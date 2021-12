1.Gujarat HC on non veg food : কারও খাদ্যাভাসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় কি, প্রশ্ন গুজরাত হাইকোর্টের

আমেদাবাদ পৌরনিগম সম্প্রতি রাস্তায় বিক্রি হওয়া আমিষ খাবার বিক্রি বন্ধে অভিযান শুরু করে ৷ সেই নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় এই প্রশ্ন তুলেছে গুজরাত হাইকোর্ট (gujarat high court ask how anyone can impose ban on food habit) ৷

2.Jagdeep Dhankhar Critisises WB Government: রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চরমে, ফের ‘স্বমহিমায়’ রাজ্যপাল

মানবাধিকার ইস্য়ুতে রাজ্যের কড়া সমোলোচনা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের (Jagdeep Dhankhar Critisises WB Government) ৷

3.Vicky Katrina reception: সামনের সপ্তাহে মুম্বইয়ে ভিক্যাটের রিসেপশন, বসবে চাঁদের হাট

সামনের সপ্তাহে মুম্বইয়ে ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal news) ও ক্যাটরিনা কাইফের রিসেপশন পার্টি (Vicky Katrina reception) ৷ সেখানে বসবে চাঁদের হাট ৷ উপস্থিত থাকবেন বলিউডের তারকারা ৷

4.Nepal Visit of Mamata Banerjee : মমতার নেপাল সফরে 'না' বিদেশমন্ত্রকের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপাল সফরের অনুমতি দিল না বিদেশমন্ত্রক (MEA says no to Nepal Visit of CM Mamata Banerjee) ৷ এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিন এবং ইতালি সফরেও অনুমতি দেওয়া হয়নি কেন্দ্রের তরফে ।

5.Groom Unnatuaral Death in Howrah: বৌভাতের পরদিন বরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বৌভাতের পরদিন আত্মহত্যা (Groom Unnatuaral Death in Howrah) করলেন বর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শালিমার এলাকায় ৷ ঘটনায় স্তম্ভিত পরিবারের লোকজন ৷

6.WB HS Examination 2022 : আগামী বছর উচ্চমাধ্যমিক হোম সেন্টারেই, জানাল সংসদ

আগামী বছর নিজেদের স্কুলেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে পড়ুয়ারা (hs examination to take place at home centres), জানাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ৷

7.Asha Workers Agitation: স্থায়ীকরণ ও বেতবৃদ্ধির দাবিতে নদীয়ায় আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

স্থায়ীকরণ এবং বেতনবৃদ্ধির দাবিতে নদীয়া স্বাস্থ্য দফতরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন আশাকর্মীদের একাংশ (Asha Workers Agitation) ৷ আর দাবি না মানলে আগামী দিনে কর্মবিরতিতে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিলেন তাঁরা (Asha Workers Agitation in Nadia) ৷ যেখানে তাঁদের মূল দাবি, ন্যূনতম 21 হাজার টাকা মাসিক বেতন দিতে হবে ৷ দীর্ঘদিন ধরে তাদের স্থায়ীকরণ নিয়ে আবেদন জানিয়ে স্বাস্থ্য দফতরে চিঠি দিয়েছে আশাকর্মীদের সংগঠনগুলি ৷ কিন্তু, তাঁদের সেই দাবিপূরণ না হওয়ায় এবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করলেন আশাকর্মীরা (Nadia News) ৷

8.Omicron Scare in Kolkata : এবার কলকাতাতেও ওমিক্রন আতঙ্ক !

ওমিক্রন আতঙ্ক কলকাতায় ৷ বিদেশ ফেরত তরুণীকে ঘিরে ওমিক্রন সংক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরে (Omicron Scare in Kolkata) ৷

9.sold girl returns home after 20 years: দালালের খপ্পরে পড়ে বিক্রি জলন্ধরে, 20 বছর পর বাড়ি ফিরল ক্যানিং-এর কন্যা

দালালের খপ্পরে পড়ে জলন্ধরে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ক্যানিং (South 24 parganas news)-এর নাবালিকা ৷ 20 বছর পর সে আসানসোলের এক দম্পতির সাহায্যে বাড়ি ফিরল (sold girl returns home after 20 years)৷

10.Swasthya Sathi Card Fraud Case : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার নামে দুর্নীতির অভিযোগ, কাঠগড়ায় উপপ্রধান

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতায় রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার নাম করে দুর্নীতি (Swasthya Sathi Card Fraud Case) ৷ পাণ্ডুয়ার 11 জন রোগীকে বর্ধমানের হাসপাতালে তিনদিন আটকে রাখার অভিযোগ ৷ ভুক্তভোগীদের দাবি, তাঁদের এলাকার উপপ্রধানের যোগসাজশেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ স্বাস্থ্যপরীক্ষার নাম করে প্রত্যেকের হাতে ধরানো হয়েছে 12 হাজার থেকে 14 হাজার টাকার বিল ৷ এই টাকা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে আদায় করে তা আত্মসাৎ করা হবে বলে অভিযোগ ৷