নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান (Nandigram TMC Leader SK Sufian) ৷ তিনি ভোট পরবর্তী হিংসায় (Bengal Post Poll Violence) একটি খুনের হামলায় অভিযুক্ত ৷

2. First Sentencing Over Delhi Riots : দিল্লি হিংসায় প্রথম সাজা ঘোষণা, 5 বছর কারাদণ্ড দোষীর

2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি হিংসার ঘটনা ঘটেছিল (Delhi Riots of February 2020) ৷ সেই সময় বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া, মারধর, খুনের মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছিল ৷ অভিযুক্তদের প্রথম কারও সাজা হল বৃহস্পতিবার ৷

3. PM Modi on equality : নয়া ভারতে কোনও জায়গা নেই বৈষম্যের : মোদি

'আজাদি কে অমৃত মহোৎসব সে স্বর্নিম ভারত কি ওর' (Azadi Ke Amrit Mahotsav se Swarnim Bharat Ki Ore) - এর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi inaugurates)৷

4. Avoiding Covid vaccine: টিকা না নিতে চেয়ে গাছে, মারধর স্বাস্থ্যকর্মীকে; ভাইরাল উত্তরপ্রদেশের ভিডিয়ো

কোভিড টিকা না নিতে চেয়ে গাছে চড়লেন এক ব্যক্তি (Man climbs tree to dodge covid shot)৷ আর একজন একই কারণে মারধর করলেন স্বাস্থ্যকর্মীকে (man wrestles official to avoid covid shot)৷ উত্তরপ্রদেশে টিকার প্রতি অনীহার (Avoiding Covid vaccine) দুটি ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷

5. Civic volunteers arrested for car hijacking : রাতের শহরে গাড়ি ছিনতাই, গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের 2 সিভিক ভলান্টিয়ার

গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের দুই সিভিক ভলান্টিয়ার ৷

6. High Court on Suvendu Security : শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে একাধিক নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তায় গুরুত্ব দিতে রাজ্য সরকার, পুলিশকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court on Suvendu Security) ৷

7. Priyanka Maurya joins BJP : হাত ছেড়ে বিজেপিতে 'লড় সকতি হু' প্রচারের মুখ প্রিয়াঙ্কা

তিনি কংগ্রেসের প্রচারমুখ ছিলেন ৷ কিন্তু আজ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে কংগ্রেস ছেড়ে পদ্মফুলে যোগ দিলেন প্রিয়াঙ্কা মৌর্য (Priyanka Maurya joins BJP) ৷

8. Dhanush Aishwaryaa Separation: এটা পারিবারিক বিবাদ, বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি ধনুষ-ঐশ্বর্যের; দাবি অভিনেতার বাবার

বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি ধনুষ ও ঐশ্বর্যের (Dhanush Aishwaryaa Separation)৷ এটা পারিবারিক বিবাদ (family quarrel)৷ এমনই দাবি, ধনুষের বাবা কস্তুরী রাজার (Dhanush's Father)৷

9. Corona Update In India : তৃতীয় ঢেউয়ে প্রথমবার দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল 3 লক্ষ

দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল তিন লক্ষ (Corona Update In India) ৷ ওমিক্রন সংক্রমণও 9 হাজারের ঘরে ৷ দৈনিক সংক্রমণ 16.41 শতাংশ ৷

10. Novak Djokovic : টিকায় অনীহা, কোভিডের ওষুধ তৈরির সংস্থার অন্যতম মালিক জকোভিচ

আইনি লড়াইয়ে হেরে অস্ট্রেলিয়ায় ভিসা বাতিল হয়েছে ৷ বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশ নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেছেন ৷ ধেয়ে এসেছে বিস্তর সমালোচনা ৷ কিন্তু জানেন কি, করোনা টিকায় যার প্রবল অনীহা সেই নোভাক জকোভিচ একটি কোভিডের ওষুধ তৈরির সংস্থার অন্যতম মালিক !