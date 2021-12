1. PM Modi is unhappy with BJP MPs : শিশুরাও বারবার ভুল করে না, সংসদে উপস্থিতি নিয়ে সতীর্থদের ধমক মোদির

মঙ্গলবার নয়াদিল্লির আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় (BJP Parliamentary Party Meeting) ৷ সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ধমক দেন বিজেপি সাংসদদের ৷

2. MEA Secretary Visit Bangladesh: মৈত্রী দিবসে 2 দিনের বাংলাদেশ সফরে বিদেশ সচিব শ্রিংলা

মৈত্রী দিবসে (50 Years of Maitri Diwas) বাংলাদেশ সফরে গেলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ৷ আর তার আগে রাষ্ট্রপতির সফরের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে সেদেশে গেলেন ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা (Harsh Vardhan Shringla Visit Bangladesh) ৷

3. Bimal announces support to Mamata : 24-এ মমতার পাশে থাকার ঘোষণা বিমল গুরুংয়ের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ৷ 2024-এ মমতার দলকেই সমর্থনের ঘোষণা করেছেন তিনি (Bimal Gurung announces support to Mamata Banerjee in 2024) ৷

4. Vickat wedding: ভিক্যাটের বিয়ের এক্সক্লুসিভ ফুটেজের দাম 100 কোটি ! নিকইয়াঙ্কার থেকেও বেশি

ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের বিয়ের (Vickat wedding) এক্সক্লুসিভ ফুটেজের (exclusive wedding footage) স্বত্ব পেতে বিরাট অফার দিল একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ৷ সেই অঙ্কটা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের (NickYanka) বিয়ের ফুটেজের থেকেও অনেকটা বেশি ৷

5. TMC leader‘s selfie with Pistol : সরকারি চেয়ারে বসে পিস্তল হাতে সেলফি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল তৃণমূল নেত্রী

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হতেই প্রবল চাঞ্চল্য মালদা জেলা রাজনীতিতে (TMC leader selfie with Pistol went viral on social media)। জেলা সফররত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা জেলায় থাকাকালীনই এমন ঘটনায় শাসকদলের কতটা মুখ পুড়ল তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

6. Girls molested in UP school : রাতভর স্কুলে যৌন হেনস্থা, ডিএম'কে চিঠি দিল রাজ্য মহিলা কমিশন

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের নাম করে (pretext of practical class) স্কুলে ডেকে এনে যৌন হেনস্থা ৷ ইটিভি ভারতের খবরের জেরে ডিএমকে চিঠি লিখে অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নিতে বলল রাজ্য মহিলা কমিশন ।

7. Goa Congress MLA Resigns : বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা গোয়ার কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গোয়ার কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক রবি নায়েক (Goa Congress MLA Resign) ৷

8. Diamond Harbour Landslide: ডায়মন্ডহারবারে ক্রিক খালে ধস, ঘরছাড়া বেশ কয়েকটি পরিবার

ডায়মন্ডহারবারের ক্রিক খালে ধস (Landslide in Diamond harbour Cric Canal) ৷ যার জেরে ঘরছাড়া বেশ কয়েকটি পরিবার ৷ অনেক বাড়িতে ধসের জেরে ফাটল দেখা দিয়েছে (Diamond Harbour Landslide) ৷ প্রশাসনের তরফে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

9. Jalpaiguri Tista Udyan : জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানে বন্যপ্রাণীর রক্তমাখা পায়ের ছাপকে ঘিরে ভাল্লুক আতঙ্ক

জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানে ভাল্লুক আতঙ্ক ৷ পার্কের ভিতরে বন্যপ্রাণীর রক্তমাখা পায়ের ছাপ দেখেন বনকর্মীরা (Bear Panic Over Blood Stained Footprints) ৷ আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা ছড়াল এলাকায় ৷

10. Rahul Gandhi gives adjournment motion notice : কৃষকদের দাবি নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেসের

কৃষকদের দাবি (farmers demand) নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদের (Winter session) উভয় কক্ষে মুলতুবি প্রস্তাব আনল কংগ্রেস ৷ লোকসভায় প্রস্তাব আনেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi gives adjournment motion notice)৷