক ৷ উত্তরপ্রদেশ এটিএস (UP ATS Arrest Fake Passport Maker) বৃহস্পতিবার রাতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ বাংলাদেশের 3 জন নাগরিককে নকল ভারতীয় পাসপোর্টে জাল ভিসার ছাপ দিয়ে বিদেশে পাঠাচ্ছিলেন তিনি (Fake Passport and Visa Maker Arrest from Mayapur Nadia) ৷

7. John Abraham birthday: 49-এ জন, জন্মদিনে স্ত্রীকে নিয়ে আদুরে পোস্ট

জন আব্রাহামের (John Abraham birthday) আজ 49তম জন্মদিন ৷ এই বিশেষ দিনে স্ত্রী প্রিয়া রাঞ্চালের (Priya Runchal) সঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত কাটানোর বেশ কিছু ছবি পোস্ট করলেন সত্যমেব জয়তে স্টার ৷

8. Shoulder Light for Traffic Police : ট্রাফিককর্মীদের জন্য শোল্ডার লাইট কিনছে কলকাতা পুলিশ

ট্রাফিককর্মীদের জন্য শোল্ডার লাইট কিনছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police will buy Shoulder Light for Traffic Division) ৷ শীতের মরশুমে দুর্ঘটনা এড়াতেই এই পদক্ষেপ ৷

9. KMC Election 2021 : 25 নম্বর ওয়ার্ডে লড়াইয়ে মুখোমুখি দুই ভাই, রাজনীতি ছায়া ফেলেনি সম্পর্কে

আসন্ন কলকাতা পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021) শহরের 25 নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী হয়েছেন রাজেশ সিনহা ও তাঁর ভাই রাজীব সিনহা ৷ প্রথমজন তৃণমূলের এবং দ্বিতীয় জন বিজেপির প্রার্থী ৷ এনিয়ে বাকিরা মুচমুচে আলোচনা করলেও পাত্তা দিতে নারাজ দুই ভাই ৷ রাজনীতি ও পরিবারকে আলাদা রেখে ভালই আছেন তাঁরা ৷

10. Rahul Gandhi on closing down MSME : করোনার গ্রাসে বন্ধ একাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা, কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

কোভিড আবহে 2020 অগস্টে দেশের 32টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 5,774 ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থার উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয় (National Small Industries Corporation Limited has conducted an survey in August 2020, covering around 5,774 MSMES in 32 States and UTs) ৷ সেখানে দেখা যায় 91 শতাংশ কার্যকর থাকলেও নয় শতাংশ এমএসএমই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷