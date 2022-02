এটা মা, মাটি, মানুষের (victory of Ma Mati Manush) অপ্রতিরোধ্য জয় ৷ চার পৌরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত হতেই প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on TMC victory in Bengal civic polls) ৷

2. SSC Recruitment Case : গ্রুপ-ডি নিয়োগ মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চের

573 জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় (SSC Recruitment Case) কমিটিকে আজই রিপোর্ট দিতে হবে না জানিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ ৷

3. Municipal Corporation Election Result 2022 : ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে, তৃণমূলের জয়ে প্রতিক্রিয়া সুকান্তর

"ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে । এই ভোটে প্রকৃত জনমত প্রকাশ পায়নি ।" চার পৌরনিগমের ভোটের ফলাফল নিয়ে সোমবার এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷

4. Suvendu Adhikari Tweets : তৃণমূলের জয় 'গণতন্ত্রের প্রহসন', টুইট শুভেন্দু অধিকারীর

একুশের পর বাইশে চারটি পৌরনিগম নির্বাচনে পদ্মফুল প্রায় নেই বললেই চলে ৷ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই তৃণমূল ৷ ঘাসফুলের এই জয়ের পিছনে ভোটের দিনের বেশ কিছু ছবি তুলে ধরে জয়ের কৃতিত্ব নস্যাৎ করে দিতে চাইলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Tweets) ৷

5. BMC Election Result 2022 : জয়ের পরই মমতা-অভিষেকের বাড়িতে সব্যসাচী

জয়ের পর সব্যসাচী দত্ত জানালেন, এই জয় মানুষের জয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চান বাংলার মানুষ । তাঁর মেয়র হওয়ার প্রশ্নে জানান, এবিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী ৷

6. Samik Bhattacharya on Election Result 2022 : প্রত্যাশা অনুযায়ীই ফল হয়েছে, পৌরনির্বাচনে প্রতিক্রিয়া শমীক ভট্টাচার্যের

4টি পৌরনিগমের যে ফলাফল হয়েছে, তা প্রত্যশিত ছিল ৷ ব্যতিক্রম শিলিগুড়ি । এটা প্রত্যশার বাইরে ছিল ৷ পৌরনির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে মন্তব্য বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য (Samik Bhattacharya on MC Election 2022 Result)।

7. BMC Election Result 2022 : জয়ের আনন্দে সাঁওতালি নাচ তৃণমূল সমর্থকদের

বিধাননগরের সল্টলেকে বিজয় উৎসবে মাতল তৃণমূল শিবির ৷ জয়ের আনন্দে হাতে রঙিন কুলো নিয়ে সাঁওতালি নাচে মাতলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা (TMC Santali Dance) ।

8. SMC Election Result 2022 : হারলেন 7 বারের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান নান্টু পাল, জিতলেন তাঁর স্ত্রী

শিলিগুড়ি পৌরনিগমে আরও এক হেভিওয়েট প্রার্থীর হার (SMC Election Result 2022) ৷ 12নং ওয়ার্ডের সাতবারের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান নান্টু পাল তৃণমূলের প্রার্থী বাসুদেব ঘোষের কাছে দু’শোর বেশ ভোটে হেরেছেন (Ex Chairman of Siliguri Lose from Ward No. 12) ৷

9. Prosenjit to marry Rituparna : বিয়ের পিঁড়িতে প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা, ঘটক পল্লবী ! আমন্ত্রণ ভিডিয়ো বার্তায়

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee new movie) এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণও জানালেন তাঁরা (Prosenjit Chatterjee Rituparna Sengupta inviting for their marriage)৷

10. TMC Wins in Siliguri : শিলিগুড়ি পৌরনিগম তৃণমূলের দখলে

শিলিগুড়ি পৌরনিগমে বোর্ড গড়তে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস (tmc wins in siliguri municipal corporation election) ৷ বাম ও বিজেপিকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে এখানে জয় পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷