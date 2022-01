1. গুরুতর অসুস্থ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ভর্তি করা হল এসএসকেএমে

গুরুতর অসুস্থ গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৷ বুধবার রাত থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় (Sandhya Mukhopadhyay is taken to SSKM) ৷

2. Leopard in Cooch Behar : কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় বাগে এল কোচবিহারের চিতাবাঘ

বৃহস্পতিবার সকালে কলাবাগান 3 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়ির শৌচাগারে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা । তারপরেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় ৷

3. Leopard in Cooch Behar : শৌচাগারে চিতাবাঘ, আতঙ্কে স্ত্রস্ত কোচবিহারের বাসিন্দারা

কোচবিহারে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ (Leopard in Cooch Behar) । বৃহস্পতিবার সকালে কলাবাগান 3 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়ির শৌচাগারে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা ।

4. Naxals blow up railway track in Jharkhand : গিরিডিতে হাওড়া-দিল্লি রেললাইনে বিস্ফোরণ মাওবাদীদের ! স্টেশনে দাঁড়িয়ে বহু ট্রেন

গিরিডিতে সন্দেহভাজন মাওবাদীদের (Naxals blow up railway track in Jharkhand) ঘটানো বিস্ফোরণে উড়ে গেল হাওড়া-দিল্লি রেললাইনের একাংশ ৷ যার জেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু দূরপাল্লার ট্রেন ৷

5. Air India likely to be handed over to Tatas today: আজই এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান টাটাদের ঘরে ! মোদির সঙ্গে বৈঠকে চেয়ারম্যান

আজই টাটাদের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে এয়ার ইন্ডিয়াকে ৷ তার আগে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন (Tata Chairman to meet Pm Modi today)-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

6. Assembly Polls 2022 : বিজেপিশাসিত দুই রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীর মনোনয়ন পেশ

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ড ও গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ বৃহস্পতিবার ওই দুই বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ও প্রমোদ সাওয়ান্ত মনোনয়ন পেশ করলেন (two cm of two bjp ruled states files nomination today) ৷

7. Pingla Minor Girl Attack : পিংলায় নাবালিকাকে কোপ, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকাকে অস্ত্রের কোপ ৷ অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নামলেন স্থানীয় বাসিন্দারা (Pingla Minor Girl Attack Incident) ৷

8. Digha Hotel Fire : দিঘার হোটেলে আগুন, কার্নিস থেকে ঝাঁপ মরিয়া পর্যটকের

এদিন নিউ দিঘার একটি হোটেল থেকে আগুন এবং কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায় । তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে । কয়েকজন পর্যটক ভেতরে আটকে পড়েছিলেন ৷

9. North Korea Fires Suspected Missiles : নিয়ম ভেঙে ফের ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ল কিম জংয়ের দেশ

একদিকে উত্তর কোরিয়ায় সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত কূটনৈতিক আলোচনা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ৷ অন্যদিকে তারা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে ৷

10. Siliguri student suicide : ‘মা আই কুইট’, অঙ্ক না মেলায় আত্মহত্যা ছাত্রের

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র ছিল সোমনাথ সাহা ৷ মানসিক অবসাদে বোর্ডে ‘মা আই কুইট (Maa I Quit)’ লিখে আত্মহত্যা করল সে (Student Commits Suicide in Siliguri) ।