1. Goa TMC on sting operation video: ভোটের আগেই স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো ঘিরে উত্তাল গোয়া, এফআইআর তৃণমূলের

ভোটের (Goa Assembly Election 2022) আগেই স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো ঘিরে উত্তাল গোয়া (Goa TMC on sting operation video) ৷

2. IPL Auction 2022 Live : আকাশ-ছোঁয়া দর পেলেন লিভিংস্টোন, রাহানে এলেন নাইট সংসারে

বেঙ্গালুরুর হোটেল আইটিসি গার্ডেনিয়ায় চলছে দ্বিতীয় দিনের টাটা আইপিএল 2022-এর মেগা নিলাম পর্ব ।

3. Bengal Civic polls 2022: 6 মাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে প্রচারে গৃহবধূ বাম প্রার্থী

শান্তিপুরের 11 নম্বর ওয়ার্ডে (Bengal Civic polls 2022) বাম গড় সামলানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে সদ্য মা হওয়া মৌমিতা মাহাত দাসের (Santipur CPIM candidate) উপর ৷

4. Children Death in Brickyard : মালদার নলডুবিতে ইটভাটার চৌবাচ্চায় পড়ে মৃত দুই শিশু

দু‘টি বাচ্চা সবার অলক্ষ্যে খেলতে খেলতে অদৃশ্য় হয়ে যায় ৷ পরে তাদের দেহ মেলে কাছের ইটভাটায় ৷ তবে ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে (Children Death in Brickyard) ৷

5. Andheri court summons Shilpa Shetty: শিল্পা শেট্টিকে তলব আদালতের, সমন বোন ও মাকেও

ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগ ওঠায় শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty latest news), তাঁর বোন শমিতা ও মা সুনন্দা শেট্টিতে তলব করল আন্ধেরির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (Andheri court summons Shilpa Shetty) ৷

6. Bengal Civic Polls 2022 : বহরমপুরে ফের কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে হামলা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

এই পরপর চারদিন বহরমপুরে কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়িতে হামলার ঘটনা ৷ অভিযোগের তির তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল প্রার্থী (Bengal Civic Polls 2022) ৷

7. Communal Harmony in Kashmir : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ তৈরি করছেন মূক ও বধির মুসলিম পিতা-পুত্র

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ তৈরি করলেন শ্রীনগরের বাসিন্দা নিসার আহমেদ আলাই এবং তাঁর বাবা (Muslim Father and Son Create Example Communal Harmony in Kashmir Valley) ৷

8. Justice Pushpa Ganediwala Resigns : 'ত্বকের সংস্পর্শ না হলে যৌন হেনস্থা নয়', বিতর্কিত রায় দেওয়া বিচারপতির ইস্তফা

পদত্যাগ করলেন বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি পুষ্পা গানেদিওয়ালা ৷ পকসো আইনে তাঁর বিতর্কিত রায়ের জন্য তিনি বিখ্যাত (Justice Pushpa Ganediwala Resigns) ৷

9. AMC Post Poll Violence : আসানসোলে মহিলা বিজেপি কর্মীকে মারধর, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

ভোট মিটলেও থামেনি হিংসা (AMC Post Poll Violence) ৷ আসানসোল পৌরনিগমের 86নং ওয়ার্ডে বিজেপির মহিলা বুথকর্মীর উপর হামলার অভিযোগ (Lady BJP Worker Beaten in Asansol) ৷

10. Bengal civic polls 2022: নদিয়ায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার 7 রাউন্ড গুলি ও 1টি পিস্তল, ধৃত 1

পৌরসভার ভোটে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর প্রশাসন । শনিবার পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 1 । ধৃতের কাছ থেকে 7 রাউন্ড গুলি ও একটি 7 এমএম পিস্তল উদ্ধার হয়েছে (Bengal Civic Polls 2022)।