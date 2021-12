গুজরাতেও ধরা পড়ল ওমিক্রনের সংক্রমণ (Omicron scare in India) ৷ এখানে আফ্রিকার এক নাগরিকের শরীরে ধরা পড়েছে এই সংক্রমণ ৷

2. Shiv Sena opinion on opposition alliance : কংগ্রেসহীন বিরোধী জোট নিয়ে ‘বাঘিনী’ মমতার সঙ্গে একমত নয় শিবসেনা

বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লড়াইয়ের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ৷ যদিও শিবসেনা মনে করে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিরোধী জোট গড়লে, তাতে সুবিধা হবে মোদি সরকারের (Shiv Sena opinion on opposition alliance) ৷

3. Ajaz Patel : দশে দশ! লেকার-কুম্বলের সঙ্গে একাসনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আজাজ

ভারত-নিউজ়িল্যান্ড মুম্বই টেস্টে (india vs nz mumbai test) দশটি উইকেট ঝুলিতে পুরলেন আজাজ (Ajaz Patel takes 10 wicket) ৷ একইসঙ্গে অনিল কুম্বলে, জিম লেকারের সঙ্গে একাসনে বসলেন আজাজ ৷

4. Cyclone Jawad Updates: শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপ হওয়ার পথে জাওয়াদ, তবু ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad Updates) । রবিবার ওড়িশার পুরীতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে (Cyclone Jawad Landfall in Puri) সঙ্গেই সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় মৌসম বিভাগ (আইএমডি) (India Meteorological Department) ।

5. Express Trains Cancelled : ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের জেরে বাতিল একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad Alert) ৷ তারই জেরে বাতিল হয়ে গেল পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন (Express Trains Cancelled) ৷ দেখে নিন সেই তালিকা ৷

6. Cyclone Jawad : আজই অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ, উপকূলের জেলাগুলিতে হবে ভারী বৃষ্টি

আজ কখন ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Cyclone Jawad ) স্থলভাগে প্রবেশ করবে তা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানায়নি মৌসম বিভাগ ৷ তবে পুরী থেকে ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ বাংলার দিকে হতে পারে ৷

7. Jawad effect in Sunderban : ঘূর্ণিঝড় ও অমাবস্যার কোটালের জোড়া ফলায় আতঙ্ক সুন্দরবনে, তৎপর প্রশাসন

ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ-এর ৷ এখনই এর প্রভাবে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

8. Priyanka Sarkar Injured in Accident : প্রিয়াঙ্কা সরকারকে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কা, ভাঙল পায়ের হাড় ; আজ অস্ত্রোপচার

শুটিং চলাকালীন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ধাক্কা বাইকের (Actress Priyanka Sarkar meets with an accident while shooting for web series) ৷

9. Total Solar Eclipse: বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ, বঞ্চিত ভারত, পূর্ণগ্রাসের দেখা শুধু আন্টার্কটিকাতেই

শনিবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ (Total Solar Eclipse) । জ্যোতিশ্চক্রের আকারে, কালোচাকতির পিছন থেকে আলোর বিচ্ছুরণ (Baily's Beads During Solar Eclipse), পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের এমন রূপ শুধুমাত্র আন্টার্কটিকা থেকেই দেখা গেল ।

10. Jalpaiguri Covid Hospital : জঙ্গল-আগাছায় ভরা জলপাইগুড়ির অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল

জঙ্গলে ভর্তি জলপাইগুড়ির অস্থায়ী কোভিড হাসপাতাল ৷ দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করায় এই পরিস্থিতি বলে অভিযোগ (Lack of Cleanliness at Jalpaiguri Covid Hospital) ৷