1. School Reopen In Bengal : রাজ্য স্কুল খুলতে তৎপর, সপ্তাহখানেক সময় দেওয়ার আর্জি অ্যাডভোকেট জেনারেলের

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে ৷ সেই মামলাগুলির শুনানিতে এদিন রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য স্কুল খুলতে সচেষ্ট ৷

2. Wuhan scientists on NeoCov : আরও মারাত্মক করোনা ভাইরাস নিওকোভের সন্ধান দিল উহান বিশ্ববিদ্যালয়

আরেক রকম করোনা ভাইরাসের খোঁজ পেয়েছেন উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। আর তা নাকি আরও শক্তিশালী, মারাত্মক। যদিও রাশিয়ার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, এখনই নতুন করোনা ভাইরাস আসছে না (Wuhan scientists alarm bells over another type of coronavirus NeoCov) ।

3. TMC Attacks Dhankhar : আপনি কে ? জাগোবাংলায় তৃণমূলের প্রশ্ন ধনকড়কে

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র জাগোবাংলায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে (tmc attacks dhankhar through mouthpiece jagobangla) ৷ ওই প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ‘‘আপনি কে ?’’

4. FIR against Shweta Tiwari: ব্রায়ের মাপ নেন ভগবান, বিতর্কিত মন্তব্যে এফআইআর শ্বেতার বিরুদ্ধে

আমার ব্রায়ের মাপ নেন ভগবান ৷ রসিকতার সুরে বলা বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য এফআইআর দায়ের করা হল শ্বেতা তিওয়ারির বিরুদ্ধে (FIR against Shweta Tiwari)৷

5. BJP worker Abhijit Sarkar Murder : বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনে পাঁচ অভিযুক্তকে ফেরার ঘোষণা সিবিআইয়ের

গত বছর জুলাই মাসে ভোট পরবর্তী হিংসায় মারা যান বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার । খুনের অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এবার সিবিআই অভিযুক্ত পাঁচজনকে ফেরার ঘোষণা করল (BJP worker Abhijit Sarkar murder case) ।

6. Amit Shah in Uttarakhand : উত্তরাখণ্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচারে অমিত শাহ

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন (Uttarakhand Assembly Election 2022) ৷ শুক্রবার বাড়ি বাড়ি প্রচারের জন্য উত্তরাখণ্ডে হাজির হয়েছেন বিজেপির অন্যতম হেভিওয়েট নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah in Uttarakhand for Election Campaign) ৷

7. Shruti Haasan's first look from Salaar: জন্মদিনে প্রকাশিত সালারে শ্রুতি হাসানের ফার্স্ট লুক

শ্রুতি হাসানের জন্মদিনে প্রকাশিত সালারে তাঁর ফার্স্ট লুক (Shruti Haasan's first look from Salaar) ৷ এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে প্রভাসকেও (Shruti Haasan birthday) ৷

8. Dilip Ghosh on Padma award refusal: ছ্যাঁচড়ামির রাজনীতি চলছে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পদ্ম-প্রত্যাখ্যানে ফের রাজ্যকে তোপ দিলীপের

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পদ্মশ্রী প্রত্যাখ্যান ইস্যুতে ফের রাজ্যকে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams WB government once again on Padma award refusal by Sandhya Mukhopadhyay) ৷

9. Student Agitation at Visva-Bharati : ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে ছাত্র আন্দোলন বিশ্বভারতীতে

ক্যাম্পাস খুলতে হবে ৷ এই দাবিতে বিশ্বভারতীতে ডেপুটেশন দিতে যান বাম সমর্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা ৷ তাঁদের ঢুকতে বাধা দিতেই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় পড়ুয়াদের ৷

10. Goa Assembly Election 2022 : ফের গোয়ায় অস্বস্তি তৃণমূলের, নির্বাচনী ময়দান থেকে সরলেন লুইজিনহো

নির্বাচন যখন শিয়রে, তখন দলকে বিড়ম্বনায় ফেলে গোয়ার ফতোরদা কেন্দ্র থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো জোয়াকিম ফেলেরিয়ো ৷