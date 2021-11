2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বইয়ে ওই সন্ত্রাসবাদী হামলা (26/11 Mumbai Terror Attack) হয়েছিল ৷ প্রাণ গিয়েছিল ভারত-সহ 15টি দেশের 166 জনের ৷

2. Left Front Candidates for KMC Election 2021: 17 আসন ছেড়ে রেখে কলকাতা পৌরভোটে বামেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

বামেদের প্রার্থী তালিকায় (Left Front candidate list ) মহিলাদের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে 56 ৷ তালিকায় সংখ্যালঘু মুখ 17 ৷

3. BJP Candidate list for Kolkata Municipal Election : সোমে প্রকাশ প্রার্থী তালিকা, তার আগে হেস্টিংসে দু'দিনের জরুরি বৈঠক বিজেপির

সোমবার কলকাতা পুরভোটের বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে (BJP Candidate list for Kolkata Municipal Election) ৷

4. Alleged Gangrape and Murder in UP: কিশোরীকে গণধর্ষণ করে পরিবারকে খুনের অভিযোগে তপ্ত উত্তরপ্রদেশ

একসঙ্গে একটি তফসিলি পরিবারের (Scheduled Caste Family Murdered in Uttar Pradesh) চার সদস্যের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে ।

5. Tollywood before Kolkata Derby : চড়ছে পারদ, বড় ম্যাচের আগে আড়াআড়ি ভাগ টলিপাড়া

টলিউডের ইতিহাস বলে মহানায়ক উত্তমকুমার (Uttam Kumar) ছিলেন আদ্যোপ্রান্ত মোহনবাগানি। উল্টোদিকে মহানায়িকা সুচিত্রা সেন (Suchitra Sen) ছিলেন পাবনার মানুষ।

6. Ranveer Singh shares 83 teaser: নজরকাড়া 83-র টিজার, ট্রেলার মুক্তির দিন ঘোষণা রণবীরের

মুক্তি পেল 1983 সালে ভারতের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের কাহিনি নিয়ে তৈরি ছবি 83-র টিজার (teaser of 83)৷ টিজারটি শেয়ার করেছেন রণবীর সিং (Ranveer Singh 83 teaser) ৷

7. SC on Rakesh Asthana Appointment : নিয়োগ বিতর্কে রাকেশ আস্থানা ও কেন্দ্রকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

দিল্লির পুলিশ কমিশনার পদে রাকেশ আস্থানার নিয়োগ নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court on Rakesh Asthana's appointment as Commissioner of Delhi Police) ৷

8. Celebrities remembering 26/11 Mumbai Attacks: ভুলব না, ক্ষমা করব না ! 13 বছর পূর্তিতে বলি সেলেবদের পোস্টে 26/11

26/11 মুম্বই হামলার 13 বছর পূর্তিতে সেই ভয়ংকর দিনের কথা স্মরণ করলেন বলিউডের সেলিব্রিটিরা ৷ অক্ষয় কুমার, অনিল কাপুর, অনুপম খের-সহ আরও অনেকে কুর্নিশ জানালেন শহিদ জওয়ানদের (martyrs of 26/11 Mumbai Terror Attacks)৷

9. Students Covid-19 in Karnataka : নবীন বরণের অনুষ্ঠানে বিপত্তি, করোনায় আক্রান্ত প্রায় 250 মেডিক্যাল পড়ুয়া

কর্নাটকের এসডিএম কলেজ অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (SDM College of Medical Sciences)-এর নবীন বরণ অনুষ্ঠানের পরই বিপত্তি ৷

10. South India tourist special train: দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেন ভারতীয় রেলের

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের (South India tour) জন্য তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেন (South India pilgrim special tourist train) চালাচ্ছে ভারতীয় রেল (Indian Railway new train)৷