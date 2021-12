ফের একবার কেন্দ্রের কাছ থেকে সেরার স্বীকৃতি পেল রাজ্য (West Bengal is Number One in Primary Education) ৷

2. SC Stays Bengal Pegasus Commission : পেগাসাস নিয়ে মমতার তদন্ত কমিশনে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

পেগাসাস স্পাইওয়্যার দিয়ে ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ ওঠে কয়েকমাস আগে ৷ তা নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷

3. Shoulder Light for Traffic Police : ট্রাফিককর্মীদের জন্য শোল্ডার লাইট কিনছে কলকাতা পুলিশ

ট্রাফিককর্মীদের জন্য শোল্ডার লাইট কিনছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police will buy Shoulder Light for Traffic Division) ৷ শীতের মরশুমে দুর্ঘটনা এড়াতেই এই পদক্ষেপ ৷

4. KMC Election 2021 : 2 নম্বর বরোর একদিকে ঐতিহ্যবাহী বাড়ি, অন্যদিকে আজও অবহেলিত যৌনপল্লি

কলকাতার 2 নম্বর বরো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ কারণ এখানে রয়েছে স্টার থিয়েটার, শ্যামপুকুর বাটী, শতবর্ষ পুরোনো টাউন স্কুল, এভি স্কুল ৷

5. KMC ELection 2021 : কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল স্তুতি জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিজেপি থেকে অব্যাহতি নিয়ে তৃণমূলের গুণগান জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (KMC ELection 2021) বিজেপি বেশি আসন পাবে না বলে দাবি করলেন তিনি ৷

6. 10 new cases of Omicron in Delhi: দিল্লিতে ওমিক্রনে আক্রান্ত আরও 10

দিল্লিতে আরও 10 জনের শরীরে কোভিড 19-এর নয়া ভ্যারিয়েন্ট (10 new cases of Omicron in Delhi) ওমিক্রন ধরা পড়ল ৷

7. Cong MLA KR Ramesh Rape Controversy : বিধানসভায় ক্ষমা চাইলেন কংগ্রেস নেতা কে আর রমেশ, ধিক্কার জানাল কংগ্রেস

আজ বিধানসভায় ক্ষমা চাইলেন কংগ্রেস নেতা বিধায়ক কে আর রমেশ কুমার ৷

8. Cong MLA KR Ramesh Rape Controversy : ধর্ষণ নিয়ে বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব জয়া বচ্চন, স্মৃতি ইরানি

তিনি মুখ ফসকে বিতর্কিত মন্তব্য করে ফেলেছিলেন কর্নাটক বিধানসভায় ৷ তা স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁর ওই 'ধর্ষণ' বিষয়ক মন্তব্যে তোলপাড় দেশের রাজনীতি ৷

9. Miss World 2021 postponed for Covid outbreak: কোভিডে আক্রান্ত ভারতের মানাসা-সহ বহু প্রতিযোগী, স্থগিত মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা

মিস ইন্ডিয়া মানাসা বারাণসী (Miss India Manasa Varanasi covid positive)-সহ 17 জন প্রতিযোগী ও কর্মীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷

10. Women Safety In Kolkata: তরুণী নিগ্রহের ঘটনায় জবাব দিলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা

রাতের শহরে তরুণী নিগ্রহের ঘটনায় (Women Safety In Kolkata) পুলিশের খামতির বিষয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে জবাব দিলেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।