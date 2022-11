1. Abhishek Banerjee: কয়লা মাফিয়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বৈঠকের অভিযোগ অভিষেকের

দুর্গাপুরে এসে কয়লা মাফিয়ার (Coal Mafia) সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি ৷ এমনই অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷

2. Mamata Meets Suvendu: বিধানসভায় নিজের কেবিনে শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

বিধানসভায় শুভেন্দুর বক্তব্য পেশের পর, তাঁকে নিজের ঘরে ডাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Suvendu Adhikari in Mamata Banerjees Cabin at Assembly) ৷ সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷

3. SC Stays Calcutta HC Order: 'অযোগ্য'দের পুনর্বহাল মামলায় রাজ্যকে 'সুপ্রিম' স্বস্তি, সিবিআই তদন্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি (WBSSC scam) কাণ্ডে 'অযোগ্য'দের পুনর্বহাল মামলায় রাজ্য সরকারকে সাময়িক স্বস্তি (SC Stays Calcutta HC Order) দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)৷ 'অবৈধ'ভাবে নিযুক্তদের পুনর্বহালের আবেদন নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court)৷ সেই রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷

4. Security Breach during PM Rally: মোদির সভায় নিরাপত্তায় ফাঁক, ড্রোন উড়িয়ে শ্রীঘরে তিন যুবক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সভা চলাকালীন নিরাপত্তায় বড়সড় গলদ (Security Breach during PM Rally) ধরা পড়ল ৷ সংরক্ষিত আকাশসীমায় (No Drone Flying Zone) বিনা অনুমতিতে ড্রোন (Drone) উড়িয়ে শ্রীঘরে যেতে হল তিন যুবককে (Three Men Arrested) ৷ গুজরাতের (Gujarat) বাভলা (Bavla) এলাকার ঘটনা ৷

5. Justice Gangopadhyay Threatens: 'কমিশনকে বলে তৃণমূলের স্বীকৃতি বাতিল করে দেব', অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে চাকরিতে ক্ষিপ্ত বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

'নির্বাচন কমিশনকে বলে তৃণমূলের স্বীকৃতি বাতিল করে দেব ৷' অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে চাকরিতে বেজায় চটলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Gangopadhyay Threatens)৷

6. Anubrata Mondal: জামিনের আবেদন করলে না অনুব্রত, পরের শুনানি 9 ডিসেম্বর

জামিনের জন্য আবেদন করলেন না অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) আইনজীবী ৷ উচ্চ আদালতে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানালেন তিনি (Anubrata Mondal Bail Application was not Filed) ৷

7. Crime Against Women: প্রেমিকার 'প্ররোচনা'য় স্ত্রীকে বেধড়ক মার, ভিডিয়ো কলে সব দেখলেন তরুণী !

প্রেমিকার সঙ্গে ভিডিয়ো কল (Video Call) করতে করতেই স্ত্রীকে বেধড়ক মার (Husband is allegedly beating Wife) ! প্রেমিকার প্ররোচনাতেই এমন কাণ্ড বলে অভিযোগ ৷ উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) আগরা (Agra) শহরের ঘটনা ৷

8. Diego Maradona: 'কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি'.. ফিরে দেখা ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগোকে..

তিনি দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা ৷ সালটা ছিল 2020 আর দিনটা 25 নভেম্বর ৷ দু বছর আগে এই দিনেই বিশ্বকে বিদায় জানিয়েছিলেন ফুটবলের রাজপুত্র ৷

9. Amit Shah: বিকৃতি সংশোধন করে ইতিহাস নতুন ভাবে লেখা থেকে কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না, মত অমিত শাহের

অসমের লচিত বড়ফুকনের (Lachit Barphukan) 400 তম জন্মজয়ন্তীতে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) বলেন, বিকৃত ইতিহাস শুধরে নিয়ে নতুন করে লেখা থেকে কেউ আটকাতে পারবে না ৷

10. Mamata Banerjee: 'আমি যদি মোবাইলে নজরদারি করতে পারি, স্বাস্থ্য দফতর পারবে না কেন !' প্রশ্ন মমতার

শুক্রবার বিধানসভার (West Bengal Assembly) অন্দরেই সরকারি হাসপাতালগুলিতে (Government Hospitals) দালাল চক্রের (Tout Racket) দাপট নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ কী বললেন তিনি ?