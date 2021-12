1. বিপিন রাওয়াত-সহ 14 জন সওয়ারিকে নিয়ে ভেঙে পড়ল সেনাবাহিনীর চপার

দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভেঙে পড়ল সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার (Army Helicopter Crashes) ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই হেলিকপ্টারেই সওয়ার ছিলেন চিফ অফ ডিভেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত-সহ মোট 14 জন ৷

2. দলীয় নির্দেশ অমান্য ; তনিমা, সচ্চিদানন্দকে বহিষ্কার করল শাসকদল

নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় দুই নেতাকে বহিষ্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC expels two party leaders) ৷

3.সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে মামলায় ইডি অফিসে জ্যাকলিন

বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় দিল্লির এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে (ED office) হাজিরা দিলেন জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ (Jacqueline Fernandez reaches ED office) ৷ সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে মামলায় (Sukesh Chandrashekhar) তাঁর বয়ান রেকর্ড করার কথা ৷

4.বাংলায় শিল্পের খরা কাটার কোনও লক্ষণ নেই এখনও, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত শিল্পের করুণ অবস্থা (Sad Picture of Bengal Industries) ৷ শিল্পের দিক দিয়ে দেশের বাকি রাজ্যগুলির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বাংলা ৷ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷

5.মেহন্দি-সঙ্গীতের জমজমাট পর্বের পর আজ গায়ে হলুদ ভিক্যাটের

মঙ্গলবার ছিল জমজমাট মেহন্দি ও সঙ্গীতের পর্ব ৷ আজ গায়ে হলুদ (vicky katrina haldi ceremony) ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের (Vicky Katrina wedding)৷ সিক্স সেনসেস ফোর্টে বলিউডের তারকা জুটির বিয়ের (vicky kaushal katrina kaif wedding) বিরাট আয়োজন করা হয়েছে ৷



6.আর্থিক অসাম্য দেশগুলির শীর্ষ সারিতে ভারত, বলছে 'বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট'

সবচেয়ে বেশি আর্থিক বৈষম্যের দেশগুলির মধ্যে শীর্ষ সারিতে রয়েছে ভারত ৷ বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট 2022 (World Inequality Report 2022) এর তথ্যে এমনই উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, ভারতের মোট অর্থনীতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ টাকা 1 শতাংশ মানুষের কাছে রয়েছে (India Among Most Unequal Economy Nations) ৷

7.অলচিকি শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা খারিজ, আদালত কক্ষে বিচারপতি-আইনজীবীর বিতণ্ডা

মঙ্গলবার অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক (Ol Chiki Script Teachers) নিয়োগ নিয়ে এসএসসি-র বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন প্রায় 250-300 জন ৷ আজ সেই মামলা খারিজ করে দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Calcutta High Court dismisses plea) ৷

8.লেক এলাকায় বেআইনি কল সেন্টারের হদিশ, গ্রেফতার 4

লেক থানা এলাকায় বেআইনি কল সেন্টারে অভিযান চালাল কলকাতা পুলিশের সাইবার সেল (Fake Call Center in Lake Area) ৷ একটি ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই বেআইনি কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল ৷ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে মোট 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Lalbazar Cyber Cell) ৷

9.রেল পর্ষদের নির্দেশে বিশ্বমানের রূপ পেতে চলেছে আসানসোল স্টেশন

বিশ্বমানের রেল স্টেশন হতে চলেছে আসানসোল (Asansol railway station to be upgraded with world class facilities) ৷ রেল পর্ষদের তরফে এ সক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে পূর্ব রেলের কাছে ৷ সেই মতো তৎপরতাও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 2 বছরের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে পূর্ব রেল সূত্রে খবর ৷



10.4 দিন নির্জলা আসানসোলের একাংশ, পৌরনিগমে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

আসানসোল পৌরনিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আসানসোল শহরের ঘাঁটি গলি এলাকা থেকে রামবন্ধু তালাও এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের কষ্ট (water problem in Asansol)। গত চারদিন ধরে একেবারেই নির্জলা রয়েছেন শহরের প্রাণকেন্দ্রে বসবাসকারী বাসিন্দারা । সোমবার রাতে 43 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা অবরোধ শুরু করেন পানীয় জলের দাবিতে । প্রাক্তন কাউন্সিলার ও এলাকার নেতাদের আশ্বাসে অবরোধ উঠেছিল । মঙ্গলবার সকালে ফের জল পাননি বাসিন্দারা । তাই তাঁরা ফের আসানসোল পৌরনিগমে যান বিক্ষোভ দেখাতে ।