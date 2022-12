1. Year End 2022: রাশিয়া-ইউক্রেন-চিন-শ্রীলঙ্কা-ব্রিটেন ! ফিরে দেখা বাইশে দুনিয়াদারির সেরা ঘটনা

আর তিন দিন, শেষ 2022 ৷ দুরন্ত ঘূর্ণি এই লেগেছে পাক ৷ হাতে স্ক্রিন-টাচ ৷ দুনিয়াটা ঘোরে বন বন ৷ উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ৷ কেমন কাটল বছরটা (Year End 2022) ?

2. PM Modi Mother Hospitalized: স্বাস্থ্যের অবনতি, হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর মা, অবস্থা শংকটজনক

স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় হাসপাতালে ভরতি করা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা-কে (PM Modi Mother Hospitalised) ৷ মায়ের অসুস্থতার খবরে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী । অসুস্থ মা-কে দেখতে হাসপাতালে আসতে পারেন তিনি ৷

3. Congress Letter to Amit Shah: 'রাহুলকে নিরাপত্তা দিন', শাহকে চিঠি লিখে দাবি কংগ্রেসের

রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) নিরাপত্তার (Full Security) দাবিতে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Union Home Minister) অমিত শাহের (Amit Shah) দ্বারস্থ হল কংগ্রেস ৷ দলের পক্ষ থেকে পাঠানো হল চিঠি (Congress Letter to Amit Shah) ৷

4. Darjeeling Municipality: দার্জিলিং পৌরসভা কার্যত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার দখলে, অনাস্থায় নেই হামরো ও জিজেএম

অনাস্থা ভোটে (No Confidence Motion) অনুপস্থিত হামরো পার্টি এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কাউন্সিলররা ৷ দার্জিলিং পৌরসভার অনাস্থা ভোটে হাজির হয়েছেন অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার 14 জন কাউন্সিল ৷ তাঁদের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের 2 কাউন্সিলরও (Darjeeling Municipality is Occupied by BGPM) ৷

5. Pavel Antov: অভ্যন্তরীণ আঘাতেই মৃত্য়ু পুতিনের সমালোচকের, দাবি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে

অভ্যন্তরীণ আঘাতের (Internal Injuries) জেরেই মৃত্যু হয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Vladimir Putin) অন্যতম সমালোচক পাভেল আন্তভের (Pavel Antov) ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টে (Postmortem Report) এমনটাই দাবি করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি ৷

6. Leena Nagwanshi Suicide Case: তুনিশার শেষকৃত্যের দিনই আত্মঘাতী 22 বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লীনা

শ্যুটিং-এর সেটে আত্মঘাতী অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার (Tunisha Sharma) শেষকৃত্যের দিনই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল রায়গড়ের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার (Social Media Influencer) লীনা নাগবংশীর (Leena Nagwanshi Death) দেহ ৷ 22 বছরের এই তরুণীও আত্মহত্যা করেছেন বলে সন্দেহ পুলিশের ৷

7. Woman Shot Dead: জাতীয় সড়কে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ, শিশুকন্যার সামনেই গুলিতে খুন মা

ঝাড়খণ্ড থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে স্বামী প্রকাশ কুমার শৌচকর্ম করতে বেরিয়েছিলেন ৷ সেই সময় গাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Women murdered inside Car near Bagnan) ৷

8. Bharat Jodo Yatra: অধীরের নেতৃত্বে ‘সাগর থেকে পাহাড় যাত্রা’ প্রদেশ কংগ্রেসের

অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে রাহুলের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’র সমর্থনে আজ থেকে রাজ্যে শুরু হল, ‘সাগর থেকে পাহাড় যাত্রা’ (Sagar to Pahar Yatra Led by Adhir Chowdhury) ৷ আজ গঙ্গা সাগরে কপিল মুনির আশ্রম থেকে এই কর্মসূচি শুরু করে প্রদেশ কংগ্রেস ৷

9. Domestic Violence: সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম স্ত্রী, মেরে হাত-পা ভাঙলেন স্বামী !

নৃশংস গার্হস্থ্য হিংসার (Domestic Violence) শিকার হতে হল এক বধূকে ৷ মেরে হাত, পা ভেঙে দেওয়া হল তাঁর ! ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) কুর্নুল (Kurnool) জেলার ডন মণ্ডলের অন্তর্গত চানুগণ্ডল গ্রামে ৷

10. Vande Bharat Express: মডেল স্টেশন বোলপুরে দাঁড়াবে না বন্দে ভারত ! কবিগুরুর 'অবমাননা'য় ফুঁসছে রবি-অনুরাগীরা

ঐতিহ্যবাহী বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থে সমস্ত ট্রেন থামে । একমাত্র ব্যতিক্রম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) । এই ট্রেন থামার কোনও নির্দেশিকা নেই রেল মন্ত্রকের তরফে ৷ বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, বিশ্বকবিকে অবমাননা করা হচ্ছে ৷ নিন্দা করছেন রাজনৈতিক নেতারাও (Vande Bharat Express will not halt at Bolpur Station ) ৷