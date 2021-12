1.Rajnath Singh Meeting on Chopper Crash : চপার দুর্ঘটনার পর জরুরি বৈঠকে রাজনাথ, নীলগিরি যাচ্ছেন স্ট্য়ালিন

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার পর জরুরি বৈঠকে বসেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ সেই বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত রয়েছেন (Rajnath Singh meeting with Defence Ministry Officials) ৷ দুর্ঘটনার কথা ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকেও জানিয়েছেন রাজনাথ ৷

2.Mamata-Rahul react on Bipin Rawat's Chopper Crash: অত্যন্ত দুঃখজনক খবর, কপ্টার দুর্ঘটনার পর রাওয়াতের আরোগ্য কামনায় মমতা ও রাহুল

তামিলনাড়ুতে হেলিকপ্টার ভেঙে (Mamata Rahul react on Bipin Rawat's Chopper Crash) পড়ার ঘটনার খবর পেয়ে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াতের আরোগ্য কামনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Bipin Rawat's Chopper Crash) ও রাহুল গান্ধি ৷

3.About MI-17V-5 Chopper : বায়ুসেনার অন্যতম নির্ভরযোগ্য কপ্টারে ছিলেন রাওয়াত, জেনে নিন তার বিশেষত্ব

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর এবং সুলুরের মাঝে বায়ুসেনার এম আই সিরিজের চপারটি ভেঙে পড়ে ৷ বায়ুসেনার সেরা কপ্টারগুলির মধ্যে অন্যতম নির্ভরযোগ্য Mi-17V-5 হেলিকপ্টারে সওয়ার ছিলেন ভারতের তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান বিপিন রাওয়াত (CDS Bipin Rawat) ৷

4.Military Chopper Crash in Tamil Nadu : বিপিন রাওয়াত-সহ 14 জন সওয়ারিকে নিয়ে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার চপার

দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার হেলিকপ্টার (Military Chopper Crash in Tamil Nadu) ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই হেলিকপ্টারেই সওয়ার ছিলেন চিফ অফ ডিভেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত-সহ (CDS Bipin Rawat) মোট 14 জন ৷

5.VicKat honeymoon: মধুচন্দ্রিমায় নয়, বিয়ের পরই শুটিং-এ ফিরছেন ভিকি-ক্যাটরিনা

বিয়ের পর আপাতত মধুচন্দ্রিমায় (no honeymoon for vicky katrina) যাওয়া হচ্ছে না ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের (vicky kaushal katrina kaif latest news)৷ বিয়ের পরই শুটিং (couple to resume shoots)-এ ফিরছেন বলিউডের তারকা জুটি ৷

6.Man turns home into museum: 900 প্রাচীন জিনিস সংরক্ষিত, বাড়িতেই মিউজিয়াম বানালেন বৃদ্ধ

বাড়িতেই মিউজিয়াম বানালেন হায়দরাবাদের অশীতিপর বৃদ্ধ (man in Hyderabad turns his home into museum) ওয়াই কৃষ্ণমূর্তি (Y Krishnamurthy)৷ সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে 900 রকমের প্রাচীন জিনিস (900 antiques) ৷

7.Ashes Series 2021-22 : অ্যাসেজের প্রথম ম্যাচে ক্যাঙ্গারুদের দাপট, 147 রানে অল আউট ইংল্যান্ড

গাব্বায় মাত্র 147 রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস (England All Out in Brisbane Test) ৷ অ্যাসেজ সিরিজের (Ashes Series 2021-22) প্রথম ম্যাচের প্রথমদিনে অজি পেসারদের দাপট দেখা গেল ৷ যেখানে 5 উইকেট নিলেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৷

8.KMC election 2021 : দলীয় নির্দেশ অমান্য ; তনিমা, সচ্চিদানন্দকে বহিষ্কার করল শাসকদল

নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় দুই নেতাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC expels two party leaders) ৷

9.Jacqueline Fernandez reaches ED office : সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে মামলায় ইডি অফিসে জ্যাকলিন

বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় দিল্লির এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে (ED office) হাজিরা দিলেন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ (Jacqueline Fernandez reaches ED office) ৷ সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে মামলায় (Sukesh Chandrashekhar) তাঁর বয়ান রেকর্ড করার কথা ৷

10.Sad Picture of Bengal Industries : বাংলায় শিল্পের খরা কাটার কোনও লক্ষণ নেই এখনও, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত শিল্পের করুণ অবস্থা (Sad Picture of Bengal Industries) ৷ শিল্পের দিক দিয়ে দেশের বাকি রাজ্যগুলির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বাংলা ৷ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷