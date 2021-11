1.The Omicron Effect on Indians : ওমিক্রন থেকে সুরক্ষিত অধিকাংশ ভারতীয়, মত বিশেষজ্ঞের

করোনার নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন ৷ যা নিয়ে আতঙ্কিত গোটা বিশ্ব ৷ কিন্তু ভারতীয়দের এই নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই বলে জানাচ্ছেন বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট ড. শাহিদ জামিল (dr shahid jameel says most indians are protected from the covid new variant omicron) ৷ তাঁর মতে, ওমিক্রন থেকে সুরক্ষিত অধিকাংশ ভারতীয় ৷

2.Mamata Banerjee to Visit Mumbai : মুম্বইয়ে আদিত্য-পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক, সিদ্ধি বিনায়কেও যাবেন মমতা

শিল্প সম্মেলনে যোগদান করতে বাণিজ্যনগরীর উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee to Visit Mumbai) ৷ যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, এবারের সফরে তিনি যাবেন সিদ্ধি বিনায়ক দর্শনে ৷ বৈঠক করবেন এনসিপির শরদ পাওয়ার ও শিবসেনার আদিত্য ঠাকরের সঙ্গে ৷

3.Dharna at Mahatma Gandhi Statue: 1 ডিসেম্বর থেকে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বহিষ্কৃত সাংসদরা

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Parliament Winter Session) চলাকালীন 1 ডিসেম্বর অর্থাৎ, আগামিকাল থেকে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসবেন রাজ্যসভার বহিষ্কৃত 12 জন সাংসদ ৷ আজ একটি টুইটে এ কথা জানিয়েছেন, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন ৷ 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত শীতকালীন অধিবেশন চলবে ৷ সেই সময় সোম থেকে শুক্র রোজ এই 12 জন সাংসদ গান্ধি মূর্তির পাদদেশের ধর্নায় অংশ নেবেন (Dharna at Mahatma Gandhi statue in Parliament) ৷ সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত তাঁদের এই প্রতিবাদ চলবে (TMC Protest for Suspension of MPs) ৷

4.Hawker Free Footpath in Kolkata: হকারমুক্ত ফুটপাথের বিষয়ে হলফনামা তলব হাইকোর্টের

হকারমুক্ত ফুটপাথের (Hawker Free Footpath in Kolkata) বিষয়ে এবার রাজ্য সরকারের হলফনাম তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ এই ব্যাপারে রাজ্য আইন তৈরি করলেও সেই আইনের কোনও প্রয়োগ কেন এতদিনেও করা হল না তাও জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট ৷

5.Elon Musk on Parag Agrawal: ভারতীয় প্রতিভাদের জন্যই দারুণ উপকৃত আমেরিকা, পরাগ প্রশ্নে দরাজ এলন মাস্ক

ভারতীয় প্রতিভাদের জন্যই অনেকটা উপকৃত আমেরিকা (US benefits greatly from Indian talent)৷ পরাগ আগরওয়াল টুইটারের সিইও হওয়ার পর এ কথা বললেন টেসলার সিইও এলন মাস্ক (Elon Musk on Parag Agrawal)৷

6.Udayan Guha on BSF : গ্রামে গ্রামে ঘুরছে কেন বিএসএফ, 2024-এর প্রস্তুতি, ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন উদয়ন

সরাসরি কোনও দলের নাম না করলেও, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের গেরুয়া শিবির সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (Border Security Force) ব্যবহার করতে চলেছে বলে ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ ।

7.Opposition Walk Out RajyaSabha: 12 সাংসদকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল, রাজ্যসভায় ওয়াক-আউট বিরোধীদের

12 জন সাংসদকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু (Venkaiah Naidu Rejects Revocation of Twelve MPs Suspension) ৷ বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের আবেদন খারিজ করে দিলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে বাদল অধিবেশনে বিরোধী সাংসদদের আচরণের জন্য সিনিয়র নেতাদের ক্ষমা না চাওয়া নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন বেঙ্কাইয়া নাইডু ৷ প্রতিবাদে অধিবেশন ওয়াক-আউট করেন বিরোধীরা (Opposition Walk Out RajyaSabha) ৷

8.TMC again skips Opposition meeting: কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠকেও নেই তৃণমূল

কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন (Winter session of parliament) চলাকালীন বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠকেও অনুপস্থিত থাকল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC again skips Opposition meeting)৷

9.Parag Agrawal Tweet: মুসলিম ও শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে 11 বছর আগের টুইট টেনে পরাগকে ট্রোল

11 বছর আগের একটি টুইটে (11 years old tweet) তুলে এনে টুইটার সিইও পরাগ আগরওয়ালকে (Twitter CEO Parag Agrawal) বিদ্ধ করল নেট নাগরিকদের একাংশ ৷ মুসলিম (Parag Agrawal tweet on Muslim), চরমপন্থী, শ্বেতাঙ্গ ও বর্ণবিদ্বেষীদের নিয়ে টুইটটি করেছিলেন পরাগ ৷

10.Park Street flyover : ভার পরীক্ষার জন্য চারদিন বন্ধ থাকছে পার্কস্ট্রিট উড়ালপুল

3 ডিসেম্বর থেকে 6 ডিসেম্বর পর্যন্ত পার্কস্ট্রিট ফ্লাইওভারে বন্ধ থাকবে যানচলাচল । ফ্লাইওভারের ভার পরীক্ষা বা ওয়েট টেস্টের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে ৷