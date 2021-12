1. Resumption of International Flights : ওমিক্রন গেরো, ফের স্থগিত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা 15 ডিসেম্বর থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই ৷ আগে তেমনটাই ঘোষণা করা হলেও বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক ডিজিসিএ 15 ডিসেম্বর থেকে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে (DGCA postpones resumption of international flights) ৷ তা কার্যকর করার তারিখ পরবর্তীতে যথাসময়ে জানানো হবে ৷

2. Mamata Meets Pawar : ইউপিএ নেই, বিজেপি বিরোধী শক্তিশালী জোটের কথা মমতা-পাওয়ারের মুখে

মুম্বইয়ে বুধবার দুপুরে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Meets Pawar) ৷ প্রায় এক ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয় ৷

3. Mamata says SRK victimised : হেনস্থার শিকার হয়েছেন শাহরুখ, মুম্বইয়ে গিয়ে সরব মমতা

মাস দুয়েক আগে মাদক রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে (Aryan Khan Drug Case) ৷ প্রায় মাসখানেক জেল বন্দি থাকার পর তিনি জামিন পান ৷ এই নিয়ে অনেকেই সরব হয়েছেন ৷ আজ সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷

4. Kunal Kamra Shows Cancelled : হুমকির মুখে বেঙ্গালুরুতে বাতিল কুণাল কামরার অনুষ্ঠান

বেঙ্গালুরুতে বাতিল হয়ে গেল কৌতুক শিল্পী কুণাল কামরার (Comedian Kunal Kamra) অনুষ্ঠান ৷ তাঁর দাবি, হুমকির মুখে অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন উদ্যোক্তারা ৷

5. LPG prices hiked : আরও বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, এটাই দ্বিতীয় সর্বাধিক

বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম (Commercial LPG prices hiked) আরও বাড়ল ৷ সিলিন্ডারপিছু 266 টাকা বেড়েছে ৷ দাম (prices of the Liquified Petroleum Gas) বেড়ে হয়েছে সিলিন্ডারপিছু 2,101 টাকা ৷ এটাই দ্বিতীয় সর্বাধিক দাম (new prices recorded as second-highest)৷

6. Mamata meets mumbai Civil Society Members : বিজেপি সরলেই মোদি সরকারের তৈরি সব আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতি মমতার

মুম্বইয়ে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে আজ তিনি দেখা করেন নাগরিক সমাজের সঙ্গে (Mamata-Civil Society Meeting in Mumbai) ৷ সেখানেই তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে বিজেপি কেন্দ্র থেকে সরলেই মোদি সরকারের তৈরি সব আইন বাতিল করা হবে (mamata banerjee assures that all laws made by modi govt will be repealed) ৷

7. Visvabharati offline classes resume : দু’বছর খুলল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা

প্রায় দু’বছর পর খুলল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (Visvabharati offline classes resume) । তবে সব পড়ুয়াদের জন্য নয়, শুধুমাত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা অফলাইনে ক্লাস শুরু করেছে বুধবার ৷ দীর্ঘদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলায় খুশি পড়ুয়ারা ৷

8. Burdwan Gold Traders in scare : সক্রিয় ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতী দল, ঘুম উড়েছে বর্ধমান শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের

দিনকয়েক আগে শহরের সোনা ব্যবসায়ীদের ডেকে পাঠানো হয় বর্ধমান থানায়। তাদের মৌখিকভাবে জানানো হয় ভিন রাজ্যের এক দুষ্কৃতী দল ঢুকে পড়েছে জেলায় । তাদের সফট টার্গেট মূলত সোনার দোকানগুলি।

9. Sourav Ganguly on South Africa Tour : ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরসূচি আপাতত অপরিবর্তিত, জানিয়ে দিলেন সৌরভ

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) জানিয়ে দিলেন, এখনও পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সূচি নির্ধারিতই রয়েছে (Sourav Ganguly Says India’s tour of South Africa on as of now) ৷ একটি প্রমোশনাল ইভেন্টে সাংবাদিকদের বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেন, "যদি পরিস্থিতি বদলায় তবে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে ৷"

10. Dhulokona: লালন তুমি কার ?

জমে উঠেছে বাংলা ধারাবাহিক ধুলোকণা (Bengali serial Dhulokona)৷ মানালি (Manali Dey in Dhulokona), শ্বেতা (Shweta Mishra) আর ইন্দ্রাশিসের ত্রিকোণ প্রেম নিয়ে চলছে জমজমাট পর্ব ৷