1.Amit Shah on Nagaland Firing : নাগাল্যান্ড গুলি-কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন, লোকসভায় জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

গত শনি ও রবিবার নাগাল্যান্ডে সেনার গুলিতে 15 জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে (Nagaland Civilians Death) ৷ এই নিয়ে সোমবার লোকসভায় বিবৃতি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah on Nagaland Firing) ৷

2.Weather Forcast : বাংলাদেশে সরছে নিম্নচাপ, আগামিকাল থেকে পরিচ্ছন্ন কলকাতার আকাশ

ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সরে যাচ্ছে নিম্নচাপে পরিণত হওয়া ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Depression Start Moving to Bangladesh) ৷ ফলে আগামিকাল থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (South Bengals Weather Clear from Tomorrow) ৷ তবে, আজ বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

3.CM's North Bengal Tour : ট্রেনে চেপে উত্তরবঙ্গে রওনা হলেন মুখ্যমন্ত্রী

খারাপ আবহাওয়ার কারণে মুখ্য়মন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের যাত্রাপথ বদল হল ৷ বিমানের বদলে হাওড়া থেকে ট্রেনে 3 দিনের জেলা সফরে রওনা হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjees North Bengal Tour) ৷

4.Nagaland Civilian Deaths : নাগাল্যান্ড গণহত্যার জন্য অমিত-রাজনাথকেই দায়ী করলেন সুস্মিতা

শুধুমাত্র নির্বাচনী ফায়দা তোলার জন্যই উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জোট গড়েছিল বিজেপি ৷ এর বাইরে নেডা (North-East Democratic Alliance) গঠনের আরও কোনও কারণ ছিল না ৷ নাগাল্যান্ড গণহত্যা (Nagaland Civilian Deaths) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব (Sushmita Dev on NEDA) ৷ সোমবার নাগাল্যান্ডের মন জেলার ওটিংয়ে যাওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের ৷ কিন্তু, সেখানে 144 ধারা জারির খবর পেয়ে সফর বাতিল করার নির্দেশ দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তারপরই কলকাতায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন সুস্মিতা-সহ তৃণমূলের অন্য় নেতা, নেত্রীরা ৷ এই বৈঠকে সুস্মিতা দাবি করেন, নাগাল্যান্ডে যে মর্মান্তিক ও পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Sushmita Dev blames Amit Shah) ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংই (Sushmita Dev blames Rajnath Singh) দায়ী ৷

5.TMC Cancel Nagaland Visit : বিমানবন্দরে আটকানোর আশঙ্কায় শেষ মুহূর্তে বাতিল তৃণমূলের নাগাল্যান্ড সফর

রবিবার জঙ্গি দমন অভিযান চলাকালীন সেনার গুলিতে বেশ কয়েকজন সাধারণ নাগাল্যান্ডবাসীর মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল সারা দেশ ৷ সেই কারণেই আজ, সোমবার সেখানে যাচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সফর বাতিল হল (TMC Cancel Nagaland Visit) ৷

6.ICC Test Rankings : বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে মসনদ পুনরুদ্ধার টিম ইন্ডিয়ার

কোহলির দল শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করায় ক্রমতালিকায় দ্বিতীয়স্থানে নেমে গেলেন উইলিয়ামসনরা ৷ 124 রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করে ফের লাল বলের ক্রিকেটে মসনদে বসল টিম ইন্ডিয়া (India collects 124 rating points to regain the top spot) ৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহে 121 রেটিং পয়েন্ট ৷

7.IND vs NZ Mumbai Test : মুম্বই টেস্টে রেকর্ডের ছড়াছড়ি, সব ফরম্যাটে 50 ম্যাচ জয় কোহলির

মুম্বই টেস্টে একাধিক রেকর্ড ৷ যেখানে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সব ফরম্যাটের 50টি ম্যাচ জিতলেন বিরাট ৷ সেই সঙ্গে একাধিক রেকর্ড গড়লেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ রেকর্ডের তালিকায় আজাজ প্যাটেল (World Records in Wankhede Stadium) ৷

8.KMC Election 2021: কলকাতা পুরভোটের নীল নকশা তৈরিতে বিজেপির জরুরি বৈঠক

দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতার প্রার্থীরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মূলত ঘর গোছাতেই এই বৈঠক বিজেপির। মূল লক্ষ্য ১৯ ডিসেম্বর পুরভোটের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা (BJP to make the blue print for upcoming KMC election on Monday meeting)।

9.India Russia Bilateral Partnership : ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বরাবরই দৃঢ় ও শক্তিশালী, দাবি জয়শঙ্করের

আজ শুরু হচ্ছে ভারত-রাশিয়া 2+2 (India Russia 2 Plus 2 Dialogue) বৈঠক ৷ তার পর দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলন রয়েছে ৷ সেখানে থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷

10.Narendra Modi Tweets on Maitri Diwas : মৈত্রী দিবসে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা মোদির

সোমবার একইসঙ্গে ‘মৈত্রী দিবস’ (Maitri Diwas) পালন করছে ভারত ও বাংলাদেশ ৷ মৈত্রী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi Tweets on Maitri Diwas) ৷ আগামী দিনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷