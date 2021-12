লক্ষ্য ছোট লালবাড়ি দখল ৷ সেই লক্ষ্যেই আজ কলকাতায় শুরু পৌর নির্বাচন ৷

2. KMC Election 2021 : শাসকের বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ, উত্তর কলকাতায় বিরোধী ঐক্য

কলকাতা পৌর নির্বাচনে (KMC Election 2021) শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের বিক্ষোভ ৷

3. Firhad On KMC Election 2021 : মানুষ সঙ্গে নেই বলেই বিরোধীদের অভিযোগের অজুহাত, দাবি ফিরহাদের

বিজেপি-সহ অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে মানুষ নেই ৷ তাই তারা এত অভিযোগ করছে, ধরনা দিচ্ছে ৷ রবিবার কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনের (KMC Election 2021) দিন এভাবে বিরোধীদের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন মেয়র তথা এবারের তৃণমূলের প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম ৷

4. Arjun Singh on KMC Election 2021 : কলকাতায় নির্বাচনের নামে প্রহসন হচ্ছে, কটাক্ষ বিজেপির অর্জুন সিংয়ের

কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) নিয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ তথা এ রাজ্যে বিজেপির সহ-সভাপতি অর্জুন সিং বলেন, ‘‘এটা নির্বাচন হচ্ছে ? সকাল থেকে চলছে বোমাবাজি, মারধর, বুথ দখল ।

5. Jagdeep Dhankhar on KMC election 2021: আমার দেহরক্ষীর বুথে প্রবেশের অনুমতি নেই, রাজ্যপালের গলায় ক্ষোভের সুর

আমার দেহরক্ষীর বুথে প্রবেশের অনুমতি নেই ৷ শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহরক্ষীর সেই অনুমতি আছে ৷ ভোট (KMC election 2021) দিতে গিয়ে এমনই ক্ষোভের সুর শোনা গেল রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar on KMC election 2021) গলায় ৷

6. KMC Election 2021 : ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে বাঘাযতীনে পথ অবরোধ বামেদের

কলকাতা পৌরনির্বাচনে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে বাঘাযতীনে পথ অবরোধে সামিল বাম কর্মী-সমর্থকরা (cpim agitation at baghajatin) ৷ দলীয় পতাকা হাতে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

7. KMC Election 2021 : চূড়ান্ত ব্যস্ততা কমিশনের দফতরে, প্রতিটি ওয়ার্ডে চলছে নজরদারি

সকাল থেকেই ব্যস্ততা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে (State Election Commission office) ৷ কলকাতা পৌরনিগমের ভোটকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসছে (KMC Election 2021) ৷

8. KMC Election 2021 : পৌরনির্বাচনে বাদাম হাতে ইটিভি ভারতে অকপট মদন

পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) দিন ভবানীপুরে নিজের বাড়ির এলাকায় অন্য মেজাজে মদন মিত্র ৷ কালো জ্যাকেট, কালো সানগ্লাস আর হাতে বাদামের প্যাকেট (Madan Mitra with Peanut) ।

9. KMC Election 2021 : বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়বে ভোটদানের হার, ভোট দিয়ে বললেন পার্থ

শীত পড়েছে, তাই সকালে ভোট কম ৷ রোদ বাড়লে ভোটও বাড়বে ৷ বললেন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (TMC Minister Partha Chatterjee casts his vote in KMC Election 2021 in 100 no ward) ৷

10. KMC Election 2021 : তৃণমূলের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের দিয়ে বুথ দখলের অভিযোগ মীনাদেবী পুরোহিতের

উত্তর কলকাতার 22 নম্বর ওয়ার্ডের হেভিওয়েট বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবী পুরোহিতের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত বহিরাগত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Attack on BJP Candidate Meenadevi Purahit) ৷