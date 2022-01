1.Chargesheet on Lakhimpur Kheri: লখিমপুর খেরি হিংসায় 5 হাজার পাতার চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত মন্ত্রীর ছেলে

লখিমপুর খেরির হিংসা নিয়ে 5,000 পাতার চার্জশিট (Chargesheet on Lakhimpur Kheri) দিল বিশেষ তদন্তকারী দল ৷

2. IND vs SA Second Test : ওয়ান্ডারার্সে নেই বিরাট, টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং ভারতের

গত টেস্টে 113 রানে প্রোটিয়া বাহিনীর কিস্তিমাত করার পর সোমবার শুরু হল ভারতের প্রোটিয়া বধের যুদ্ধ ৷ কারণ এই টেস্ট জিতলেই সিরিজ পকেটে পুরবে 'মেন ইন ব্লু' ৷

3. Covid Vaccination for children begins : কলকাতার 16টি স্কুলে শুরু 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণ

আজ থেকে শুরু হল 25-18 বছর বসয়িদের কোভিডের টিকাকরণ (Covid Vaccination for children begins) ৷ কলকাতা মোট 16টি স্কুলে এই টিকাকরণের জন্য ক্যাম্প শুরু হয়েছে ৷

4. A R Rahman's daughter Khatija gets engaged: বাগদান সম্পন্ন রহমান-কন্যা খাতিজার, ছবি পোস্ট ফিয়ন্সের

এআর রহমানের মেয়ে (A R Rahman's daughter Khatija gets engaged) খাতিজার বাগদান হল ভাবী উদ্যোগপতি তথা অডিয়ো ইঞ্জিনিয়ার রিয়াসদিন শায়িক মহম্মদের (Riyasdeen Shaik Mohamed) সঙ্গে ৷

5. Local Train Service : দূরত্ববিধি শিকেয় তুলে রোজের মতোই চেনা ছবি হাওড়া-শিয়ালদায়

লোকাল ট্রেনে উধাও শারীরিক দূরত্বের বিধি (Physical Distance) ৷ 50 শতাংশ যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালান (Local Train Service with 50 persent Passengers) যে কার্যত অসম্ভব, তা মেনে নিয়েছেন রেলের আধিকারিকরাও ৷

6. Monkey Doctor : প্রকাশ্যে বুজরুকি, বাঁকুড়ার গ্রামে রোগী দেখছে বাঁদর

আচ্ছা, বাঁদর যদি চিকিৎসক হয় তাহলে তার কাছে রোগ দেখাতে যাবেন ? না, কোনও গল্প নয় ৷ বাঁকুড়ার (bankura news) ইন্দাস ব্লকের জয়নগর গ্রামে রোগী দেখছে বাঁদর (a monkey examine patients at bankura) ৷

7. Howrah District Administration : মাইকিংয়ের সঙ্গে চলল মাস্কহীনদের পুলিশি ধরপাকড়, কড়া হাওড়া জেলা প্রশাসন

সংক্রমণ রুখতে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে করোনা বিধি লাগু হতেই কড়া হাওড়া জেলা প্রশাসন ৷ সোমবার হাওড়ার ব্যাঁটরা থানার পক্ষ থেকে বাজারগুলিতে ঘুরে মাইকিং করা হয় (Howrah District Administration initiative miking for create covid awareness) ৷

8. Kalyan Slams Rajib: নাম না-করে রাজীবকে কটাক্ষ কল্যাণের

বিধানসভা ভোটের সময় বিড়ালগুলিকে বাঘ ভেবে বিজেপি নিয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনের পরে সেগুলি ইঁদুর হয়ে গিয়েছে। গর্ত খুঁজছে কোন গর্তে গিয়ে ঢুকব। আর বলছে আমায় একটু জায়গা দাওগো মা মন্দিরে বসি।

9. Covid Vaccination for children begins: স্কুলে ফেরার আশায় টিকাকেন্দ্রে 15-18, বাংলা-সহ সারা দেশে শুরু অভিযান

বাংলা-সহ সারা দেশে 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণ (Covid Vaccination for children begins) অভিযান শুরু হয়ে গেল ৷ উৎসাহের সঙ্গে টিকা গ্রহণ করছে পড়ুয়ারা ৷

10. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 33 হাজারের গণ্ডি পার, বাড়ল ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে দ্রুত গতিতে ৷ সঙ্গে ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্ট ৷ (India reports 33750 new covid cases in the last 24 hours) ৷ একদিনে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেল 6,197 ৷