1.ভোট ভাগাভাগি নয়, বিজেপির বিকল্প হতেই গোয়ায় তৃণমূল : মমতা

গোয়া সফরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ভোট ভাগাভাগি নয়, বিজেপির বিকল্প হতেই গোয়ায় তৃণমূল (Mamata Banerjee claims TMC wants to be an alternative of BJP in Goa) ৷

2.নেতাজি কি জীবিত ? আট সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতে হলফনামা পেশ করতে হবে ৷ আজ এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High court) প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ ৷



3.করোনা আক্রান্ত করিনা কাপুর-অমৃতা অরোরা

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী করিনা কাপুর এবং অমৃতা অরোরা (Kareena Kapoor and Amrita Arora test Covid positive) ৷

4.আগ্নেয়াস্ত্রের জাল লাইসেন্স তৈরি করে বিক্রি, সিআইডির জালে ছয়

রাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের জাল লাইসেন্স তৈরি ও বিক্রির চক্র ফাঁস ৷ পূর্ব বর্ধমান থেকে দু’দফায় গ্রেফতার ছয় (CID Arrests Six Men for Fake Arms Licence) ৷ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি ৷ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক, পেনড্রাইভ, সিম কার্ড ও স্মার্ট ফোন ৷

5.গোয়ায় এবার পাওয়ারের দল ভাঙালেন মমতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চার্চিল তৃণমূলে

দু’দিনের সফরে গোয়ায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানেই এনসিপি বিধায়ক তথা গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চার্চিল আলেমাও তৃণমূলে যোগ দিলেন (charchil alemao joins TMC) ৷

6.পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি সংক্রান্ত মামলা শুনল না শীর্ষ আদালত

কলকাতার আসন্ন পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি সংক্রান্ত মামলা শুনতেই রাজি হল না দেশের শীর্ষ আদালত (Supreme Court) ৷ ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা করেছিল বিজেপি (BJP Seeing Central Force Deployment in KMC Election 2021) ৷ সোমবার তা শুনানির জন্য উঠলেও মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি আদালত ৷ বদলে আবেদনকারীদের কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷

7.ওমিক্রন আক্রান্ত নন বিলেত ফেরত কলকাতার তরুণী

লন্ডন ফেরত কলকাতার তরুণীর দেহে মিলল না ওমিক্রন (lady back from London is not infected with omicron in Kolkata) ৷ স্বস্তির নিঃশ্বাস স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের ৷

8.যোগী-রাজ্যে জীবিত গরুদের মাটি চাপা, টুইটে সরব প্রিয়াঙ্কা

উত্তরপ্রদেশের বান্দায় বেশ কিছু গরুকে গোশালা থেকে জীবিত অবস্থায় মাটি চাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই নিয়ে টুইটারে ওই রাজ্যের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের সমালোচনা করেছেন (Priyanka Attacks Yogi Government) প্রিয়াঙ্কা ৷

9.গঙ্গায় স্নান সেরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে জলাভিষেক মোদির

আজ, সোমবার নবনির্মিত কাশী বিশ্বনাথ ধামের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi inaugurate Kashi Viswanath Dham) ৷ তার আগে তিনি গঙ্গায় স্নান করেন ৷ তার পর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে জলাভিষেক করেন ৷

10.অগ্নিদগ্ধ হয়ে মেয়ের মৃত্যু, শোকে আত্মঘাতী বাবা

মেয়ের মৃত্যুশোকে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি (Man Committed Suicide) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার ঘাগরজুড়ি গ্রামে ৷ পুলিশ দেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷