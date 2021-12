1.Cyclone Jawad Updates: শনিবারই আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ, প্রভাব বাংলাতেও

শনিবার বিকেলে বিশাখাপত্তনম উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad Updates) । জানাল ভারতীয় মৌসম বিভাগ (আইএমডি) (India Meteorological Department) ।

2.IND vs NZ Mumbai Test : শূন্য রানে ফিরলেন কোহলি, দলকে টানছেন ময়াঙ্ক-শ্রেয়স

মুম্বই টেস্টে প্রথম একাদশে ফিরেছেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli has returned to the Indian Team) ৷ ভারত প্রথমে ব্যাটিং নিলেও দলের 80 রানের মাথায় পরপর তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত ৷

3.Shabaash Mithu release date: মিতালির জন্মদিনেই সাবাশ মিঠুর মুক্তির দিন ঘোষণা সৃজিতের

মিতালি রাজের জন্মদিনেই (Mithali Raj's birthday) তাঁর বায়োপিক তাপসী পান্নু অভিনীত (Taapsee Pannu instagram) সাবাশ মিঠুর মুক্তির দিন (Shabaash Mithu release date) ঘোষণা করলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherjee's Shabaash Mithu)৷

4.Husband left Wife : কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় স্ত্রী ও সদ্যোজাতকে ছেড়ে পালালেন স্বামী

স্ত্রী কন্যাসন্তানের (Girl Child) জন্ম দেওয়ায় তাঁকে নার্সিংহোমে ফেলে পালালেন স্বামী (Husband left Wife) ৷ মালদার ঘটনায় অসহায় তরুণীর পাশে দাঁড়াল নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ৷ 22 দিন ধরে সদ্য়োজাত ও তার মাকে চিকিৎসা পরিষেবা দিল তারা ৷ শেষমেশ পুলিশের সহযোগিতায় মা ও সন্তানকে সরকারি হোমে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৷

5.TMC hits out Congress : ডিপফ্রিজে কংগ্রেস, জাগোবাংলায় সম্পাদকীয়তে ফের তৃণমূলের নিশানায় রাহুল-সোনিয়ার দল

কংগ্রেসকে ফের আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC hits out Congress) ৷ দলের মুখপাত্র জাগোবাংলার মাধ্যমে কংগ্রেসের সমালোচনা করেছে বাংলার শাসকদল ৷

6.Sitalkuchi Firing Case: শীতলকুচি গুলিকাণ্ডে কেন্দ্র, রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনকে তলব হাইকোর্টের

বিধানসভা ভোটের সময় কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালনার (Sitalkuchi Firing Case) ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের জবাব তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ । ওই ঘটনায় সিআইএসএফ-এর গুলিতে চার জনের মৃত্যু হয় ৷

7.Omicron scare in Mumbai: মুম্বইতে ওমিক্রন আতঙ্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত-সহ 9 যাত্রীর করোনা পজিটিভ

বিমানবন্দরে 9 জন আন্তর্জাতিক যাত্রীর (international travellers test positive) কোভিড 19 পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসায় আতঙ্ক ছড়াল মুম্বইতে (Omicron scare in Mumbai)৷

8.Visva-Bharati Land Dispute : বিশ্বভারতীকে কলোনি উচ্ছেদ না করার আবেদন রাজ্য সরকারের

শুক্রবার বোলপুরের রথীন্দ্রপল্লি কলোনি পরিদর্শন করেন রাজ্য সরকারি আধিকারিকরা ৷ এই কলোনির জমির মালিক বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷ এখানে রাজ্য সরকারের তরফে উচ্ছেদ না করার আবেদন জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে (colony eviction at Rathindra Pally in Bolpur) ৷

9.KMC Election 2021: স্বস্তি তৃণমূলে, প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের ইঙ্গিত রতন মালাকারের

কলকাতা পৌর নির্বাচনে দল টিকিট না দেওয়ায় প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রতন মালাকার নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াইয়ের ময়দেনে নামার সিদ্ধান্ত নেন। রতন মালাকার কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) প্রায় দুই দশকের কাউন্সিলর। 2015 সালে 73 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

10.Python at Suri : সিউড়িতে গ্রামে ঢুকল অজগর, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

বীরভূমের সিউ়ড়ির একটি গ্রামে হঠাৎই গ্রামবাসীরা লক্ষ করেন, গ্রামে একটি বিশাল আকৃতির অজগর ঘুরে বেড়াচ্ছে (Python at Suri)। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা ৷ সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরে খবর দেওয়ার পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় সর্প বিশেষজ্ঞ স্কুল শিক্ষক দীনবন্ধু বিশ্বাসকেও। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমের সিউড়ির খটঙ্গা গ্রামে পৌঁছয় দীনবন্ধুবাবু। উদ্ধার করেন একটি বিশালাকৃতির অজগরকে। সর্প বিশেষজ্ঞ দীনবন্ধু বিশ্বাস বলেন, "সাপটি লোকালয়ে চলে আসায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে। আমাকে আমার এক ছাত্র খবর দেয়। সাপটি প্রায় 8 ফুট লম্বা ও ওজন প্রায় 10 কেজি। বন দফতরের সহযোগিতায় সাপটিকে অনুকূল পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে।"