নদিয়ার পথ দুর্ঘটনায় শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷

2. Tripura Municipal Election Result 2021: বিরোধী ভোট ভাগাভাগিতেই ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে পোয়াবারো বিজেপির

ত্রিপুরা পৌর নির্বাচনে (Tripura Municipal Election Result 2021) নিরঙ্কুশ জয় বিজেপির । প্রথমবার ভোটের লড়াইয়ে নেমেই সেখানে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠে আসছে তৃণমূল (TMC in Tripura) ৷

3. Tripura Municipal Election Result 2021 : 2023 আমাদের, ত্রিপুরায় ভোটের ফল বেরোতেই টুইট কুণালের

ত্রিপুরায় ভোটের ফল বেরোতেই টুইটারে উচ্ছ্বসিত কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Tripura Municipal Election Result 2021) ৷ তাঁর বিশ্বাস, 2023-এ ত্রিপুরায় পালাবদল হবেই ৷

4. Nadia Accident Death : হাঁসখালির দুর্ঘটনায় মৃত্যু একই পরিবারের 10 সদস্যের

গতকাল মধ্যরাতে নদিয়ার হাঁসখালির ভয়ানক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 18 জনের (several dead in a horrific accident in Nadia) ৷

5. Amit Shah Jagdeep Dhankhar on Nadia accident: নদিয়ার মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোক শাহ-ধনকড়ের, টুইটে সমবেদনা পরিবারকে

নদিয়ার দুর্ঘটনায় শোকাহত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah on Nadia accident) ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ তাঁরা মৃত ও আহতদের পরিবারকে সমবেদনা (Amit Shah and Jagdeep Dhankhar pay condolence) জানান ৷

6. Nadia Accident Death : কুয়াশা না গতি ? হাঁসখালির পথ দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

শনিবার গভীর রাতে নদিয়ার হাঁসখালিতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (Nadia road accident) ৷ দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ ৷

7. KMC Election 2021 : তিরিশে মনোনয়ন পেশ, রবিতে আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা বিজেপির

কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) জন্য আগামী 30 নভেম্বর প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করাই লক্ষ্য বিজেপির (BJP Candidate List) ৷

8. Gautam Gambhir gets third death threat: দিল্লি পুলিশে গুপ্তচর আইসিস কাশ্মীরের ! তৃতীয়বার খুনের হুমকি পেলেন গম্ভীর

দিল্লি পুলিশে গুপ্তচর রয়েছে তাদের ৷ এমনই দাবি করে আইসিস কাশ্মীরের ৷ বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীরকে (Gautam Gambhir gets third death threat) খুনের হুমকি দিয়ে তারা তৃতীয় ইমেল পাঠিয়েছে ৷

9. Suvendu blames Mamata-Firhad : নদিয়ার দুর্ঘটনায় মমতা-ফিরহাদকে দায়ী করে আক্রমণ শুভেন্দুর

নদিয়ার হাঁসখালিতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার জন্য সরাসরি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari blames Mamata Banerjee) ৷

10. Nirmal Maji in Controversy : শুভেন্দু- দিলীপ পা বাড়িয়ে আছে তৃণমূলের আসার জন্য, মন্তব্য নির্মল মাঝির

শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকে নিয়ে বির্তকিত মন্তব্য করলেন নির্মল মাঝি (Nirmal Maji in Controversy) ৷ বললেন, "তৃণমূলের ঢোকার জন্য বাম-বিজেপি সকলেই চেষ্টা চালাচ্ছে ৷