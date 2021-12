বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ বিধানসভায় শুরু হয়েছে লোকায়ুক্ত নিয়োগ নিয়ে বৈঠক (meeting on west bengal lokayukt) ৷ উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

2. Child Killed in North 24 pargana : প্রেমের পথে কাঁটা 2 বছরের শিশু, সন্তানকে খুন করে জলে ফেললেন মা

মায়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে পথের কাঁটা 2 বছরের শিশু (Lady Killed Her Child Due to Extramarital Affairs) ! আর সেই কারণেই সন্তানকে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে (Lady Killed her 2 Years Child) ৷

3. Goutam Deb criticises CPIM : বুদ্ধদেবকে সামনে রেখে সহানুভূতি চাইছেন অশোক, কটাক্ষ গৌতমের

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের ফোনে কথার বিষয়টি রবিবার সামনে আসে ৷ অশোকের দাবি, দলকে জেতানোর কথা বলেছেন বুদ্ধদেব ৷

4. All Party Meeting : বকেয়া পৌরসভা নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে কমিশনের ডাকে আজ সর্বদলীয় বৈঠক

নির্বাচন কমিশনে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সোমবার দুপুরে একটি বৈঠক করবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস (State Election Commission call all party meeting regarding municipal election) ৷

5. Sajal Ghosh Meets With LF: বামেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সজল ঘোষের

কলকাতা পৌরসভায় শপথ নিতে এসে র্নির্বাচিত দুই বাম কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির সজল ঘোষ (Sajal Ghosh Meets With LF) ৷

6. Scientist Dies in Kolkata: সাতসকালে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন বিজ্ঞানী

গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে বিপত্তি ৷ শিক্ষানবিশ চালকের গাড়ির ধাক্কায় শহরে প্রাণ হারালেন এক বিজ্ঞানী (Scientist Dies in a car crash in Kolkata) ৷

7. CoWIN Registration for 15 to 18 Years : 1 জানুয়ারি থেকেই কোউইনে নাম নথিভুক্ত 15 থেকে 18 বছর বয়সীদের

আগামী 3 জানুয়ারি থেকেই করোনার টিকা পাবে 15 থেকে 18 বছর বয়সিরা ৷ তার জন্য আগামী 1 জানুয়ারি থেকে কোউইন অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করতে পারবে তারা (CoWIN Registration for 15 to 18 Year) ৷

8. Snowfall at Jammu and Kashmir Doda : বরফ ও রোদের লুকোচুরিতে মোহময়ী ভূস্বর্গ

কখনও পাহাড়ের কোলে ঝলমলে রোদ, কখনও তুষারপাত ৷ না, কোনও গল্প কথা নয় ৷ এ হল জম্মু কাশ্মীরের ডোডা অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য (Snowfall at Doda region in Jammu and Kashmir) ৷

9. Lokayukta and HRC Recommendation Meeting : লোকায়ুক্ত ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠক বয়কট শুভেন্দুর

লোকায়ুক্ত এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠকে যোগ দিলেন না শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তা বয়কটের কথা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নিয়োগ কমিটির সদস্য শুভেন্দু ৷

10. Khardaha Murder Case : জেরায় একাধিক খুনের কথা স্বীকার খড়দা খুনে অভিযুক্তের

খুনের পর সেখানেই ঘোরাঘুরি করতে থাকায় নজরে আসে পুলিশের ৷ তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ভেঙে পড়ে অভিযুক্ত (Khardaha Murder Case) ৷